Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Co na podzim čeká jednotlivá znamení podle Vlastíka Plamínka: Na změny se mají připravit Střelci, Berani a Lvi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzim přináší kratší dny, mlhy i melancholickou náladu. Věštec Vlastík Brůček Plamínek se podíval na to, co v tomto období čeká jednotlivá znamení. Podle horoskopu někdo potká lásku, někdo bude cestovat a jinému prospěje klid a odpočinek.
Fotografie věštce Vlastíka Plamínka

Fotografie věštce Vlastíka Plamínka

Zdroj: Foto: soukromý archiv Vlastíka Plamínka (se souhlasem), věštec Vlastík Plamínek
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit
Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit
Bára Basiková zazářila na premiéře svého časosběrného dokumentu. Její luxusní šaty nadchly celý internet
Bára Basiková zazářila na premiéře svého časosběrného dokumentu. Její luxusní šaty nadchly celý internet

Bára Basiková zazářila na premiéře časosběrného dokumentu, který zachycuje její život i kariéru. V...

Test vědomostí podle pořadu Chcete být milionářem: 15 otázek ukáže, zda byste vyhráli 10 000 000 Kč
Test vědomostí podle pořadu Chcete být milionářem: 15 otázek ukáže, zda byste vyhráli 10 000 000 Kč

Dnes jsme si připravili kvíz inspirovaný nejslavnější vědomostní soutěží v naší televizi. Vaším úkolem bude...

Vzestupy a pády Josefa Zímy: Osudová chyba navždy změnila celý život jemu i jeho manželce
Vzestupy a pády Josefa Zímy: Osudová chyba navždy změnila celý život jemu i jeho manželce

Po smrti Josefa Zímy se znovu připomínají dvě bolestivé kapitoly jeho života - evidence u StB a tragická...

Lenka Termerová musí pracovat i v 79 letech: Pobírá tak směšný důchod, že nemá na výběr
Lenka Termerová musí pracovat i v 79 letech: Pobírá tak směšný důchod, že nemá na výběr

Lenka Termerová otevřeně přiznala, že by ze starobního důchodu nevyžila. Herečka proto dál natáčí, hraje a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.