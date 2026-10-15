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Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večer

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Telefon nebo powerbanka v zásuvce u postele patří k nejběžnějším večerním zvykům. Když se k tomu přidá levná nabíječka, opotřebovaný kabel a spánek, vznikne kombinace, ze které může vzejít požár. Které návyky riziko sčítají a jak je rozbít, se dá shrnout do několika pravidel.
Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večer

Člena posádky probudil výbuch powerbanky. Tutéž chybu s nabíjením přes noc možná opakujete každý večer

Zdroj: Foto: Santeri Viinamäki - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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