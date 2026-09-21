Co ukázal případ „yperit“: sanace zamrzly poté, co ministr za ANO škrtl úředníky

ROZHOVOR. Případ znečištěné lokality u Prášil na Šumavě vytáhl na světlo celou řadu „kostlivců“. Po podivném pokusu ministra Červeného zadat dvousetmilionovou zakázku z ruky vyšlo najevo, že prokázaně zamořených míst je po celém Česku kolem pěti set. Podle bývalých zaměstnanců ministerstva postupuje likvidace ekologických škod z doby před rokem 1989 extrémně pomalu i proto, že na oddělení sanací zbyla jen hrstka úředníků. Největší škrty zde proběhly už před dvanácti lety za ministra Brabce z ANO.
„Pomníčků“ po komunistech v oblasti ekologických škod je zřejmě až kolem deseti tisíc, potvrzuje v rozhovoru pro HlídacíPes.org David Surý, bývalý náměstek ministra životního prostředí.
Právě v jeho bývalé kanceláři nyní sedí současný ministr Igor Červený, poté co původní ministerskou kancelář si zabral pro sebe vládní zmocněnec Filip Turek.
Na většině z tisíců míst, které Surý zmiňuje, dosud chybí i průzkum, který by popsal rozsah znečištění. Asi na pěti stech místech je kontaminace potvrzená. Sanace zde ale přesto neproběhly.
Tyto lokality jsou evidovány v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst), což je systém zřízený Ministerstvem životního prostředí ČR pro evidenci, sledování a posuzování priorit kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.
Ministerstvo o tom dobře ví
„O těchto lokalitách ministerstvo ví, že je potřeba to řešit. Že se to řeší pomalu, nám dlouhodobě vyčítal i Nejvyšší kontrolní úřad. Problém byl v tom, že žádná vláda na to nechtěla vyčlenit dost peněz,“ vysvětluje David Surý, který na ministerstvu působil od roku 2022 do konce minulého roku.
Nejprve byl odborným náměstkem technické sekce, do jejíž působnosti spadaly sanace a odstraňování ekologických zátěží. Od roku 2023 byl tamtéž vrchním ředitelem sekce.
„Máme zde navíc stále staré ekologické smlouvy, kdy se stát u privatizovaných znečištěných pozemků zavázal, že je vyčistí. I toto se ale bude řešit ještě dalších 30-40 let, protože je na to každoročně nízký rozpočet,“ dodává Surý.[souvisejici]
Vedle nedostatku peněz je podle Surého důvodem, proč sanace míst se starou ekologickou zátěží probíhají tak pomalu, extrémně zredukovaný počet úředníků příslušného odboru Ministerstva životního prostředí: „Za celou Českou republiku to dnes řeší pět lidí,“ konstatuje bývalý náměstek. „Stát v tomto funguje úplně bizarně, každá vláda chce škrtat počet úředníků, ale pět lidí nemůže zvládat stejný objem práce, jako kdysi čtrnáct.“
Největší škrty prý proběhly za ministra Richarda Brabce a jeho náměstkyně Bereniky Peštové (oba z hnutí ANO) v letech 2014 až 2021, kdy se sloučila oddělení sanací a ekologických havárií. Počet zaměstnanců pak klesl z původních čtrnácti na šest. Nový ministr Hladík (KDU-ČSL, ve vládě Petra Fialy) chtěl počet zaměstnanců v této sekci naopak navýšit, to se ale nestalo a personální stav je proto v podstatě zakonzervovaný, vysvětluje Surý.
Pokud by současné vedení MŽP chtělo odhalit všechny „tikající bomby“, muselo by podle něj razantně posílit odbor environmentálních rizik a ekologických škod na 20 až 30 lidí.
„Proto to teď beru celé jako divadelní grotesku. Ministr Červený nenavyšuje rozpočet kapitoly na sanace ani sekci neposiluje personálně,“ podotýká David Surý.
Mluvit o ekologické katastrofě je mimo
Sanační práce na potvrzeném kontaminovaném místě jsou pochopitelně správné, kvituje David Surý. „Mluvit ale v tomto případě o ekologické katastrofě je mimo,“ komentuje aktuální případ bývalého vojenského areálu Dobrá voda u Prášil.
A zcela mimo obvyklý postup byl podle něj také pokus ministra Červeného (Motoristé) zadat zakázku na sanaci tzv. z ruky.
Snaha o zakázku z ruky
Společnost Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského prostoru u Prášil již v roce 2023. Na něj navázala sanace menšího území, která byla ukončena 15. června 2023. Záležitost byla tehdy řešena jako havárie, bylo konstatováno akutní ohrožení podzemních vod.
Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií. Zakázku za 3,2 milionu korun získala firma na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. A následně měla získat také zakázku za 200 milionů na sanaci.
Kolem případu se ale objevily pochybnosti, protože 7,5 procenta v mateřské společnosti Dekonta Holding drží Klára Sovová, kandidátka Motoristů na pražskou primátorku. V dozorčí radě holdingu seděla od roku 2021 do června 2026, tedy ještě letos na jaře. Ministr tvrdí, že o jejím podílu do tohoto týdne nevěděl.
„Zadat zakázku na likvidaci za 200 milionů bez výběrového řízení lze pouze v případě akutní havárie, například když vybouchne cisterna. Nelze to ale udělat v situaci, kdy se vykopou sudy na základě průzkumů, nedochází tam bezprostředně k intoxikaci okolí a místo není přístupné širší veřejnosti. Tady žádné skutečnosti, které by ukazovaly na akutní ohrožení, nebyly známy.“
Cena 200 milionů by podle Surého mohla odpovídat rozsahu znečištění lokality, cenový průzkum ale ještě minulý týden nebyl vyhotoven.
„Pokud bude skutečně likvidováno tisíc tun, tak to je samozřejmě vždy drahé. Je ale také možné, že se zjistí, že řešením by bylo území „jen“ zakonzervovat, aby nedocházelo k případnému k znečištění podzemních vod atd.,“ konstatuje David Surý.
Skončil zimní spánek?
"Ministr Červený lže, když tvrdí, že předchozí vedení MŽP situaci neřešilo a Ministerstvo obrany neinformovalo," napsal Surý minulý týden na své sociální sítě.
I když interní pochybení v komunikaci přiznává, protože o problému se sám, jako někdejší náměstek, dověděl až po dvou letech ve funkci:
„O problematice Prášil jsem byl informován až na konci října 2025. V listopadu jsem si přečetl zprávu společnosti DEKONTA a předal ji kolegům z odboru sanací. Po jejím vyhodnocení jsme kontaktovali náš protějšek na Ministerstvu obrany, vrchní ředitelku Kopeckou. Apeloval jsem na zapojení Ministerstva obrany a na společný postup podle principu „znečišťovatel platí“… K fakticky prvnímu jednání mezi MŽP a MO došlo až o šest měsíců později. Skončil zimní spánek a udělalo se hezky. Nevím, co bránilo řešit situaci už v lednu. Motoristé plně převzali otěže ministerstva a záznamy o všech skutečnostech už na ministerstvu existovaly.“