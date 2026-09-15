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Co signalizuje krysa v zahradě? Měli byste si pořádně uklidit

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Hlodavci včetně krys ve většině z nás vzbuzují odpor a rozhodně si jejich přítomnost ve své blízkosti nepřejeme. Nejenže se velmi rychle množí, ale jsou také přenašeči nebezpečných chorob. Pokud se objeví na vašem pozemku, měli byste zpozornět a zamyslet se nad tím, co je špatně. V první řadě to bude chtít generální úklid.
Krysa

Krysa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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