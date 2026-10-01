Čistý záhon na podzim vypadá pěkně, ale pod povrchem se děje katastrofa. Vyrváním kořenů zničíte síť, kterou půda budovala měsíce

Když v říjnu utrhnou zahrádkáři poslední rajče, většina z nich sáhne po rýči a celou rostlinu i s kořeny vytáhne ze země. Záhon vypadá čistě, připraveně, ukázkově. Jenže právě tenhle rituál ničí to nejcennější, co po sezóně v půdě zůstává: hustou podzemní síť kořenových vláken, houbových hyf a bakteriálních kolonií, kterou si rostlina budovala celé měsíce. Podle
technických poznámek NRCS může v rhizosféře, úzké, sotva dva milimetry široké zóně kolem kořene, žít až dvoutisíckrát víc bakterií než v okolní hlíně. Vytrhnout kořen znamená vytrhnout celé město i s kanalizací. Co přesně tvoří „síť“ pod rajčetem a proč ji budovat trvá měsíce
Slovo „síť“ zní jako metafora. Pod povrchem záhonu ale existuje zcela reálná architektura. Její pilíře tvoří:
Rhizosféra – tenká vrstvička kolem kořene, kam rostlina vypouští cukry, aminokyseliny a organické kyseliny. Tyto exudáty živí bakterie, houby i prvoky a vytvářejí lokální ohnisko biologické aktivity. Mykorhizní hyfy – vlákna arbuskulárních mykorhizních hub, která prorůstají půdou daleko za dosah samotného kořene a přivádějí fosfor, zinek i vodu. Jejich metabolický vedlejší produkt, glomalin, funguje jako pojivo, které slepuje drobné půdní částice do stabilních agregátů. Kořenová vlákna a biopóry – jemné kořínky drží makroagregáty pohromadě; po svém rozkladu zanechávají chodbičky, jimiž proudí voda, vzduch a kudy se snáze prodírají kořeny následné plodiny.
Celá tato soustava vzniká v průběhu jedné vegetace, ale její plná stabilizace vyžaduje roky. Studie publikovaná v časopise
Frontiers in Microbiology sledovala sedm let rozdíl mezi konvenčně zpracovávanou a minimálně narušovanou půdou. Teprve po pěti až sedmi sezónách nízkého narušení se výrazně zvýšil podíl makroagregátů, organického uhlíku i rozmanitost mykorhizních společenstev. Jedna vegetace položí základ. Opakované šetrné zacházení ho promění v trvanlivou konstrukci. Proč vytrhávání kořenů záhonu škodí víc než podzimní mráz
Mráz nadzemní část rajčete spolehlivě zlikviduje. Podzemní část ale odumírá pomaleji a právě v tom spočívá její hodnota: rozpadající se kořenové vlákno zásobuje mikroby čerstvým uhlíkem a zároveň udržuje kanálky otevřené pro vsak dešťové vody.
Jakmile kořen vytrhnete, stane se několik věcí naráz. Mechanický tah rozpojí makroagregáty, které držely pohromadě díky hyfám a polysacharidům. Zmizí kořenové chodbičky, které mohly ještě celou zimu sloužit žížalám, chvostoskokům a dalším půdním obyvatelům. A protože s kořenem odchází i rhizosféra, přijde půda o hlavní zdroj snadno dostupného uhlíku pro mikrobiální potravní řetězec. NRCS ve svém materiálu o
půdní struktuře a makropórech výslovně upozorňuje, že u písčitějších půd je biologická agregace prakticky jediný mechanismus, který drží strukturu pohromadě. Tam je ztráta kořenové sítě obzvlášť citelná.
Škoda se navíc násobí, když zahrádkář pracuje za vlhka. Mokrá hlína se pod tlakem rýče zhutňuje, póry kolabují a výsledkem bývá záhon, který na jaře špatně prosychá a pomalu se prohřívá. Přesně opak toho, co rajče potřebuje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Podříznout, mulčovat, nechat být: jednoduchý postup pro podzimní záhon
Alternativa k tradičnímu vyrývání zabere méně času a vyžaduje jediný nástroj, zahradnické nůžky. Postup vypadá takto:
Skliďte poslední plody ještě před prvním mrazem. V suchém dni, ideálně od pozdního dopoledne do odpoledne, seřízněte stonek těsně u povrchu země. Nadzemní části zdravých rostlin nadrobte a přidejte na kompost nebo rovnou rozložte po záhonu jako hrubý mulč. Kořeny ponechte v zemi, rozloží se během zimy a na jaře po nich zůstanou volné kanálky. Povrch záhonu překryjte vrstvou mulče nebo vysejte rychle klíčící meziplodinu (žito, hořčice), která udrží živé kořeny v půdě i přes chladnější měsíce.
Časové okno pro českou zahradu: říjen až první polovina listopadu, podle průběhu počasí. Na mráz čekat nemusíte, rozhodující je, aby rostlina už neplodila a den byl suchý.
Kdy kořeny ze záhonu raději odstranit: choroby, těžká půda a další výjimky
Ponechání kořenů dává smysl za jedné klíčové podmínky: rostlina musí být zdravá. Jakmile rajče napadla plíseň, verticiliové vadnutí nebo jiná závažná infekce, platí opačný režim. Royal Horticultural Society u plísně rajčat doporučuje infikovaný materiál nekompostovat a buď ho hluboce zakopat, předat do obecního sběru zeleného odpadu, nebo spálit. Domácí kompost nedosahuje teplot potřebných k likvidaci patogenů.
Druhá výjimka se týká půdního typu. Na těžších, hlinitojílovitých záhonech, kde po dešti stojí voda do druhého dne a hlína se lepí na boty, hrozí, že ponechané kořeny v přemokřeném prostředí spíš zahnijí anaerobně, než aby prospěly struktuře. Rozhodující signál je chování půdy, nikoliv její název: pokud záhon dobře odvádí vodu a na jaře se rozumně prohřeje, kořeny v něm mohou zůstat i v hlinitější zemině.
Jak poznat svůj typ? Stačí hrstka vlhké hlíny. Podle ÚKZÚZ se hlinitá půda pozná tak, že silně špiní prsty a dobře drží tvar; jílovitohlinitá už působí částečně mýdlovitě. Písčitá zemina se drolí a prsty téměř nešpiní, a právě u ní má ponechání kořenů největší biologický přínos.
Fazole, dýně, rajčata: jak se liší přínos kořenů u různých plodin
Princip šetrného zacházení s kořeny platí napříč záhonem, ale každá plodina přispívá trochu jinak. Rajče hostí arbuskulární mykorhizní houby a zanechává jemnou, hustou kořenovou síť. Fazole přidávají navíc rhizobia, bakterie v kořenových hlízkách, které fixují vzdušný dusík. Vytrhnout fazolový kořen s uzlíky znamená vyhodit zásobu dusíku, kterou by následná plodina mohla zužitkovat.
Dýně a tykve patří rovněž mezi mykorhizní hostitele. Studie v časopise Frontiers in Agronomy prokázala přímou vazbu mezi kolonizací kořenů tykvovitých a vyšším příjmem fosforu. Po dýních zůstávají v zemi robustnější kanálky, které na jaře ocení hluboko kořenící zelenina.
Naopak brukvovité plodiny, zelí, brokolice, ředkvičky, mykorhizní vazby nevytvářejí. U nich je přínos ponechaných kořenů omezený hlavně na mechanický efekt biopórů a dodávku organické hmoty.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková