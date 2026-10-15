Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večer

Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večerPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večerZdroj: Foto: Santeri Viinamäki - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 15.10.2026 11:28
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