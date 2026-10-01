Co v éře AI vlastně znamená „objev“? Kauza kolem zkoumání DNA ukazuje, že ani staleté principy vědecké práce už nemusí být samozřejmé

Devět set padesát agentů dostalo úkol hledat něco zajímavého
Na začátku nebyla geniální hypotéza ani dlouho připravovaný experiment. Výzkumníci z Anthropic zadali systému Claude poměrně otevřený úkol: projít obrovský soubor genomových dat a hledat neobvyklé příklady enzymů zvaných reverzní transkriptázy.
Tyto enzymy umějí přepisovat informaci z RNA zpět do DNA. V biologii nejsou žádnou novinkou a v posledních letech se ukazuje, že v bakteriích a virech mohou být součástí celé řady obranných a genetických systémů.
Na úkol se nerozběhl jeden model, ale přibližně 950 agentních instancí Claude. Během zhruba 21 hodin procházely databáze, porovnávaly skupiny sekvencí, vybíraly podivné kandidáty a samy rozhodovaly, kterým stopám věnovat další pozornost.
Jedna z nich si při prohlížení DNA obřího bakteriofága všimla zvláštního vzoru. Vedle genu pro reverzní transkriptázu se opakovaly krátké úseky DNA uspořádané do pravidelného pole. Takové repetitivní struktury připomínají architekturu známou z některých dalších mikrobiálních systémů, především CRISPR.
Právě tady vznikla věta, která následně obletěla svět: AI našla nový systém podobný CRISPR. Jenže skutečný příběh je podstatně zajímavější.
Co vlastně AI našla
Anthropic označil nově popsanou skupinu jako ART – array-associated reverse transcriptases, tedy reverzní transkriptázy spojené s opakujícími se poli DNA. Vedle samotného enzymu se v těchto oblastech objevuje také další sousední gen a pravidelné úseky nekódující DNA. Výzkumníci později našli příbuzné systémy v dalších bakteriofázích, tedy virech napadajících bakterie. Tím ale podobnost s CRISPR prakticky končí.
CRISPR funguje jako mikrobiální obranný systém, který si uchovává genetické stopy předchozích vetřelců a pomocí RNA dokáže navést odpovídající enzym na konkrétní cíl. Právě z tohoto principu vznikly moderní nástroje pro editaci genomu.
U ART zatím nikdo neprokázal, že dělá něco podobného. Výzkumníci dokázali experimentálně ukázat, že některá opakující se pole vytvářejí krátké RNA molekuly. Stále ale nevědí, k čemu tyto RNA slouží, zda s nimi reverzní transkriptáza skutečně pracuje ani jakou biologickou funkci má celý systém pro virus.
Dokonce ani není jisté, že samotná reverzní transkriptáza v tomto systému provádí reakci, kterou od ní vědci očekávají. Označení „CRISPR-like“ tedy popisuje především zajímavou strukturální podobnost. Není to důkaz nového nástroje pro úpravu DNA. A práce zatím navíc neprošla recenzním řízením. Anthropic výsledky zveřejnil jako preprint.
Nález udělala AI. Laboratoř ale musel udělat člověk
Tady začíná první zajímavá hranice. Agent našel vzorec v datech a označil jej za hodný další pozornosti. Lidé pak rozhodli, že právě tento kandidát stojí za experimentální ověření, připravili laboratorní systém, exprimovali příslušné oblasti DNA a analyzovali vznikající RNA. Bez první fáze by si výzkumníci daného vzoru možná nevšimli. Bez druhé fáze by ale stále existoval jen zajímavý řádek v počítačové databázi.
Biologie má proti čistě výpočetním oborům jednu poměrně neúprosnou vlastnost: nakonec musí někdo něco skutečně udělat s buňkou, proteinem, RNA nebo organismem.
AI může během několika hodin vygenerovat stovky hypotéz. Každá z nich ale není automaticky objevem. Vědecký proces tradičně odděluje zajímavý nápad, výsledek analýzy, experimentální potvrzení, reprodukci jinou laboratoří a teprve potom širší přijetí výsledku. Agentní AI tuto posloupnost výrazně urychluje v prvních fázích. Zatím ji ale neruší.
Jenže ani samotná „novost“ není tak jednoduchá
Krátce po oznámení se začala objevovat další vrstva problému. Reverzní transkriptáza, kolem které se ART skládá, nebyla úplně neznámá. Už starší odborná literatura popsala příbuzný enzym v genomu jednoho z obřích bakteriofágů. Anthropic sám tuto předchozí práci uvádí a tvrdí, že nová je především kombinace enzymu, opakujícího se pole DNA a sousedního genu jako jednoho systému.
Do debaty pak vstoupil dánský výzkumník Mario Rodríguez Mestre, jehož skupina podle následného zpravodajství Nature studuje podobný mikrobiální systém už několik let.
Tím se z poměrně technického biologického nálezu stal problém, na který současná věda ještě nemá úplně připravená pravidla. Pokud AI projde obrovské množství veřejné literatury a genomových databází, zkombinuje již existující stopy a sestaví z nich vztah, který dosud nikdo takto výslovně nepopsal, je to nový objev?
A co když část relevantních informací pocházela z práce vědců, kteří ještě vlastní výsledek nezveřejnili, ale při své práci používali stejný model? Právě tady se začíná rozostřovat hranice mezi vyhledáváním, syntézou a původním výzkumem.
Věda vždycky stavěla na cizí práci. AI ale mění měřítko
Ani lidský vědec nikdy nezačíná od nuly. Čte publikace, učí se z výsledků předchůdců, používá databáze a často spojí dvě starší myšlenky způsobem, který nikoho předtím nenapadl. Tak fungovala věda po staletí. Rozdíl je v rozsahu.
Člověk může za den přečíst několik článků. Agentní systém může paralelně procházet miliony sekvencí, desítky tisíc publikací a tisíce možných vztahů. Nejen že hledá rychleji, ale může najít spojení mezi informacemi, které žádný jednotlivý člověk nikdy neměl současně v hlavě. Tím vzniká nový typ vědecké práce.
Nález nemusí být výsledkem jednoho brilantního nápadu. Může vzniknout tím, že systém dostatečně hluboko prohledá prostor všech možných kombinací známých informací. Pak se ale mění i otázka priority.
Historicky bylo relativně snadné určit, kdo něco pozoroval, změřil nebo popsal jako první. V prostředí modelu, který se učil z práce tisíců lidí a následně vytvořil nový závěr z jejich společných stop, začíná být autorství mnohem méně čisté.
Model navíc není průhledný archiv
Kdyby AI fungovala jako běžná databáze, byl by problém jednodušší. U každé informace bychom mohli dohledat, odkud pochází. Velké jazykové modely takhle ale nefungují.
Informace nejsou uložené jako kartotéka článků s přesnou citací u každého tvrzení. Model se učí statistické vztahy v obrovském množství dat a při odpovědi rekonstruuje výstup z toho, co se během tréninku naučil.
Proto může být velmi obtížné zpětně zjistit, zda model k hypotéze dospěl skutečně novou kombinací veřejných dat, zda jej nasměroval konkrétní článek, nebo zda se v jeho chování nepřímo odrazily informace, které mu někdo poskytl při dřívější interakci. Právě poslední možnost je z vědeckého hlediska citlivá.
Výzkumníci používají AI při psaní kódu, interpretaci dat, formulování hypotéz nebo práci s textem. Pokud by se neveřejné vědecké nápady mohly později nějakým způsobem vracet v odpovědích jiným uživatelům, tradiční systém priority a důvěrnosti by dostal zásadní problém.
V současné kauze není doložené, že k něčemu takovému skutečně došlo. Samotná otázka ale ukazuje, proč bude věda potřebovat mnohem přesnější pravidla pro původ dat a dohledatelnost AI-assisted objevů.
Co tedy znamená „objevil Claude“?
Ani formulace „AI to objevila sama“ není úplně přesná.
Člověk definoval výzkumný prostor a zadal úkol. AI agenti provedli rozsáhlé hledání a jeden z nich upozornil na neobvyklý vzorec. Lidé vybrali kandidáta, provedli laboratorní experimenty a výsledky interpretovali společně s dalšími AI nástroji.
Je tedy možné říct, že AI hrála v objevu aktivní roli. Mnohem obtížnější je určit, kde přesně končí její příspěvek a začíná lidský. To může působit jako slovíčkaření, dokud se do hry nevloží prestiž, granty, patenty, kariéry a ceny.
Vědecký svět stojí na systému zásluh. Publikace mají autory. Patenty mají vynálezce. Nobelova cena má laureáty. Univerzity hodnotí, kdo přinesl originální výsledek. AI zatím do těchto kategorií nezapadá. A čím více bude přebírat skutečnou část práce mezi hypotézou a výsledkem, tím méně bude stačit jednoduchá poznámka „s pomocí AI“.
Možná bude důležitější vědět, odkud objev přišel, než kdo ho vyslovil první
Kauza ART zatím nepřinesla nový nástroj pro genovou terapii a možná z ní nikdy žádný nevznikne. Biologická funkce systému zůstává neznámá a samotná studie čeká na odbornou kontrolu. Jako experiment s vědeckou metodou je ale mimořádně zajímavá už teď.
Ukazuje totiž svět, ve kterém nebude hlavním problémem jen to, zda AI dokáže najít něco, co člověk přehlédl. Stejně důležité bude umět doložit z čeho k tomu závěru dospěla, jakou roli sehrála práce předchozích vědců a kdo jednotlivé kroky skutečně provedl.
Možná tak AI neohrozí samotný princip vědeckého objevu. Může ale donutit vědu mnohem přesněji definovat, co tím slovem celou dobu myslela.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Anthropic – Claude discovers a novel enzyme system [2], Nature – Anthropic’s AI biolab finds ‘CRISPR-like’ DNA in viruses. What’s next?, DOI 10.1038/d41586-026-03039-6 [3], bioRxiv – Autonomous AI agents discover reverse transcriptases with tandem repeat arrays [4], WIRED – Anthropic Says It Discovered a Crispr-Like System. Now What? [5], Financial Times – Snoop-and-scoop poses a real threat to science in the AI age [6]. img ai generated