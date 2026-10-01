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Co v éře AI vlastně znamená „objev“? Kauza kolem zkoumání DNA ukazuje, že ani staleté principy vědecké práce už nemusí být samozřejmé

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Dennívýzva
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Přibližně 950 AI agentů prohledávalo genomová data a upozornilo na zvláštní systém v DNA virů. Laboratoř následně část nálezu ověřila. Jenže téměř okamžitě se objevila jiná otázka: pokud už kusy skládačky znali lidští vědci a některé informace mohly být dostupné samotnému modelu, kdo je vlastně autorem objevu?
Co v éře AI vlastně znamená „objev“? Kauza kolem zkoumání DNA ukazuje, že ani staleté principy vědecké práce už nemusí být samozřejmé

Co v éře AI vlastně znamená „objev“? Kauza kolem zkoumání DNA ukazuje, že ani staleté principy vědecké práce už nemusí být samozřejmé

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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