Co si Babiš doopravdy myslí o koaličních partnerech: Macinkův výrok ho naštval, Okamuru hodnotit nechtěl

Andreje Babiše výrok Petra Macinky o hokejistkách naštval. Současně ale koalice ANO, SPD a Motoristů drží prý pohromadě.
Vztahy uvnitř vládní koalice nejsou vždy bez napětí a nejnovější vyjádření Andreje Babiše to jen potvrzují. Zatímco počínání Petra Macinky v něm vyvolalo viditelnou nespokojenost, při otázce na Tomia Okamuru se rozhodl zůstat raději zdrženlivý a jeho kroky raději nekomentoval, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Zajímalo nás proto, jak postoj premiéra hodnotí naši čtenáři.
Co Babiše rozčílilo a jak Macinka bral zpátečku
V rozhovoru pro Blesk Babiš uvedl, že Macinkova slova považoval za nevhodná a že vlastně nechápal, proč je ministr vůbec řekl. Narážel tím na nedělní vystoupení v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, kde Macinka označil ruské hokejistky za „mužatky“ a prohlásil, že hokej bere jako mužský sport. Později uznal, že zašel příliš daleko, a veřejně se omluvil.
Babiš popsal i to, že vláda už byla připravená ministra k omluvě sama vyzvat. Macinka ji ale naštěstí nabídl dřív, než k tomu došlo. Premiér k tomu s úsměvem přidal i domácí dohru, o níž sám Macinka promluvil: doma ho seřvala manželka a jako symbolický trest měla zaznít představa, že jejich dcera začne chodit na hokej a on ji bude vozit na tréninky.
Jan Hrušínský si postěžoval na Babiše: Šílený účet za elektřinu jeho divadla je prý chyba premiéra
Koalice drží, jenže s hodně opatrným slovníkem
Babiš dal jasně najevo, že s Macinkovým výrokem opravdu nesouhlasí, nepustil se ale do něj tak tvrdě, aby tím koaličního partnera veřejně podkopal. U Tomia Okamury byl ještě zdrženlivější. Když se ho Blesk ptal, jestli je spokojený s jeho působením v čele Sněmovny, odpověděl jen tak, že to neumí posoudit. Když premiér jednoho partnera kritizuje, ale druhého raději skoro nekomentuje, nevypadá to jako úplná pohoda, ale jako opatrné našlapování. Babiš opakuje, že koalice plní program a vztahy jsou dobré.
V tom je docela dobře vidět rozdíl mezi Babišovým postojem k vládní spolupráci a jeho pohledem na veřejná vystoupení koaličních partnerů. Premiér sice stojí v čele vlády a odpovídá za její fungování, neznamená to ale, že se automaticky ztotožňuje se vším, co jednotliví ministři vypouští z úst. Bere věci tak, že někteří koaliční politici se svými vyjádřeními obracejí především na vlastní voliče a on jim nemůže diktovat, co mají říkat. Už dříve také otevřeně přiznal, že styl komunikace Motoristů mu není blízký a sám by se takto nechoval.
Z jeho slov tak vyplývá, že dokáže oddělovat společné vládní závazky od osobních či stranických vyjádření svých partnerů. Dokud se shodnou na programu a dokážou spolupracovat, nemusí podle něj rozdílný způsob veřejné komunikace nutně ohrožovat fungování koalice.
Spor nepřišel do chvíle, kdy by vláda měla klid. Česká vláda dříve čelila napětí kolem prezidenta Petra Pavla, nyní je nejbouřlivějším tématem financování veřejnoprávních médií, kritiku sklízí ale i „menší“ věci jako zrušení vyhlášky o školním stravování. V takové atmosféře se další podobný výrok nevyhnutelně lepí nejen na autora, ale na celou vládní sestavu.
Co ukázala naše čtenářská anketa
Zeptali jsme se také našich čtenářů, zda by měl Andrej Babiš jako premiér dokázat usměrnit jednotlivé členy vlády. E-mailem jsme oslovili 410 lidí z redakční databáze, odpovědělo nám 132 z nich, konkrétně 43 žen a 89 mužů. Celkem 58 % respondentů se domnívá, že měl Babiš vůči Macinkovi vystoupit razantněji. Dalších 29 % považuje ministrovu omluvu za dostatečnou a myslí si, že premiérův zásah nebyl nutný. Zbývajících 13 % zastává názor, že usměrňování v tomto případě nespadá do premiérových kompetencí a není důvod se jím zabývat.
- „Omluva je fajn, ale politik by si takový výrok měl odpustit hned napoprvé. Jenže u Macinky to není poprvé a určitě ani naposledy, což Babiš ví. Já bych razantnější vyčinění považovala za vhodné, nejde jen o Macinkovu reputaci.“ – Martina P.
- „Samozřejmě, že to měl řešit, jenže to je klasika, dokud se mluví o blbostech, co plácá Macinka, Turek nebo Okamura, je pozornost tam, kde to Babišovi vyhovuje. Hlavně daleko od něho samotného.“ – Pavel B.
- „Macinka řekl svůj názor a nevím, proč by Babiš kvůli tomu měl nějak zasahovat. Vždyť to nedává ani smysl.“ – Ivana T.
Jestli tato epizoda rychle zmizí z politického provozu, ukážou až další týdny. Už teď je ale patrné, že vládě nedělají potíže jen střety s opozicí. Často stačí věta z vlastních řad, pronesená ve špatnou chvíli.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Atmosféra ve vládní koalici houstne: Babišova kritika na adresu Petra Macinky je toho ukázkou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.