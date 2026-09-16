Co na podzim čeká jednotlivá znamení podle Vlastíka Plamínka: Na změny se mají připravit Střelci, Berani a Lvi

Podzim přináší kratší dny, mlhy i melancholickou náladu. Věštec Vlastík Brůček Plamínek se podíval na to, co v tomto období čeká jednotlivá znamení. Podle horoskopu někdo potká lásku, někdo bude cestovat a jinému prospěje klid a odpočinek.
Věštec Vlastík Brůček Plamínek pro redakci In-Lifestyle.cz vypracoval podzimní předpověď. Poradil, jak se jednotlivá znamení vypořádají s pochmurnější částí roku a kde na ně čeká energie, nové zážitky, láska nebo klid.
Podzim přináší melancholii, ale i prostor pro změnu
Máme za sebou výrazně teplé letní období a do našich domovů i životů se postupně dostává podzimní kulisa počasí. Zkracují se dny a noci se prodlužují. Okolí se občas zahalí do mlhy nebo inverze a pro většinu z nás to vše může mít mírně depresivní nádech.
Podle věštce Vlastíka Brůčka Plamínka ale existuje poměrně dost činností a metod, jak i toto melancholické a sychravé období prožít v klidu a rovnováze a jak si zlepšit osobní duchovní komfort nejen doma, ale i mezi lidmi nebo v práci.
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Foto: AI ChatGPT, hvězdná znamení na podzim
Zemská znamení: Dopřejte si odpočinek Panny, Kozorozi a Býci
Pro zemská znamení, tedy Panny, Kozorohy a Býky, je podle věštce v tomto období vhodné dopřát si nejlépe nějaký prodloužený wellness víkend. Zejména v listopadu a prosinci by se lidé narození v těchto znameních neměli vyhýbat ani návštěvě divadla, koncertů, výstav a podobných kulturních akcí.
Právě při těchto činnostech mohou načerpat duševní energii a uvolnit své splíny či každodenní pracovní stresy. Pro wellness jsou podle předpovědi vhodné zejména pobyty na Slovensku a v Maďarsku. Z českých lokalit jsou vhodné především Třeboň, Luhačovice, Františkovy Lázně nebo Jeseníky.
Vzdušná znamení: Vyrazte za zážitky i pohybem Vodnáři, Váhy a Blíženci
Vzdušná znamení, tedy Vodnáři, Váhy a Blíženci, mají podle Vlastíka Brůčka Plamínka na toto období také příznivé podmínky pro cestování. Kromě wellness pobytů je pro ně vhodné zamířit i někam dál. Výrazné načerpání energie jim mohou přinést lokality jako Zanzibar, Srí Lanka, Malajsie nebo Kuba.
Pokud nemáte možnost vyrazit na podzimní dovolenou, můžete se soustředit na věci, které se dají provozovat i v teple vašeho obývacího pokoje. Následující období je totiž vhodné pro úpravu váhy a sport. Předpověď doporučuje zejména turistiku, plavání a jakýkoliv pohyb ve vodě, saunování nebo jízdu na kole.
Pokud jste tedy nestihli zhubnout během léta, právě teď nastává okamžik, kdy to podle předpovědi půjde o něco snadněji.
Ohnivá znamení: Nové lásky a kreativní energie Střelci, Berani a Lvi
Střelci, Berani a Lvi mají podle předpovědi až do poloviny prosince vhodné období pro seznámení a nové lásky. Toto období je také vhodné pro početí dítěte. Ohnivým znamením přeje podzim rovněž v kreativní oblasti. Vhodné může být malování, psaní knihy nebo plánování nových projektů, zejména v ekonomicko-manažerských oborech, v oblasti péče o tělo, duchovního rozvoje člověka nebo gastronomie.
Pozor na emoce
Zejména kolem úplňků by si především lidé narození v ohnivých znameních měli dát pozor na nečekané emoční výkyvy. „Nenechte se vytočit maličkostmi a vyhněte se tak zbytečným konfliktům s partnerem nebo s blízkými osobami,“ radí věštec.
Vodní znamení: Potřeba stáhnout se do vlastního světa Raci, Štíři a Ryby
Raci, Štíři a Ryby budou mít podle předpovědi v období podzimu a přelomu roku potřebu více se uzavírat do svého světa, kde se budou cítit dobře. Jejich komunikace tak může být často velmi úsporná.
Nemělo by to ale znamenat nic vážného. Podle Vlastíka Brůčka Plamínka jde pouze o přechodný výkyv, který brzy pomine. Pomoci může například posezení s kamarády v hospůdce nebo kavárně. Je to také ideální čas pro návštěvu známých, které máte rádi, ale již delší dobu jste je neviděli.
Hýčkejte své tělo
Také vodní znamení by podle předpovědi neměla zapomínat na péči o vlastní tělo. Dopřát si mohou například kosmetiku, masáž, manikúru, pedikúru a podobné procedury.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Co na podzim čeká jednotlivá znamení podle Vlastíka Plamínka: „Vyhněte se konfliktům,“ radí například Střelcům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.