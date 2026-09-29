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Člověk vysadil les, aby zastavil pohybující se písek. O pár desítek let později bylo jasné, že jeho stromy rostou způsobem, který dodnes nedokážeme úplně vysvětlit

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Na úzkém pásu země mezi Baltským mořem a Kurským zálivem dokázal písek v minulosti pohřbít celé vesnice. Lidé proto začali duny svazovat vegetací a vysazovat lesy. Jeden z nich dnes vypadá, jako by se jeho borovice uprostřed růstu daly do tance. A přesná příčina jejich podivných tvarů stále není uzavřená.
Člověk vysadil les, aby zastavil pohybující se písek. O pár desítek let později bylo jasné, že jeho stromy rostou způsobem, který dodnes nedokážeme úplně vysvětlit

Člověk vysadil les, aby zastavil pohybující se písek. O pár desítek let později bylo jasné, že jeho stromy rostou způsobem, který dodnes nedokážeme úplně vysvětlit

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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