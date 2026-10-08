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Co (ne)víte o prachu: Obsahuje kousky kůže i něčeho mnohem horšího. A lebedí si v přehozech

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Prach je běžnou součástí našich domácností. Pojďte společně s námi zjistit, odkud se bere a kde se ho hromadí nejvíce.
švédská utěrka

švédská utěrka

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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