Co bude dál s Patrikem Kinclem? Souboj s Humburgerem může rozhodnout o další titulové šanci

Patrik Kincl už nemusí dokazovat, že patří mezi nejlepší české MMA zápasníky své generace. Jeho současná situace je jiná. Po ztrátě pásu s Kerimem Engizekem a následné porážce s Makhmudem Muradovem potřeboval znovu získat pozici mezi hlavními kandidáty na titul. Výhry nad Robertem Pukačem a Hojatem Khajevandem ho do této debaty vrátily. Khajevanda navíc v červenci ukončil arm trianglem ve druhém kole.
Jedna výhra od titulu
Situace ve střední váze je přitom složitější než v době, kdy Kincl divizi ovládal. Krzysztof Jotko drží regulérní titul, Makhmud Muradov zůstává prozatímním šampionem a Kerim Engizek je jedničkou žebříčku. Kinclovi patří druhá příčka, hned za ním je Dominik Humburger.
A právě Humburger představuje nejbližší odpověď na otázku, kam Kincl ještě může dojít. Oba se 17. října 2026 utkají v Karlových Varech a OKTAGON jejich zápas přímo označuje jako souboj dvojky s trojkou o pozici titulového vyzyvatele.
Humburger je zároveň soupeř, na kterém se dá Kinclova současná úroveň hodnotit lépe než na jménu z nižších pater žebříčku. Pokud ho bývalý šampion porazí, bude mít dvě výhry nad soupeři z elitní čtyřky divize během několika měsíců a velmi silný argument pro další titulový zápas. Porážka by naopak otevřela cestu vzhůru Humburgerovi.
Soupeři čekají nahoře
Největší otázkou zůstává, kdo by případně proti Kinclovi stál v titulovém zápase. Jotko je regulérním šampionem a Muradov drží prozatímní pás, takže samotná špička střední váhy bude muset získat jasnější podobu. Kincl už s Muradovem prohrál pětikolový zápas o prozatímní titul, zatímco s Jotkem se dosud neutkal. Právě duel s polským veteránem by pro něj představoval úplně novou titulovou výzvu.
Ve hře mohou zůstat také známá jména. Engizek Kincla v roce 2024 připravil o titul a případná odveta by měla jasnou sportovní historii. Na domácí scéně se nabízí také Matěj Peňáz, který se drží v první desítce střední váhy a jejich vzájemný titulový zápas už byl v minulosti oznámen, nakonec se však neuskutečnil.
Kinclovi je 37 let a ve střední váze už zažil dlouhé období na vrcholu. Jeho jméno, zkušenosti ani předchozí obhajoby pásu proto nejsou problém. Pokud chce titul získat znovu, potřebuje porazit soupeře, který reprezentuje současnou špičku divize. Humburger mu dává přesně takovou možnost. Výhra by z Kincla znovu udělala jednoho z nejlogičtějších kandidátů na pás. Porážka by jeho cestu výrazně prodloužila.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka