Čínské umělé slunce BEST je smontované z poloviny, hořet má do roku 2030. Doklad o levnější elektřině než z uhlí chybí

Zařízení se jmenuje BEST, podle anglického Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak. Staví ho Institut fyziky plazmatu Čínské akademie věd (ASIPP) v Che-fej a má na Zemi napodobit termonukleární fúzi, tedy proces, který probíhá v jádru hvězd. Ve Slunci plazma stlačuje gravitace. BEST k tomu použije magnetické pole o síle 6,15 tesla, které má v prstencové komoře udržet plazma rozpálené na víc než 100 milionů stupňů Celsia.
Před prvním plazmatem na přelomu let 2027 a 2028 čeká BEST řada zkoušek
Čínská státní televize CCTV 1. října 2026 prostřednictvím Reuters Connect oznámila, že hlavní stavební komplex je hotový a celková montáž přesáhla 50 procent. Tohle číslo popisuje postup stavby, ne polovinu cesty k dodávkám elektřiny do sítě. Uvnitř tokamaku montážní týmy teď postupně usazují vakuovou nádobu, tepelný štít, toroidální magnety a další přesné vnitřní komponenty. Jde o jednu z nejnáročnějších fází celého projektu.
Montáž má skončit do konce roku 2027. Potom přijdou integrované zprovozňovací testy s vodíkem a deuteriem a první plazma, které výzkumný plán předpokládá na přelomu let 2027 a 2028. Následovat bude ověřování systémů ohřevu a diagnostiky a příprava palivového cyklu pro práci s tritiem. Teprve pak se zařízení rozjede při plném magnetickém poli a začne série experimentů, které mají vyústit v reakce deuteria s tritiem.
Od zprávy CCTV zbývá na dokončení montáže zhruba pět čtvrtletí. Harmonogram je těsný, protože počítá s tím, že fáze na sebe navážou bez zásadních komplikací. Na všechno od prvního plazmatu po první deuterium-tritiové plazma mají vědci zhruba tři roky, cílem je konec roku 2030.
Proč hodnota Q kolem 1,5 ještě neznamená výrobu elektřiny
Celý projekt se točí kolem takzvaného hořícího plazmatu. V tomto režimu dodávají významnou část energie potřebné k ohřevu samotné produkty fúze, především alfa částice, které vznikají při slučování deuteria a tritia. Americké ministerstvo energetiky ho označuje za důležitý krok k podmínkám, v nichž se plazma dokáže do značné míry ohřívat samo.
Úspěch se měří hodnotou Q, tedy poměrem fúzního výkonu k výkonu, který do plazmatu dodává externí ohřev. Společný výzkumný plán ASIPP a evropského konsorcia EUROfusion stanoví pro BEST cíl Q alespoň 1, takže reakce má vydat víc energie, než kolik do ní ohřev vloží. V konzervativním scénáři počítá plán s fúzním výkonem přes 50 megawattů a s Q přibližně 1,5. Fúze by tedy vrátila jedenapůlkrát tolik energie, kolik dostala z ohřevu.
Hodnota Q sleduje jen energii, kterou dostane plazma. Do celkové bilance zařízení patří i spotřeba magnetů, chlazení, čerpadel a dalších systémů, takže ani Q kolem 1,5 neznamená, že BEST vyrobí víc elektřiny, než sám spotřebuje. Elektrárnou proto nebude. Splněné parametry by byly důkazem, že fúzi lze provozovat za podmínek, jaké potřebuje další vývoj energetických reaktorů.
Britská UKAEA ví, kde budou fúzní reaktory nejdražší
S čínským projektem se spojuje představa elektřiny levnější než z uhlí nebo z klasických jaderných elektráren. Veřejně dostupný výzkumný plán BEST přitom žádnou kalkulaci nákladů na kilowatthodinu neobsahuje a s uhlím ani jádrem se nesrovnává. Tvrzení o levnější elektřině tak ve zveřejněných dokumentech projektu nemá oporu.
Argumenty pro levnou fúzi existují. Deuterium lze získávat z vody a tritium se má v budoucích elektrárnách vyrábět z lithia, takže samotné palivo by mohlo tvořit relativně malou část nákladů. Fúze navíc nabízí vysokou energetickou hustotu a v komerčním provozu by vyráběla elektřinu s nízkými přímými emisemi uhlíku.
Na druhé straně stojí výstavba, údržba, provoz složitých podpůrných systémů a výměna součástí, které dostávají intenzivní neutronové záření. Britská agentura pro atomovou energii UKAEA řadí mezi hlavní nákladové položky magnetické systémy a samotnou konstrukci reaktoru a první zařízení podle ní budou pravděpodobně velmi drahá. Ekonomicky životaschopné prototypy a širší komerční nasazení vyžadují další vývoj a mohou být otázkou několika desetiletí.
EAST v Che-fej udržel plazma přes 17 minut, ITER počká do 40. let
BEST je další článek řetězce zařízení v Che-fej. Výzkumný tokamak EAST v lednu 2025 udržel plazma ve vysokém omezovacím režimu 1 066 sekund. Vedle něj stojí testovací infrastruktura CRAFT a BEST má přispět k vývoji budoucího demonstračního reaktoru CFEDR. Čína se zároveň podílí na mezinárodním projektu ITER ve Francii: v červnu 2026 pro něj podle dostupných informací dokončila dodávky všech 18 korekčních cívek a úspěšně otestovala vlastní klíčové supravodivé magnety. Buduje tím i průmyslové kapacity, které výroba fúzních zařízení vyžaduje.
Aktualizovaný harmonogram ITER počítá s deuterium-tritiovým provozem až na začátku 40. let. Pokud BEST dodrží plán, dostane se k této fázi zhruba o deset let dřív. Obě zařízení mají odlišné cíle, takže časový náskok neříká, které z nich je lepší. Americké laserové zařízení NIF opakovaně dosáhlo zapálení fúzního paliva, používá ale jiný přístup než tokamaky a pro dodávky elektřiny do sítě navržené nebylo.
Čínské výhody spočívají v centralizované koordinaci, průmyslových kapacitách a politické vůli táhnout výzkum k inženýrským řešením. Vláda zařadila řízenou termonukleární fúzi mezi strategické priority vědy a technologií na období 2026 až 2030.
Česká cesta k fúzi zatím vede přes výzkum v Praze
Na účtech českých domácností se BEST v příštích letech neprojeví. I když v roce 2030 splní všechny cíle, zůstane experimentálním zařízením, které spotřebitelům elektřinu nedodává.
Případný pokrok by do Česka dorazil oklikou, přes evropskou průmyslovou politiku, změny výzkumných priorit a dodavatelské řetězce pro budoucí fúzní elektrárny. Ústav fyziky plazmatu AV ČR provozuje v Praze výzkumný tokamak COMPASS Upgrade, zapojený do programu EUROfusion. Slouží k výzkumu fyziky plazmatu a energetický reaktor srovnatelný s BEST demonstrovat nemá. Pražské pracoviště se podílí na technologiích pro ITER a jeho nástupce DEMO. Stavba demonstračního fúzního reaktoru na českém území v současnosti konkrétním projektem není.