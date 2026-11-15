Clare z Beverly Hills 90210 našla kdysi v maskérně své rozstříhané fotky. Kathleen Robertson dnes nosí blond mikádo

Kanadská herečka Kathleen Robertson letos hraje ve čtvrté řadě akčního hitu Reacher a diváci ji na obrazovkách vídají jako elegantní blondýnu. Jako tmavovlasá Clare ze seriálu Beverly Hills 90210 kdysi v maskérně našla své fotky rozstříhané napůl. Na své tehdejší začátky letos vzpomínala v podcastu Slice of Life, kde promluvila o tehdejší napjaté atmosféře na place.
Rozstříhané fotky v maskérně
Když v roce 1993 nastoupila do čtvrté sezony tehdy nejslavnějšího seriálu na světě, znamenala pro ni nová práce velký stres. Hned první natáčecí den totiž objevila v maskérně své polaroidové snímky, které se běžně používají pro kontrolu vzhledu kvůli návaznosti jednotlivých scén.
„Viděla jsem svoje polaroidy v maskérně rozstříhané napůl. Nevím, kdo to udělal,“ svěřila se v podcastu. Maskérky se jí pokusily situaci utajit a bylo jim to trapné, protože chtěly novou kolegyni chránit. I když ji incident podle jejích slov tehdy nerozhodil, celková nálada na place ideální nebyla. Někteří kolegové ze seriálu Beverly Hills 90210 ji ale přijali vřele, hlavně Tori Spelling, která byla podle ní úžasná hned od prvního dne.
Kanada ji nechala pracovat
Před kamerou vystupovala od svých deseti let, objevovala se v kanadských televizních pořadech a brzy získala roli v sitcomu Maniac Mansion od slavného komika Eugena Levyho. Sama říká, že v Kanadě prožila normální dětství bez tlaku amerického showbyznysu. Skutečnost, že hraje, před spolužáky tajila, a když se jí někdo zeptal, zapírala, že je to ona.
„Kanada mě neudělala slavnou. Sotva mi dovolila cítit se výjimečně. Prostě mě nechala pracovat,“ napsala herečka ve své nedávné eseji. Podle ní ji to možná zachránilo. Kdyby vyrůstala ve Spojených státech jako dětská hvězda, její život by nabral úplně jiný směr.
Když se pak v polovině devadesátých let díky roli Clare Arnoldové stala celosvětově známou, představovalo to pro ni šok. Fanoušci ji poznávali dokonce i při prohlídce Sixtinské kaple ve Vatikánu. Mladá Clare se například na začátku svého působení připoutala pouty k posteli Brandona Walshe. Později randila s Davidem Silverem a nakonec tvořila stabilní pár s oblíbeným vtipálkem Stevem Sandersem.
Po natočení bezmála stovky epizod se ovšem po sedmé řadě rozhodla slavnou losangeleskou partu dobrovolně opustit. Její seriálová postava odletěla s otcem do Paříže a zlomila Stevovi srdce.
V podcastu Slice of Life vzpomínala, že si tehdy řekla: „Musím odsud vypadnout. Jestli to neudělám, jsem v pr*eli.“ Pro magazín People pak dodala, že byla jednoduše unavená. Začala se proto více soustředit na psaní vlastních textů.
Loučení se synem
Dnes Kathleen Robertson hraje ve filmech, píše televizní scénáře a působí jako showrunnerka. Zahrála si v oblíbených kriminálkách Batesův motel, Boss nebo Murder in the First. Letos se k herectví ve velkém vrátila a objevila se jako Elspeth Sampson, manželka prezidentského kandidáta v úspěšném seriálu Reacher.
Vzhledově prošla znatelnou proměnou a tmavé vlasy z devadesátých let vyměnila za krátké blond mikádo. Se svým manželem Chrisem Cowlesem vychovává v Los Angeles dva syny. Letos v září se loučila se starším z nich, který už vyletěl z hnízda.
Na svém instagramovém profilu sdílela pocity, které zná mnoho rodičů dospívajících dětí. Popsala společné nákupy, kdy do košíku házeli chrániče na matrace a proteinový prášek, i těžké chvíle po konečném rozloučení. „Všichni vás připravují na to, jak to bude emotivní a těžké. Nic vás na to ale nedokáže připravit,“ napsala k dojemnému příspěvku se starou fotkou, na které drží malého syna v náručí. Všem mámám a tátům ve stejné situaci vzkázala, že je v pořádku cítit smutek i přes radost z toho, jak dobře své děti do světa vypustili.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ew, tvline, people, imdb).