Čip velikosti zrnka rýže vytváří „duhu“ neviditelného světla. Jednou ale může otevřít desítky nových pruhů pro 6G

Budoucí 6G sítě proto pravděpodobně zamíří také k mnohem vyšším frekvencím než dnešní mobilní technologie, do oblasti milimetrových a možná subterahertzových vln. Vyšší frekvence nabízejí širší dostupné pásmo, tedy zjednodušeně více prostoru, do kterého lze vměstnat data.
Jenže větší dálnice nepomůže, pokud na ní nedokážeme přesně nakreslit jednotlivé jízdní pruhy. A právě s tím může pomoci zařízení, které vytvořili fyzici vedení týmem z Loughborough University.
Jeho srdcem je fotonický čip zhruba velikosti zrnka rýže, který dokáže z jediného laserového zdroje vytvořit mnoho přesně uspořádaných frekvencí světla. Takzvaný optický mikrohřeben neboli microcomb potom vědci převedli na několik stejně přesně uspořádaných vysokofrekvenčních elektromagnetických signálů najednou.
Výsledek publikovaný 20. srpna v Nature Communications podle autorů otevírá cestu nejen k budoucím bezdrátovým sítím, ale také k radarům, spektroskopii nebo přesnému měření času.
A abychom pochopili, proč je to zajímavé, musíme nejdřív pochopit poněkud podivnou věc: jak může světlo vytvořit něco, co připomíná dokonale naladěný hřeben.
Běžný laser vytváří jeden tón. Frekvenční hřeben jich vytvoří celou řadu
Představme si klavír. Pokud stiskneme jedinou klávesu, zazní jeden tón. Přibližně tak lze přemýšlet o běžném velmi čistém laseru – produkuje světlo v úzkém pásmu kolem určité frekvence.
Optický frekvenční hřeben je něco jiného. Místo jediného tónu vytváří celou sérii velmi přesně rozmístěných frekvencí. Když bychom jejich intenzitu nakreslili do grafu, jednotlivé ostré čáry by skutečně připomínaly zuby hřebenu. Odtud název.
Přirovnání k duze funguje také, ale s jedním důležitým rozdílem. V klasické duze přecházejí barvy spojitě jedna do druhé. Ve frekvenčním hřebenu existují jednotlivé velmi přesné „barvy“ oddělené pravidelnými mezerami. A v tomto experimentu by je lidské oko stejně nevidělo, protože světlo leží mimo viditelnou oblast spektra.
Frekvenční hřebeny přitom nejsou novinka. Už desítky let patří mezi zásadní nástroje přesné fyziky. Umožnily mimo jiné propojit optické frekvence s mikrovlnnými standardy, významně přispěly k rozvoji atomových hodin a používají se ve spektroskopii nebo přesném měření vzdáleností.
Dlouho však šlo převážně o poměrně velká laboratorní zařízení. Microcomb se snaží stejného principu dosáhnout na fotonickém čipu.
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Na čipu světlo běhá pořád dokola
Základní součástí microcombu je mikrorezonátor. Můžeme si ho představit jako miniaturní závodní okruh pro světlo.
Laserový paprsek vstoupí do velmi malé optické struktury a začne v ní opakovaně cirkulovat. Když jsou splněny správné podmínky, nelineární vlastnosti materiálu způsobí, že z původní laserové frekvence vzniknou další. A další. A další. Výsledkem je právě pravidelný optický frekvenční hřeben.
Technologie microcombů se během posledních let rychle rozvíjí a už prokázala potenciál například pro vysokokapacitní optickou komunikaci, spektroskopii, měření času či kvantové technologie. Přehled v Nature Photonics z roku 2025 uvádí, že microcomby už v laboratorních optických komunikačních systémech umožnily přenosové rychlosti překračující hranici petabitu za sekundu.
Nový experiment ale řeší trochu jiný problém. Nejde pouze o posílání světla optickým vláknem. Vědci chtěli převést přesnost optického hřebenu do rádiové oblasti.
Z neviditelné „duhy“ vzniklo několik rádiových frekvencí současně
Když několik přesně rozmístěných optických frekvencí dopadne na vhodný fotodetektor či fotokonduktivní anténu, mohou jejich vzájemné rozdíly vytvořit elektromagnetické signály na mnohem nižších frekvencích.
Je to trochu podobné jako u dvou téměř stejně naladěných hudebních tónů. Pokud jeden zní například na 440 hertzů a druhý na 450 hertzů, můžeme slyšet pomalé „rázy“ odpovídající rozdílu 10 hertzů.
U světla probíhá podobný princip na nesrovnatelně vyšších frekvencích. Rozdíl mezi dvěma sousedními „zuby“ optického hřebenu se může převést na milimetrovou rádiovou vlnu.
Jenže nový systém nevytvořil pouze jednu. Optický microcomb měl základní rozestup 50 gigahertzů a po převodu vznikla celá série harmonických sahající do subterahertzové oblasti. Jednotlivé signály tedy byly pravidelně rozmístěné a jejich přesnost vycházela ze stejného optického zdroje.
A právě to je technologicky podstatné. Místo několika samostatných elektronických generátorů může jeden optický systém vytvořit mnoho vzájemně synchronizovaných vysokofrekvenčních kanálů.
Pro 6G to může znamenat více jízdních pruhů najednou
Představme si dnešní bezdrátovou komunikaci jako dálnici. Jeden frekvenční kanál je jeden pruh, kterým mohou proudit data. Chceme-li přenášet mnohem větší množství informací, můžeme zvýšit rychlost v jednom pruhu. Existuje ale fyzikální limit.
Druhá možnost je otevřít více pruhů současně. A právě frekvenční hřeben nabízí přirozený způsob, jak vytvořit velké množství přesně definovaných nosných frekvencí vedle sebe.
Každá by teoreticky mohla nést vlastní proud dat. Microcomby už podobnou paralelizaci velmi úspěšně ukázaly v optických vláknech. Nová práce směřuje k tomu, aby se stejná logika přenesla do vysokofrekvenční bezdrátové oblasti.
To je jeden z důvodů, proč se kolem milimetrových a subterahertzových frekvencí tolik mluví v souvislosti s 6G. Ne proto, že vyšší frekvence automaticky znamená „rychlejší internet“. Ale protože poskytují mnohem širší kus spektra, který lze rozdělit mezi různé kanály. Microcomb by mohl pomoci tyto kanály vyrábět přesně, stabilně a současně.
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Jenže vysoká frekvence sama nestačí. Signály musejí držet rytmus
Čím vyšší frekvence používáme, tím citlivější bývají některé aplikace na drobné chyby. Pokud se jednotlivé frekvence nepatrně posouvají nebo mají nestabilní fázi, může být složitější je synchronizovat, kombinovat a následně správně oddělit v přijímači.
Proto nestačilo ukázat: Podívejte, máme spoustu frekvencí. Výzkumníci potřebovali také dokázat: Víme přesně, kde jsou a zůstávají tam.
Právě stabilita byla jedním z hlavních problémů předchozích pokusů o širokopásmový převod microcombů do milimetrových vln. Loughboroughský tým proto použil zvláštní konstrukci.
Místo samotného mikrorezonátoru spojil čip s větší smyčkou optického vlákna. Světlo tak neobíhá pouze v mikroskopickém rezonátoru, ale cirkuluje celou hybridní laserovou dutinou.
Systém vytváří takzvané laser-cavity solitony a podle autorů je mimořádně odolný vůči rušení. Loughboroughská skupina jeho robustnost demonstrovala dokonce poněkud neakademickým testem: lidé skákali vedle experimentální aparatury a microcomb zůstával stabilní.
Pro budoucí zařízení je právě tato odolnost zásadní. Laboratorní technologie, která funguje jen na dokonale izolovaném optickém stole, se do telefonu, satelitu nebo radaru dostává velmi těžko.
Vědci navíc dokážou měnit tvar celého hřebenu
Další zajímavou vlastností experimentu je možnost ovlivnit sílu jednotlivých frekvencí. Autoři vytvořili různé stavy s více solitony v laserové dutině. Tím dokázali přetvarovat obálku vznikajícího milimetrového frekvenčního hřebenu, aniž by se změnil základní rozestup jeho jednotlivých zubů.
Pro praktické aplikace je to důležité. Ne vždy potřebujeme všechny kanály stejně silné. Radar může vyžadovat jiné rozložení frekvencí než komunikační systém. Spektrometr zase jiné.
Možnost nastavit celé spektrum už přímo u zdroje znamená, že některé funkce nemusí vznikat až pozdějším složitým elektronickým zpracováním. Microcomb se tak začíná podobat programovatelnému generátoru mnoha přesných signálů najednou. A tím se dostáváme k důvodu, proč práce není pouze „další novou součástkou pro mobilní internet“.
Stejná technologie může měřit čas, vzdálenost i složení látek
Frekvenční hřeben je mimořádně užitečný právě proto, že jeho jednotlivé zuby mají přesně známé vzájemné vztahy. To z něj dělá jakési pravítko ve frekvenčním prostoru. Pokud máme velmi přesné pravítko, nemusíme jím měřit pouze jednu věc.
Optické frekvenční hřebeny se využívají při atomových hodinách, spektroskopii, měření vzdálenosti, kalibraci astronomických přístrojů nebo přenosu přesného času.
Nový systém přenáší část této přesnosti do milimetrových a subterahertzových vln. To může být zajímavé například pro radar. Pokud radar vysílá několik přesně kontrolovaných frekvencí, může z jejich návratu získat bohatší informace o vzdálenosti, rychlosti nebo vlastnostech cíle.
Podobně funguje spektroskopie. Molekuly absorbují určité frekvence elektromagnetického záření charakteristickým způsobem. Série přesně známých frekvencí může sloužit jako sada sond, kterými jejich vlastnosti měříme.
A pak je tu čas.
Přesný čas není jen to, co ukazují hodinky
Extrémně přesné měření času je jednou z technologií, které vypadají akademicky, dokud si neuvědomíme, kolik moderního světa na synchronizaci závisí. Navigace. Telekomunikační sítě. Finanční systémy. Elektrické sítě. Vědecká měření. A budoucí kvantové technologie.
Optické atomové hodiny jsou dnes schopné neuvěřitelné přesnosti, jenže jejich výstup existuje na optických frekvencích. Frekvenční hřeben může fungovat jako převodovka, která tuto přesnost přenese do frekvenčních oblastí použitelných další elektronikou.
Právě proto tým z Loughborough spolupracuje s britskou National Physical Laboratory a zkoumá, zda by jejich microcomb mohl jednou pomoci přenést přesnost atomových hodin do kompaktnějších zařízení pro časování, navigaci a určování polohy.
A to může být prakticky velmi významné. Dnešní přesná navigace je silně závislá na satelitních systémech typu GPS či Galileo. Technologie schopná přinést velmi přesné časování do menších lokálních zařízení by mohla být jednou z cest k odolnější navigaci i v prostředí, kde je satelitní signál slabý nebo rušený.
To je zatím budoucnost. Ale je to přesně typ budoucnosti, kvůli níž se microcomby vyvíjejí.
Čip je velikosti rýže. Celé zařízení rozhodně ještě ne
Tady je potřeba opravit jednu velmi lákavou představu. Když se řekne „6G systém na čipu velikosti zrnka rýže“, mohlo by to vypadat, že celý experiment lze vložit do telefonu. Nelze.
Samotný mikrorezonátor se skutečně nachází na čipu přibližně této velikosti. Ale současné zařízení obsahuje optické vlákno, laserové a další optické prvky, fotokonduktivní převodník a měřicí elektroniku. Kompletní systém je dnes stolní laboratorní aparatura.
Výzkumníci doufají, že další generace by se mohla výrazně zmenšit – podle Loughborough University potenciálně až do zařízení velikosti krabice od bot.
Teprve potom by začaly být opravdu zajímavé například satelitní aplikace, kde každý gram, watt i centimetr prostoru stojí peníze. Stejně tak není správné říci, že studie právě „vynalezla 6G“. Nevynalezla.
Budoucí standardy 6G stále vznikají a vůbec není rozhodnuto, které konkrétní frekvenční rozsahy a technologie budou nakonec komerčně dominantní. Nový experiment řeší jednu z fyzikálních a technických stavebnic, které mohou být pro budoucí vysokokapacitní bezdrátové systémy užitečné.
A přesto je na výsledku něco velmi elegantního
Moderní elektronika se dlouho snažila vytvářet stále rychlejší signály pomocí elektronů. Jenže s rostoucí frekvencí je to stále náročnější. Fotonika nabízí jinou cestu.
Začít světlem, kde jsou extrémně vysoké frekvence přirozené, a z jeho přesně uspořádaného spektra následně vytvořit potřebné rádiové signály.
Je to vlastně převrácení běžného uvažování. Nevyrábíme jeden rádiový kanál. Potom druhý. Potom třetí.
Vyrobíme nejprve dokonalé optické pravítko, jehož jednotlivé značky vznikají ze stejného fyzikálního procesu. A z něj získáme celou sadu rádiových frekvencí najednou. V novém experimentu byly od sebe vzdáleny přesně 50 gigahertzů a sahaly až do subterahertzové oblasti. Jejich přesnost navíc zdědila stabilitu optického microcombu.
To je hlavní úspěch práce. Ne rychlost internetu, kterou bude někdo zítra měřit doma. Ale schopnost spolehlivě převést jednu přesnou optickou strukturu na mnoho synchronizovaných vysokofrekvenčních signálů.
Budoucí síť možná nebude mít jeden nosný signál. Bude jich mít celý hřeben
Dnešní mobilní telefon už komunikuje přes množství různých frekvenčních pásem a kanálů. Budoucnost může tuto paralelizaci posunout mnohem dál. Stovky zařízení budou potřebovat obrovský objem dat. Radary a komunikační systémy mohou začít sdílet hardware. Senzory budou potřebovat stále přesnější časování. A vysokofrekvenční spektrum bude třeba dělit, spojovat a řídit s mnohem větší přesností než dnes.
Právě zde začíná dávat „duha na čipu“ smysl. Ne jako efektní optická kuriozita. Ale jako způsob, jak vzít jediný stabilní zdroj světla a vytvořit z něj celou přesně naladěnou soustavu signálů.
Jeden může jednou nést data. Jiný měřit vzdálenost. Další sloužit ke spektroskopii. A jejich společný rytmus může být svázán s mimořádně přesnými hodinami. Zatím to všechno zabírá kus laboratorního stolu.
Je však příznačné, že nejsložitější část systému – struktura, která vytváří onu přesnou „duhu“ – se už vejde na čip přibližně velikosti zrnka rýže.
Možná tak právě sledujeme jeden z těch technologických přechodů, které známe z historie elektroniky. Nejprve zařízení zabírá laboratoř. Potom krabici. A jednoho dne si ani neuvědomujeme, že jej máme v kapse.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Communications – „Millimetre-wave comb generated by an optical microcomb“ [2], Loughborough University – „‘Rainbow-on-a-chip’ breakthrough could help unlock 6G networks and precision timing for quantum technologies“ [3], Nature Photonics – „Optical microcombs for ultrahigh-bandwidth communications“ [4], Communications Physics – „20 years of developments in optical frequency comb technology and applications“ [5], Nature Photonics – „Integrated optical frequency comb technologies“ [6], img AI generated