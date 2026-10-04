Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Čištění zaneseného struhadla nemusí znamenat dlouhé trápení. Zkušené kuchařky spoléhají na jednoduchý a účinný postup

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud jste aspoň jednou strouhali sýr, dobře víte, že umýt následně struhadlo je téměř za trest. Protože však nejste jediní, které to trápí, je tu geniálně jednoduchý postup.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:58

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Ovocné slupky nemusí zbytečně končit v odpadcích. V kuchyni dokážou posloužit několika překvapivými způsoby
Ovocné slupky nemusí zbytečně končit v odpadcích. V kuchyni dokážou posloužit několika překvapivými způsoby
Maso může být pokaždé dokonale křehké a šťavnaté. Šéfkuchařka odhalila snadný trik, který pokrm pozvedne na novou úroveň
Maso může být pokaždé dokonale křehké a šťavnaté. Šéfkuchařka odhalila snadný trik, který pokrm pozvedne na novou úroveň

Maso obsahuje spoustu bílkovin, železa a zinku, které jsou pro naše tělo důležité. Příprava masa je ale ne...

Ručníky mohou zůstat měkké a příjemně jemné i po mnoha vypráních. Osvědčené metody jim vrátí původní hebkost
Ručníky mohou zůstat měkké a příjemně jemné i po mnoha vypráních. Osvědčené metody jim vrátí původní hebkost

Ručníky jsou důležitou součástí lidských životů. Používáme je po sprše, bazénu nebo na otření rukou a...

Domácí prací prášek odstraní i odolné nečistoty a stojí jen pár korun. Svým účinkem snadno předčí mnohé kupované přípravky
Domácí prací prášek odstraní i odolné nečistoty a stojí jen pár korun. Svým účinkem snadno předčí mnohé kupované přípravky

Může se stát, že prací prášek dojde v opravdu nevhodnou dobu, a vy potřebujete zrovna vyprat prádlo....

Test z vyjmenovaných slov po M: Kdo prošel základkou, měl by získat 10 z 10 bodů
Test z vyjmenovaných slov po M: Kdo prošel základkou, měl by získat 10 z 10 bodů

Vyjmenovaná slova po M patří k těm, která jsme se ve škole učili nazpaměť. Některá se v běžném životě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.