Čisté štětce nestačí: I vy pravděpodobně zapomínáte čistit některé kosmetické pomůcky

Kosmetické pomůcky jako domov bakterií
Pomůcky, které používáme každý den, mohou být jedním z přehlížených míst, kde se hromadí zbytky kosmetiky, kožní maz, odumřelé kožní buňky a vlhkost. Pravidelné používání bez čištění proto není ideální.
Americká akademie dermatologie doporučuje mýt přibližně každých sedm až deset dní kosmetické štětce, protože se v nich mohou hromadit nečistoty a mikroorganismy, které mohou způsobit podráždění, vyrážku nebo zhoršení akné.
Kosmetické štětce ale nejsou jedinou kosmetickou pomůckou, na kterou je třeba myslet, a právě v tom dělá spousta lidí chybu. Jinou péči potřebuje velký štětec na pudr, jinou vlhká houbička na make-up a úplně jinou kovová pinzeta.
Jak na čištění kosmetických pomůcek Houbička na make-up
Jestli existuje jedna kosmetická pomůcka, které bychom měli věnovat opravdu výrazně větší pozornost, je to make-up houbička. Na rozdíl od štětce absorbuje tekutý produkt a zůstává často dlouho vlhká. A právě kombinace kosmetiky, vody, kožního mazu a tepla není pro hygienu zrovna ideální. Houbičku na make-up je proto vhodné čistit po každém použití. Po aplikaci ji důkladně propláchněte teplou vodou s jemným čisticím přípravkem, vymačkejte z ní přebytečnou vodu a nechte ji úplně vyschnout na čistém a vzdušném místě.
A pokud houbička začne nepříjemně zapáchat, mění strukturu, trhá se nebo se z ní nedaří dostat zbytky produktu, není potřeba vést s ní poslední emocionální rozhovor. Je čas na novou.
Kosmetické štětce
U štětců je situace trochu mírnější a mý by se měly přibližně každých sedm až deset dní. Konkrétní frekvence ale záleží také na tom, k čemu konkrétní štětec používáte. Štětec na tekutý make-up nebo korektor přichází do kontaktu s větším množstvím vlhkého produktu a může vyžadovat častější čištění než štětec na pudr.
U štětečků na oči je zase dobré být pečlivější. Oční okolí je citlivé a infekci v této oblasti rozhodně nechcete pokoušet. Pokud používáte jeden konkrétní štětec denně na krémové oční produkty, není dobrý nápad nechat ho několik týdnů bez pořádného vyčištění.
Samotné čištění přitom nemusí být raketová věda. Stačí vlažná voda a jemný šampon nebo čisticí přípravek určený na štětce. Štětiny je vhodné namočit pouze v jejich spodní části, jemně promnout a následně dobře opláchnout. Ponořování celé hlavice může časem poškodit lepidlo, které drží štětiny pohromadě. Po umytí je nejlepší štětce položit vodorovně a nechat je volně vyschnout. Do kosmetické taštičky nebo uzavřené nádoby je ukládejte až ve chvíli, kdy jsou úplně suché.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: 5 BEAUTY NÁSTROJŮ, KTERÉ VÁM DOMA NESMÍ CHYBĚT Foto: Pexels Kleštičky na řasy
Kleštičky na řasy jsou přesně ten typ beauty pomůcky, který používáme téměř automaticky. Jenže pokud se tak děje až po řasence, dostává se na ně kosmetika, která postupně zasychá na ploškách i gumové podložce.
Ideální je kleštičky pravidelně otírat a přibližně jednou týdně je důkladně vyčistit. Kovovou část lze po odstranění zbytků kosmetiky očistit vhodným prostředkem určeným pro daný materiál. Pokud používáte dezinfekční přípravek, měl by být vhodný pro daný povrch a způsob použití doporučený výrobcem. U pomůcky, která přichází do kontaktu s okolím očí, není dobrý nápad používat náhodný agresivní dezinfekční prostředek.
Zvláštní pozornost si zaslouží gumová podložka. Pokud je popraskaná, deformovaná nebo už nedrží správně, je dobré ji vyměnit. Nejen kvůli hygieně, ale také proto, aby nedocházelo k poškozování nebo lámání řas.
Pinzeta
Pinzeta má jednu velkou výhodu: na rozdíl od houbičky nebo štětce není porézní. Kovový povrch se čistí výrazně snadněji, zároveň se ale dostává velmi blízko k pokožce a někdy s ní přichází do kontaktu v místech, kde jsme předtím vytrhávali chloupky. Proto je dobrým hygienickým návykem pinzetu po použití očistit a pravidelně dezinfikovat.
Zvláštní pozornost si zaslouží její špička, kde mohou zůstat zbytky kožního mazu, kosmetiky nebo chloupků. Po čištění a případné dezinfekci je důležité nechat ji úplně vyschnout, než ji vrátíte do kosmetické taštičky.
Pokud pinzetu používáte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku, je na místě ještě větší opatrnost a důkladné očištění před dalším použitím.
Kosmetické nůžky, kleštičky a další kovové nástroje
Do stejné kategorie patří malé nůžky na obočí, kleštičky na nehty nebo další kovové nástroje. I u nich je výhodou hladký neporézní povrch, který se čistí snadněji než například houbička. Po použití je nejprve potřeba odstranit viditelné zbytky kosmetiky nebo nečistot a následně nástroj vyčistit a případně dezinfikovat způsobem doporučeným výrobcem.
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Pokud na obočí používáte gel, vosk, mýdlo na obočí nebo jiný stylingový produkt, měl by se pravidelně umývat také kartáček. Zaschlé zbytky produktu totiž nejen zhoršují jeho funkci, ale také vytvářejí povrch, na kterém se mohou držet další nečistoty.
U kartáčků s omyvatelnými syntetickými štětinami většinou postačí jemné mýdlo nebo čisticí přípravek a důkladné opláchnutí. Pokud ho používáte každý den, vyplatí se ho čistit pravidelně podle množství používaného produktu. Klíčové je nechat ho po umytí opravdu vyschnout.
Nezapomínejte ani na kosmetické taštičky
Čisté kosmetické pomůcky uložené v špinavé kosmetické taštičce jsou trochu jako čerstvě umyté nádobí položené do dřezu plného starých drobků. I kosmetickou taštičku proto čas od času vyprázdněte a vyčistěte podle jejího materiálu. Zkontrolujte také vnitřní kapsy, pouzdra na štětce a místa, kde se hromadí zbytky pudru nebo zaschlé kosmetiky. Nástroje by měly být před uložením úplně suché.
Stejnou pozornost si zaslouží i jiné nádoby, ve kterých kosmetické pomůcky skladujete. Pokud v nich leží týdny bez čištění, samotné umytí štětců problém úplně neřeší.
Nezapomínejte ale ani na samotnou
kosmetiku. Starou řasenku nebo jiný produkt s prošlou dobou použitelnosti nezachrání vyčištění aplikátoru. U kosmetiky je proto stejně důležité sledovat její doporučenou dobu používání a při změně vůně, konzistence nebo vzhledu ji raději vyřadit.
Na závěr nezapomínejte, že mytí a dezinfikování jsou dva rozdílné pojmy. Mytí odstraňuje nečistoty, zbytky kosmetiky, maz a další materiál z povrchu. Dezinfekce má za cíl snížit množství mikroorganismů pomocí vhodného dezinfekčního prostředku. Neplatí tedy, že čím více alkoholu na všechno nastříkáme, tím lépe. U kosmetických pomůcek je stejně důležité vědět, co čistíme, z jakého je to materiálu a jak to výrobce doporučuje udržovat.
Zdroje: AAD, Beauty Base, Cleveland Clinic