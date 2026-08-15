Co si Babiš a spol. chtěli dokázat na Lysé hoře? Na takovou politickou exhibici v horách nikdo není zvědavý

Lysá hora má ročně přes čtyři sta tisíc návštěvníků. Lidé tam chodí pro klid, výhledy a vzduch, který nevoní po kampani. Přesto se 15. srpna 2026 na její vrchol vydal Andrej Babiš v čele průvodu, který by slušel spíš stranickému sjezdu než beskydské túře. Po jeho boku šlapali ministři Karel Havlíček a Aleš Juchelka, hejtman Josef Bělica, jeho náměstkyně Šárka Šimoňáková, senátor Martin Bednář, poslankyně Jana Murová a další regionální politici ANO. Za nimi desítky příznivců. Přesně tak vypadá přenesení stranického pódia do prostoru, kde lidé čekají spíš šumění smrků než skandování.
Opakovaný formát, ne spontánní rozmar
Nejde o jednorázový nápad. Přesně o rok dřív, 15. srpna 2025, čtyřicet devět dní před sněmovními volbami, Babiš vyšlapal tutéž horu v téměř identickém aranžmá. Tehdy s Juchelkou, Jánem Čupou a zhruba stovkou příznivců, kteří na srazu dostali bílé kšiltovky „Sorry jako“ a volební letáky. Deník N na místě popsal i náctiletí chlapce v čepicích ANO. Když se stejná akce opakuje rok po roce se stejným datem, stejnou horou a stejnou stranickou kulisou, nemá smysl předstírat, že jde o soukromý výlet. Je to kampaňový produkt s vlastním datem uvedení.
Hora jako kulisa, ne jako místo
Lysá hora není obyčejný kopec. Leží v CHKO Beskydy, na jejích svazích se rozkládá přírodní rezervace Lysá hora i národní přírodní rezervace Mazák. Správa CHKO výslovně doporučuje netrhat květiny, nerušit hlukem a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Čtyři sta padesát tisíc turistů ročně je pro toto území už samo o sobě zátěž na hraně únosnosti. A do toho přijde politický peloton s kamerami, selfíčky a energií předvolebního mítinku.
Na sociálních sítích se po výstupu objevila kritika, že účastníci trhali volně rostoucí květiny. Pokud by šlo o zvláště chráněný druh, zákon č. 114/1992 Sb. takový zásah výslovně zakazuje a hrozí pokuta až dvacet tisíc korun, v chráněném území i dvojnásobná. Bez identifikace konkrétní rostliny a místa to nelze potvrdit. Ale samotný fakt, že se o tom musíme bavit, vypovídá o kultuře, s jakou se na horu přišlo.
Marketingový reflex místo autenticity
Babiš si akci předem nadhodil na TikToku, kde patří k nejsilnějším českým politikům; Refresher uváděl téměř dvě stě tisíc sledujících. Pozvánka, výstup, video, sdílení. Dokonale kontrolovaný řetězec, ve kterém je politik zároveň produktem i moderátorem. Žádný novinář nepotřebuje klást otázky, žádný oponent nemá prostor reagovat. Jen hora, úsměv a iluze spontaneity.
Férově řečeno: Babiš není jediný, kdo hory zneužívá jako kampaňovou kulisu. Zbyněk Stanjura měl v srpnu 2025 plánovaný výšlap na Radhošť s příznivci SPOLU. Rozdíl je v intenzitě. Stanjura plánoval jednu akci, Babiš vybudoval opakovatelný formát s ministerským doprovodem, vlastní mediální distribucí a propagačními předměty. To už není túra. To je pojízdná show.
Komu to vlastně slouží
Dvojímu publiku. Regionálním voličům v Moravskoslezském kraji, kam Babiš opakovaně zajíždí a kde potřebuje ukázat, že „tam patří“. A online publiku na TikToku a Instagramu, kde kondička sedmdesátníka na kopci funguje jako virální obsah. U sympatizantů to mobilizuje. U zbytku to působí jako přepálená stylizace člověka, který si bez kamery nedojde ani na záchod.
Výstup z roku 2026 měl podle iDNES podpořit i kandidáty ANO do Senátu a radnic. Část z nich ale na místě vůbec nebyla. Průhledný manévr, který nedotáhli ani organizačně.
Lysá hora přežila ledovce, vichřice i masový turismus. Přežije i Babiše. Otázka je, jestli si zaslouží, aby ji rok co rok někdo degradoval na pozadí stranického selfie.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka