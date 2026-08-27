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Citronovou roládu peču, když má přijít návštěva. Svěží krém, nadýchané těsto a hotovo do 25 minut i s pečením

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Chcete-li své blízké ohromit efektním moučníkem s exotickou chutí, připravte si tento recept. Roláda s citrónovou náplní je svěží a vypadá jako z profi cukrárny.
Citronovou roládu peču, když má přijít návštěva. Svěží krém, nadýchané těsto a hotovo do 25 minut i s pečením

Citronovou roládu peču, když má přijít návštěva. Svěží krém, nadýchané těsto a hotovo do 25 minut i s pečením

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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