Co dělá dcera Richarda Genzera: Z Viktorie vyrostla nádherná a úspěšná žena, kterou už herectví nebaví

Dcera Richarda Genzera a Lindy Finkové se narodila do rodiny, kde je humor, hudba a showbyznys součástí každodenního života. Viktorie Genzerová ale netouží po pozornosti ani po kariéře před kamerou.
Richard Genzer je zvyklý být vidět. Jako bavič, moderátor, prostě jako člověk, který se v českém showbyznysu pohybuje už roky. V červenci 2024 ale na chvíli vyměnil běžnou roli za jinou: byl z něj především hrdý otec nevěsty. Jeho dcera Viktorie Genzerová si vzala tenistu Davida Šodka a svatba se konala v Praze. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili blíže na to, kdo je tato mladá žena, která nežije jen ve stínu slavného jména.
Dcera dvou známých rodičů, přesto mimo hlavní proud
Viktorie Genzerová vyrostla v prostředí, kde byla sláva součástí domácího provozu. Otec Richard Genzer patří dlouhodobě k nejznámějším českým bavičům, matka Linda Finková je respektovaná zpěvačka. Jenže Viktorie se vydala jinudy. Nešlo o žádný únik od rodinného jména na truc, bylo to klidné rozhodnutí držet se dál od světel reflektorů.
Už zhruba před deseti lety měla o herectví jasno. „
Dřív mě to bavilo, hrála jsem s rodiči, ale teď asi ne. Vidím, jak to chodí, jak se píše o lidech, co jsou známí, to by mě nebavilo. Chci mít svůj klid,“ řekla pro Super.cz v době, kdy studovala na gymnáziu. Podle dostupných informací získala inženýrský titul. V rodině, kde převládají umělecké profese, to působí dobře promyšlená volba. Technické vzdělání, práce mimo televizní kamery a teď i vlastní rodina. Viktorie si svůj příběh skládá po svém.
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Rozvod rodičů vnímala v mladším věku poměrně těžce. V pubertě se na nějaký čas i odstěhovala k tátovi, což Finková v podcastu
Mámy sobě popsala jako velmi těžké období. Hezký vztah si ale nakonec našla k oběma rodičům a dnes to působí tak, že s nimi vychází dobře. I na její svatbě stáli oba po jejím boku, což samo o sobě o něčem vypovídá. Svatba v Praze: nevěstu vedl k oltáři otec, ženich je tenista
V červenci 2024 se Viktorie Genzerová provdala za Davida Šodka, českého tenistu. Jak informoval
iDnes, obřad proběhl v Praze a Richard Genzer dceru k oltáři odvedl s viditelnou hrdostí. Na snímcích ze svatby rodina působí klidně a spokojeně. Genzer pak v rozhovorech dal najevo, že si se zeťem rozumí.
Jedenáctiletý věkový rozdíl mezi Viktorií a Davidem Šodkem nikoho zvlášť nevzrušil. Šodek je zkušený sportovec, Viktorie působí vyrovnaně a bez potřeby cokoli komentovat. Věk v tomto případě žádnou roli nehraje. Podle všeho manželé uvažují i o založení rodiny, zatím ale bez konkrétních plánů.
Blondýnka s humorem, který je z rodiny znát
Kdo Viktorii sleduje na sociálních sítích nebo ji někdy viděl mluvit v rozhovoru, většinou se shodne na jedné věci: smysl pro humor má zřejmě po otci. Lehkost, nadhled, občasná ironie. Nic přehnaného, ale Genzerův rukopis je v tom znát.
Foto: Nextfoto, Viktorie Genzerová, Richard Genzer a Linda Finková na křtu knihy Stará tlustá blbá
Zároveň ale Viktorie nepůsobí jako někdo, kdo by si šel pro pozornost za každou cenu. Naopak. Inženýrský titul, manžel sportovec, soukromí mimo kamery. Tato zdrženlivost z ní dělá nakonec zajímavější osobnost než řadu těch, kdo se o pozornost aktivně přetahují.
Richard Genzer jako otec: hrdost bez velkých gest
Genzer o dceři mluví s hrdostí, ale bez přehnaného dojetí. Přesně v jeho stylu. Svatbu komentoval pozitivně, zetě přijal dobře a celý den se obešel bez zbytečných mediálních excesů. Přitom rodinný příběh neměl vždycky jednoduchý průběh. Rozvod s Lindou Finkovou, dřívější finanční potíže, které Genzer zažil, to všechno se nějak propsalo i do života jeho dcery, i když zůstávala spíš v pozadí.
O to výrazněji dnes působí, že rodina, přes rozchod rodičů, drží pohromadě bez větších stop po starých sporech. „
Myslím si, že jsme ukázkový příklad toho, že to jde. S bývalým manželem necháváme ten život klidně plynout, máme se rádi, jsme kamarádi a hrajeme spolu i v projektech, kde si užijeme spousty legrace,“ popsala to Finková pro eXtra.cz.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Co dělá dcera Richarda Genzera: Viktorii už herectví nebaví a provdala se za českého tenistu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.