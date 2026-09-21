Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Co ukázal případ „yperit“: sanace zamrzly poté, co ministr za ANO škrtl úředníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
ROZHOVOR. Případ znečištěné lokality u Prášil na Šumavě vytáhl na světlo celou řadu „kostlivců“. Po podivném pokusu ministra Červeného zadat dvousetmilionovou zakázku z ruky vyšlo najevo, že prokázaně zamořených míst je po celém Česku kolem pěti set. Podle bývalých zaměstnanců ministerstva postupuje likvidace ekologických škod z doby před rokem 1989 extrémně pomalu i proto, že
profimedia-1132474438

profimedia-1132474438

Zdroj: Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných látek. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis
Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis
Porno, plyšáci a marná naděje umírajícím. Minulost, o níž vládní politici mlží
Porno, plyšáci a marná naděje umírajícím. Minulost, o níž vládní politici mlží

KOMENTÁŘ. Hned několik známých tváří vládních stran – Tomio Okamura, Karel Havlíček a Jindřich Rajchl – v...

Zraněný muž z fotografie u rozhlasu nalezen. Dodnes chodí se střelou v noze
Zraněný muž z fotografie u rozhlasu nalezen. Dodnes chodí se střelou v noze

Výzva čtenářům, aby pomohli ztotožnit zraněného muže z fotografie z 21. srpna 1968, byla úspěšná. Mladík na...

Silnice a železnice jako obranný výdaj? A Česko vloni nesplnilo kritéria NATO
Silnice a železnice jako obranný výdaj? A Česko vloni nesplnilo kritéria NATO

Česko si vloni do obrany započítalo rekordní miliardy na silnice a železniční tratě. NATO z toho uznalo...

Forum Media: Svoboda médií, novináři ve válce i vliv sociálních sítí na způsob válčení
Forum Media: Svoboda médií, novináři ve válce i vliv sociálních sítí na způsob válčení

Letošní ročník konference Forum Media se zaměří na proměnu komunikace ve světě hrozeb a konfliktů. Znám je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.