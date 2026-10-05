City uznali vinným z podvodu za miliardy. Guardiola zareagoval emotivním vzkazem a plánuje se vrátit na Etihad

Premier League zveřejnila verdikt 29. září 2026, téměř osm let poté, co začala Manchester City vyšetřovat. Komise klub uznala vinným ze všech obvinění týkajících se závažného porušení finančních pravidel v sezonách 2009/10 až 2017/18 a z většiny obvinění za nespolupráci při vyšetřování. Druhý den večer se na síti X ozval Pep Guardiola. Vzkaz nepsal jako trenér, tím už od léta není. Psal jako muž, jehož éra na Etihadu teď stojí pod otazníkem: „Jsem tady, víc než kdy dřív.“ V celé kauze se mísí tři roviny, které je potřeba držet odděleně: rozhodnutí o vině, trest, o kterém se teprve bude jednat, a osobní gesto trenéra, který z lavičky odešel, ale z klubu ne.
Kdo rozhodl a o čem
Nerozhodoval trestní ani civilní soud. Verdikt vynesla nezávislá disciplinární komise v řízení podle pravidel Premier League. Liga ho ve svém stanovisku označuje jako „konečné rozhodnutí“ k otázce viny. O sankcích se rozhodne zvlášť.
Podle komise City téměř deset let používalo fiktivní smlouvy s komerčními partnery. Uměle navyšovalo příjmy, snižovalo vykazované náklady, předkládalo zkreslené účetní výkazy a před auditory i regulátory skrývalo skutečný stav svých financí. Porušilo tím limity Premier League i UEFA. A když se na to liga začala ptát, vyšetřování podle komise mařilo.
Cesta k verdiktu byla dlouhá:
- prosinec 2018: Premier League zahajuje vyšetřování,
- únor 2023: formální obvinění podle sekce W pravidel,
- prosinec 2024: končí 42denní slyšení před komisí,
- 29. září 2026: zveřejnění verdiktu,
- 1. října 2026, 19:00: City podává odvolání.
Šéf ligy Richard Masters mluví o nejvýznamnějším disciplinárním případu v historii soutěže. Těžko mu oponovat. Nic srovnatelného rozsahem ani délkou anglický fotbal neřešil.
Víc než 900 milionů, nebo 830 milionů?
V titulcích se objevují dvě čísla a obě jsou správná. Jen měří něco jiného.
Premier League ve svém shrnutí uvádí, že praktiky City měly dopad „více než 900 milionů liber“, tedy zhruba 25 miliard korun. Jde o souhrnný efekt umělého navýšení výnosů a snížení nákladů. Do této částky spadá i přikrášlování nákladové strany, nejen sponzorské příjmy.
Detailnější výpočet přinesla rekonstrukce zjištění komise, kterou zveřejnil Sky Sports. Ta se soustředí na jedinou otázku: kdo doopravdy platil peníze vykazované jako sponzorské.
|Položka
|Libry
|Koruny (orientačně)
|Komerční příjmy od abúdhabských sponzorů v účtech
|949,94 mil.
|26,6 mld.
|Co sponzoři skutečně zaplatili
|119,25 mil.
|3,3 mld.
|Rozdíl dodaný vlastníkem ADUG
|830,69 mil.
|23,3 mld.
Podle komise tedy z každé libry vykázané jako abúdhabský sponzoring šlo jen necelých třináct pencí opravdu od sponzora. Zbytek poslala Abu Dhabi United Group, vlastnická skupina klubu, a v účetnictví se tvářil jako komerční příjem. Sky Sports v této souvislosti popisuje takzvané Fordhamovo ujednání (Fordham Arrangement), které komise podle rozboru označila za faktickou zástěrku pro ADUG.
Rozdíl je podstatný. Pravidla finančního fair play nezakazují bohatého vlastníka. Zakazují, aby jeho peníze vypadaly jako výdělek klubu. Právě v tom podle komise spočívá jádro celé kauzy: City si mělo „kupovat“ prostor v limitech, který by mu jinak nepatřil.
Trest zatím nikdo nevyměřil
Kolik bodů City ztratí, dnes nikdo neví. Sankce se bude řešit v samostatném neveřejném řízení před nezávislou komisí. Pravidla podle agentury AP připouštějí napomenutí, pokutu, suspendaci, odečet bodů a v krajním případě i vyloučení z Premier League. O odebrání titulů zatím oficiálně nepadlo ani slovo. Totéž platí pro zákaz přestupů nebo vyřazení z evropských pohárů.
Do toho vstupuje odvolání. City ho podalo 1. října v 19:00 a ve svém oznámení tvrdí, že rozhodnutí obsahuje zásadní chyby v právu, principech i faktech. Klub opakuje, že je nevinný a má „komplexní soubor nevyvratitelných důkazů“. Verdikt už po jeho zveřejnění označil za zklamávající a překvapivý.
Pro představu, kde se tresty v podobných kauzách pohybovaly:
|Klub
|Orgán
|Porušení
|Výsledek
|Everton
|Premier League
|pravidla PSR, jedno účetní období
|10 bodů, po odvolání 6; později další 2 body
|Juventus
|FIGC
|kauza kapitálových zisků
|nejdřív 15 bodů, po dalším řízení 10
|Chelsea
|UEFA
|neúplné finanční informace
|dohoda, pokuta 10 mil. eur (asi 250 mil. Kč)
Žádný z těchto případů se s City nedá přímo srovnat. Everton překročil limit ztrát, City podle komise skrývalo financování a klamalo regulátory devět sezon v řadě. Pokud by se trest měl odvíjet od rozsahu, dá se čekat, že přesáhne všechno, co zatím Premier League komukoli udělila.
Ani body nemusí být poslední účet. AP upozorňuje, že některé kluby podle BBC už před verdiktem zjišťovaly možnosti kompenzačních nároků. Precedent existuje: Everton zaplatil Burnley v podobném sporu přes 35 milionů liber, zhruba miliardu korun. Ozval se i předseda nového nezávislého fotbalového regulátora David Kogan. Podle něj verdikt vyvolává vážné otázky a regulátor má pravomoc posuzovat vhodnost vlastníků i vedení klubů. Etihad Airways podle AP zvažovala právní kroky kvůli tomu, jak liga výsledky komunikovala.
Jde o disciplinární, ne trestní řízení. O trestním vyšetřování zatím nejsou žádné zprávy.
Českým divákům se zatím nic nemění. Zápasy City dál vysílá CANAL+ Sport, který má práva na všech 380 utkání sezony až do ročníku 2027/28. Přímou vazbu na české hráče či trenéry City nemá. Pokud by ale odečet bodů zamíchal tabulkou, pocítí to celá soutěž, včetně boje o evropské pohárů i o záchranu.
Vzkaz od muže, který už nesedí na lavičce
Guardiola z lavičky City odešel v létě 2026 po deseti letech. Klub tehdy oznámil, že zůstává v City Football Group jako globální ambasador. Jeho nástupcem je Enzo Maresca, který podepsal tříletou smlouvu od 29. června. Konkrétní datum, kdy se Guardiola na Etihad veřejně vrátí, oznámeno nebylo. Pokud se tam objeví, bude to v ambasadorské roli, ne jako trenér.
Vzkaz zveřejnil 30. září přes účet PepTeam na síti X, jak ho citovala Sky News. Chtěl, aby každý fanoušek City věděl, že je „tady, víc než kdy dřív“. Že vždy stál a bude stát za klubem, vlastníkem, předsedou, za Ferranem, hráči, štábem, Enzem a fanoušky. „Zvládneme to společně. Miluju vás všechny.“
Výčet je stejně výmluvný jako tón. Na prvních místech nestojí fanoušci, ale vlastník, předseda Chaldún al-Mubárak a výkonný ředitel Ferran Soriano. Tedy právě lidé, jejichž rozhodnutí komise posuzovala. Guardiola se nevyjádřil k obsahu verdiktu ani k číslům. Přihlásil se k institucím.
Proč takhle a proč hned, sám nevysvětlil. Podle nás ale nejde jen o loajalitu. Období, kterého se verdikt týká, končí sezonou 2017/18. Guardiola přišel v roce 2016, takže jeho první dvě sezony do něj spadají, včetně ročníku, kdy City jako první v historii Premier League nasbíralo sto bodů. Nejslavnější tituly jeho éry přišly až potom, jenže kádr, se kterým je vyhrával, se skládal i v letech, která komise teď označila za období maskovaného financování.
Odtud se rodí skutečná otázka celé kauzy. Nejde jen o to, o kolik bodů City přijde v příští tabulce. Jde o to, jestli odvolání a sankční řízení přepíšou obraz desetiletí, které Anglie dosud vnímala jako trenérské mistrovství. Guardiolův vzkaz je pokus tento obraz udržet dřív, než o něm rozhodne někdo jiný.
Komise o vině rozhodla, o trestu zatím ne. Guardiola mezitím napsal, že je s City víc než kdy dřív. Kolik bude jeho éra stát, se ale nerozhodne v jeho příspěvcích, nýbrž v neveřejné místnosti, kam už nemá přístup žádný trenér.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle