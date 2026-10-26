Co byste měli stihnout do konce roku 2026 podle znamení? Raci si vyříkají minulost, Váhy se rozhodnou v důležité věci

Někomu zbývá dokončit rozdělanou práci, jinému říct něco, co měsíce odkládá. Co byste ještě měli stihnout, než rok 2026 skončí? Napoví vaše znamení. Beran (21. 3. až 20. 4.)
Dotáhněte jednu věc, u které vám došla trpělivost.
Letos jste se možná nadchli pro nový projekt, cvičení nebo změnu zaměstnání, jenže po prvních překážkách přišlo něco zajímavějšího. Do konce roku se k jednomu takovému plánu vraťte. Nemusíte splnit všechno, co jste si v lednu předsevzali. Vyberte si to, na čem vám pořád záleží, a udělejte poslední potřebné kroky. A pokud někomu už dlouho dlužíte omluvu, vyřiďte ji ještě před svátky. Sami víte, že tehdy jste mohli nejdřív počítat do deseti. Býk (21. 4. až 21. 5.)
Udělejte doma místo něčemu, co vám bude dělat radost. Nemusíte hned měnit nábytek nebo malovat celý byt.
Začněte skříní, kterou sotva zavřete, či koutem plným věcí odložených na později. Při třídění si možná uvědomíte, kolik toho schováváte jen ze zvyku. Podobně se podívejte i na své výdaje. Neplatíte pořád za něco, co už dávno nevyužíváte? Ušetřené peníze si odložte na konkrétní zážitek. Příští rok se vám bude lépe plánovat, když na něj budete mít něco stranou. Blíženci (22. 5. až 21. 6.)
Domluvte setkání, o kterém už měsíce jen mluvíte. Věta „musíme se brzy vidět“ vám jde výborně, s hledáním termínu už je to slabší.
Vezměte telefon a navrhněte konkrétní den. Nemusí z toho být velká večeře ani celodenní výlet, i hodina u kávy může stát za to. Do konce roku si také projděte své sliby. Možná jste někomu nabídli pomoc a pak na ni v návalu dalších plánů zapomněli. Co ještě můžete splnit, splňte. U zbytku dejte včas vědět, že jste si toho nabrali moc. Rak (22. 6. až 22. 7.)
Vyříkejte si něco, co vám kazí společné chvíle. Možná vás pořád mrzí poznámka příbuzného nebo zklamání od člověka, od kterého jste čekali větší podporu.
Druhá strana přitom vůbec nemusí vědět, že se vás dotkla. Zkuste to otevřít v klidu, ještě než se všichni sejdete u svátečního stolu. A nezapomeňte si udělat čas i na příjemnější věci. Navštivte někoho blízkého, vytáhněte staré fotografie nebo si nechte napsat rodinný recept, který zatím umí jen maminka či babička. Právě takové drobnosti by byla škoda pořád odkládat. Lev (23. 7. až 22. 8.)
Přihlaste se o něco, co chcete. Čekáte, až si někdo všimne vaší práce, nabídne vám lepší podmínky nebo vás osloví s příležitostí? Do konce roku můžete udělat první krok sami. D
omluvte si schůzku, pošlete ukázku toho, co umíte, nebo nahlas řekněte, o co máte zájem. Ani ve vztazích nespoléhejte na to, že ostatní všechno poznají. Pokud vám chybí společný večer, pozornost nebo obyčejné poděkování, povězte to. Byla by škoda strávit poslední týdny roku uraženým čekáním, jestli to někomu dojde. Panna (23. 8. až 22. 9.)
Uzavřete rest, který vám pravidelně naskočí v hlavě před usnutím. Může to být nevyřízená reklamace, objednání na kontrolu nebo hromádka dokumentů, kterou přesouváte z místa na místo.
Vyhraďte si na něj jeden konkrétní den a pusťte se do toho. Úleva bude pravděpodobně větší než námaha, kterou vás to bude stát. Stejně důležité ale bude něco ze seznamu vyškrtnout úplně. Opravdu musí být do Vánoc hotové všechno? Letos zkuste pozvat návštěvu i bez dokonale uklizeného bytu a nechte si sílu také na samotné setkání. Váhy (23. 9. až 23. 10.)
Rozhodněte se v záležitosti, kterou už dlouho necháváte otevřenou. Čím déle porovnáváte možnosti, tím více dalších otázek vás napadá.
Ať řešíte dovolenou, pracovní nabídku, nebo vztah, ve kterém nevíte, na čem jste, stanovte si termín, do kdy uděláte další krok. Zeptejte se na to, co potřebujete vědět, a pak už své rozhodnutí pořád nepřehodnocujte. Před svátky si navíc ujasněte, jak je chcete strávit. Nemusíte kývnout na každou návštěvu a pak celé Vánoce sledovat hodiny, abyste zase někam nepřijeli pozdě. Štír (24. 10. až 22. 11.)
Přestaňte sledovat něco, co vás pokaždé rozladí. Může jít o profil bývalého partnera, zprávy od dávné známosti nebo spor, ve kterém už dávno nezaznívá nic nového.
Sami nejlépe víte, k čemu se vracíte, přestože vám potom není dobře. Do konce roku si od toho zkuste dát odstup. Uvolněný čas věnujte někomu, s kým vám je příjemně i bez složitého luštění každé věty. A jestli máte vůči blízkému člověku podezření, položte mu přímou otázku. Další týdny domýšlení by vás jen zbytečně vyčerpávaly. Střelec (23. 11. až 21. 12.)
Vyrazte někam, kam se vám chce, i kdyby jen na jeden den. Nemusíte čekat na dlouhou dovolenou, levné letenky ani partu, které se konečně hodí stejný termín.
Prospěje vám výlet do neznámého města, procházka v horách nebo návštěva přátel, kteří bydlí dál. Než ale odjedete, vyřiďte jednu nepříjemnou povinnost, před kterou už nějakou dobu uhýbáte. Zaplaťte, co zbývá, odpovězte na důležitý e-mail nebo dokončete slíbenou práci. Volný den si pak užijete mnohem víc, když vám nebude v hlavě běžet, co vás čeká po návratu. Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)
Naplánujte si volno a skutečně ho dodržte. Pokud si odpočinek necháváte až na chvíli, kdy bude všechno hotové, možná se ho letos vůbec nedočkáte.
Práce přibývá průběžně a někdo po vás bude něco chtít i poslední prosincový týden. Vyberte si proto předem dny, které strávíte s rodinou nebo podle svého, a počítejte s nimi stejně vážně jako s pracovní schůzkou. Ještě před koncem roku se také ohlédněte za tím, co se vám povedlo. Možná zjistíte, že si zasloužíte oslavu i za něco jiného než další odškrtnutý úkol. Vodnář (21. 1. až 20. 2.)
Vyzkoušejte jeden nápad, který zatím existuje jen ve vaší hlavě. Nemusíte mít promyšlený celý postup na příštích pět let.
Přihlaste se na první lekci, vytvořte ukázku nebo svůj záměr představte někomu, kdo by se mohl zapojit. Teprve potom poznáte, jestli vás bude bavit i v praxi. Vedle nových plánů si ale udělejte čas na člověka, kterého poslední dobou odbýváte krátkými zprávami. Domluvte si večer, kdy odložíte telefon a budete se opravdu poslouchat. Můžete se dozvědět něco, co vám mezi běžnými zprávami úplně uniklo. Ryby (21. 2. až 20. 3.)
Vyhraďte si čas na něco vlastního. Možná už několik měsíců chcete malovat, plavat, číst nebo jen vyrazit na procházku sami.
Pokaždé ale přijde někdo, kdo potřebuje pomoc, a vaše plány se znovu odsunou. Zkuste si do konce roku pravidelně nechat alespoň jedno odpoledne pro sebe. Nemusíte pro něj mít žádný užitečný program. Až budete chystat dárky a svátky, vzpomeňte si také na to, co by potěšilo vás. Klidně svým blízkým napovězte. Ani lidé, kteří vás mají rádi, nemusí pokaždé uhodnout, po čem toužíte.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com