Cloudový telefon v rukou podvodníka obejde i dvoufázové ověření. Od prvního zazvonění k útoku na účet stačí pár minut

Cloudový telefon je telefonní číslo, které běží přes internet, typicky přes VoIP. K provozu nepotřebuje SIM kartu ani konkrétní přístroj. Na stejném principu stojí třeba Google Voice, kde se volá, píšou zprávy i spravuje hlasová schránka v aplikaci nebo ve webovém rozhraní. Zřídit si takové číslo je rychlé. Jak důkladně poskytovatel ověřuje, kdo za ním stojí, záleží na konkrétní službě a zemi. Útočník pak s číslem vystupuje jako banka, policie nebo technická podpora.
Pár minut od zazvonění: jak útočník přebírá bankovní účet
Hovor začíná nenápadně. Na displeji naskočí číslo, které vypadá jako oficiální linka vaší banky. Volající mluví česky, profesionálně a oslovuje vás jménem. Tvrdí, že banka na vašem účtu zachytila podezřelou aktivitu a potřebuje si ověřit, že mluví s majitelem.
Potom se hovor stočí jedním ze dvou směrů. Volající vás buď pošle na stránku, která napodobuje přihlášení do internetového bankovnictví a běží na podvodné doméně, nebo rovnou chce SMS kód, který vám zrovna dorazil. Kód zadaný na falešném webu i kód nadiktovaný do telefonu skončí u útočníka. Ten se s ním v reálném čase přihlásí do vašeho skutečného bankovnictví. Když získá dost široký přístup, může přepsat bezpečnostní nastavení nebo si přidat vlastní zařízení, přes které bude potvrzovat další operace. Od prvního zazvonění po pokus o převzetí účtu přitom může uběhnout pár minut.
Propracovanější kampaně zahlazují i stopy. Google Cloud popsal skupinu UNC6671, která cíleně maže bezpečnostní upozornění na změnu hesla nebo nastavení dvoufázového ověření. Oběť se pak o útoku dozví se zpožděním.
Smart klíč ani George nepomůžou, když operaci schválíte sami
České banky dvoufázové ověření používají a postupně ho zpřísňují. ČSOB dlouhodobě sází na aplikaci ČSOB Smart klíč a u části operací potvrzovaných přes SMS chce navíc ePIN. Česká spořitelna dává přednost potvrzení v aplikaci George biometrií nebo PINem a u vybraných operací s ověřením přes SMS může vyžadovat další údaje.
Česká národní banka upozorňuje, že podvodníci zneužívají právě dvoufázové ověření. Kdo od klienta získá potvrzení, může zadat platbu nebo změnit nastavení účtu. Další vrstva ochrany to nezastaví, když kód předá nebo operaci odsouhlasí sám majitel. Internetové číslo, případně podvržené číslo volajícího, dodá hovoru důvěryhodnost, jakou phishingový e-mail nemá. Živý hlas navíc tlačí na čas, působí jako autorita a vyvolává naléhavost, takže člověk často jedná dřív, než si cokoli ověří.
Americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) řadí ověření přes SMS a hlasový hovor mezi metody s bezpečnostními omezeními. Odolnější je podle něj kryptografické ověření navázané na konkrétní zařízení a službu. SMS kód je tak v celém řetězci nejsnáz zneužitelný článek, protože se dá přečíst nahlas a přeposlat. Na rizika internetové telefonie, podvržených čísel a zneužívání jednorázových kódů upozorňuje i FBI.
Až třetina finančních institucí zaznamenala přes sto phishingových pokusů ročně
Podvržená čísla ani podvody přes internetovou telefonii se neobjevily včera. FBI je dávala do souvislosti už před lety. Policie ČR i NÚKIB před podvodnými telefonáty, kterým se říká vishing, varují dlouhodobě, NÚKIB naposledy v únoru 2025 kvůli hovorům s podvrženým číslem.
Označení „nová finta“ je proto přehnané. Novinkou je hlavně profesionalita a rozsah některých kampaní. Útočníci spojují podvržená čísla s věrnými kopiemi přihlašovacích stránek a míří na soukromé telefony zaměstnanců. Jako záminku používají třeba údajnou nutnost znovu nastavit přístupový klíč, tedy passkey. Za některými kampaněmi stojí propracovaná infrastruktura a koordinovaný postup, díky kterým útočníci zasáhnou velké množství lidí.
Ve zprávě za rok 2024 NÚKIB uvedl, že phishing zasáhl všechny dotazované instituce finančního sektoru a až třetina z nich zaznamenala přes sto phishingových pokusů ročně. Tato čísla ale popisují útoky na samotné instituce. Kolik klientů v Česku po podobném hovoru přišlo o peníze, se z nich vyčíst nedá.
Na jaké číslo zavolat, když se vám ozve falešná banka
Útoky mají opakující se znaky. Nevyžádaný hovor začíná napadeným účtem nebo nutnou změnou zabezpečení a volající tlačí na okamžité jednání. Hlavně nechce, abyste zavěsili a vytočili oficiální linku. Pak přijde požadavek na SMS kód, potvrzení v aplikaci nebo instalaci programu pro vzdálený přístup, případně odkaz na doménu, která se webu banky jen podobá. Číslo na displeji nedokazuje nic, protože identifikaci volajícího lze v některých případech podvrhnout.
Při podezření hovor hned ukončete, nic nepotvrzujte a žádný kód nikomu nesdělujte. Bance zavolejte sami na číslo z platební karty nebo z jejího oficiálního webu. Číslo, které vám nadiktoval volající, nepoužívejte. Pokud už jste přihlašovací údaje předali nebo podezřelou operaci potvrdili, ozvěte se bance okamžitě, požádejte o zabezpečení účtu a řiďte se jejími pokyny. Zkontrolujte také, jestli v účtu nepřibylo neznámé zařízení a jestli někdo nezměnil údaje pro ověřování. Podvod pak nahlaste Policii ČR.
Kde to banka dovoluje, dejte přednost potvrzování v aplikaci před SMS. Pod nátlakem se dá potvrdit i operace, kterou jste sami nezahájili, takže před schválením vždy zkontrolujte částku, příjemce a účel platby. Vyšší odolnost proti phishingu mají kryptografické metody, tedy bezpečnostní klíče FIDO2 a passkey. Jsou svázané s konkrétní službou a ověřují její identitu, takže je podvodníkovi nepřepošlete jako SMS kód. Nechrání ovšem v situaci, kdy oběť pod vlivem manipulace schválí nevhodnou operaci sama.