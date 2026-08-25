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Čip velikosti zrnka rýže vytváří „duhu“ neviditelného světla. Jednou ale může otevřít desítky nových pruhů pro 6G

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Mobilní sítě mají jeden stále větší problém. Chceme přes ně posílat více dat, rychleji a současně mezi stále větším množstvím zařízení. Video ve vysokém rozlišení, rozšířená realita, autonomní systémy, senzory, průmyslové stroje – všechno se pere o omezený prostor v elektromagnetickém spektru.
Čip velikosti zrnka rýže vytváří „duhu“ neviditelného světla. Jednou ale může otevřít desítky nových pruhů pro 6G

Čip velikosti zrnka rýže vytváří „duhu“ neviditelného světla. Jednou ale může otevřít desítky nových pruhů pro 6G

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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