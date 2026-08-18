Číšník nesl dvacet šampaňských, zakopnul o židli a vše vylil na Borhyovou. Margita popsal oslavu svých sedmdesátin

Operní pěvec Štefan Margita slavil sedmdesátiny a svěřil se s historkou, která se tam odehrála. VIP život zaznamenal, že v hlavních rolích je číšník balancující s dvaceti sklenicemi šampaňského,
nešťastně umístěná židle a moderátorka Lucie Borhyová jako nedobrovolná příjemkyně celého tácu. Úsměvná příhoda ukazuje, že za pompézním jubilejním rokem tenora plným galakoncertů a operních rozluček existuje i civilní vrstva, kde se slaví v úzkém kruhu a kde se věci pokazí přesně tak, jak se kazí na každé rodinné oslavě. Proč zrovna Borhyová
Přítomnost moderátorky Novy na Margitově soukromé oslavě může na první pohled vypadat jako náhodné setkání dvou celebrit. Není. Borhyová v rozhovoru pro
TN.cz popsala, že jejího otce a Margitu pojí celoživotní přátelství sahající do Košic. Tenora a Hanu Zagorovou znala od svých osmi devíti let, byla i na jejich svatbě. Margita o ní dříve řekl, že ji s Hankou „mají jako vlastní“. Zdroj fotografie: Nextfoto
Pojítkem je i jih Španělska. Borhyová v pořadu Sedmička
zmínila, že si právě díky Margitovi a Zagorové pořídila byt u Malagy. Španělsko pro tento okruh nebylo exotickou kulisou jednorázové party, ale dlouhodobým společným místem. Že se tam slavily i sedmdesátiny, dává logiku. Jubilejní rok, který přerostl jednu oslavu
Soukromá příhoda s rozlitým šampaňským je jen epizoda uvnitř mnohem většího oblouku. Margitovy sedmdesátiny se roztáhly přes celý rok 2026 a v porovnání s předchozími kulatinami šly nejdál:
Šedesátiny (2016), galakoncert v Národním divadle s důrazem na Janáčka, paralelně soukromá oslava v rodinném kruhu. Pětašedesátiny (2021), galakoncert ve Státní opeře, na scéně spojené s jeho pražskými začátky. Sedmdesátiny (2026), crossžánrové album Andělé strážní (vydané už v září 2025), narozeninový koncert v O2 areně 15. května a rozlučková operní role v Národním divadle.
Každé jubileum bylo větší. Sedmdesátka ale přidala rozměr, který předchozí neměly, rozloučení s operním jevištěm.
Zdroj fotografie: Nextfoto Loge jako poslední role
Margita si jako závěrečnou operní postavu vybral Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna.
Národní divadlo inscenaci přímo označilo za jeho poslední; premiéry proběhly 12. a 15. února. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus pěvec řekl, že už nechce studovat nové velké produkce a že je pyšný na to, že z operního jeviště dokáže odejít sám. Na galakoncertu v O2 areně se navíc objevil hologram Hany Zagorové, gesto, které jubileum propojilo s nejsilnějším osobním motivem posledních let Margitovy kariéry.
Historka s číšníkem, který zakopnul o židli, když nesl sklenice šampaňského a ty pak skončily na Borhyové je anekdota, kterou Margita vyprávěl s lehkostí člověka, který
právě uzavřel čtyřicet let na operních scénách světa. A právě v tom je její síla: ukazuje, že za monumentálním jubilejním rokem stojí člověk, kterému na soukromé oslavě prostě někdo polil kamarádku. Dvacet rozlitých šampaňských se dá utřít. Čtyři dekády na jevišti ne.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová