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City uznali vinným z podvodu za miliardy. Guardiola zareagoval emotivním vzkazem a plánuje se vrátit na Etihad

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Nezávislá komise Premier League uznala Manchester City vinným z let maskovaného financování v objemu přes 25 miliard korun. Guardiola se ozval jako první.
City uznali vinným z podvodu za miliardy. Guardiola zareagoval emotivním vzkazem a plánuje se vrátit na Etihad

City uznali vinným z podvodu za miliardy. Guardiola zareagoval emotivním vzkazem a plánuje se vrátit na Etihad

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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