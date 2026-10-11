Čínské SUV T5 EVO od Forthingu za cenu obyčejného hatchbacku. Podzimní sleva ho srazila na 649 000 korun

Forthing je značka čínského Dongfengu, který je podle AutoŽivě druhou největší automobilkou v Číně. Model T5 EVO ve verzi Dragon Edition měl u českého dovozce, společnosti Plastonic, ceníkovou cenu 719 000 korun. Redakce AutoŽivě měla vůz k dispozici opakovaně a z jejích jízdních zkušeností je dobře vidět, co kupující za zlevněnou cenu dostane a kde má auto mezery.
Téměř desetiprocentní sleva platí jen po dobu podzimní akce
Po odečtení 70 000 korun vychází T5 EVO na 649 000 korun, což je o 9,7 procenta méně než podle ceníku. Podle AutoŽivě je to částka, za kterou se dnes prodávají obyčejné hatchbacky. Za stejné peníze tu kupující dostane SUV s motorem o výkonu 130 kW a automatickou převodovkou, takže sleva posouvá Forthing T5 EVO do cenové kategorie menších rodinných aut.
Slabým místem nabídky je její trvání. Dovozce ji označuje jen jako podzimní akci a konkrétní datum konce v podkladech chybí. Kdo s nákupem počítá, nemá jak zjistit, kolik času mu zbývá. Po skončení akce se cena podle ceníku vrací na 719 000 korun.
Spotřeba z testu se od normy odchýlila jen o necelý půllitr
Pod kapotou je 1,5litrový benzinový motor s výkonem 130 kW, v přepočtu necelých 180 koní. Pohání ho sedmistupňová dvouspojková převodovka. Žádný elektromotor ani hybridní systém auto nemá, což ocení řidiči, kteří chtějí jednoduchý spalovací pohon bez baterie.
Norma WLTP uvádí spotřebu 6,8 litru na 100 kilometrů. Redaktor AutoŽivě dosáhl průměru 7,2 litru při smíšeném provozu, který zahrnoval město, okresní silnice pod Krušnými horami a dálnici do Prahy. Podle vlastních slov přitom auto nešetřil. Rozdíl 0,4 litru znamená zhruba šest procent nad normou, takže normovaná hodnota se u tohoto vozu dá použít jako podklad pro výpočet nákladů na palivo.
Kdo kromě redakce chválil podvozek na okruhu v Sosnové
Od vozu za tuto cenu redaktor nečekal jistotu Porsche Cayenne ani dražších verzí BMW a Mercedesu, podvozek ho přesto příjemně překvapil. Spokojený podle něj bude každý, kdo nechce na okresce projíždět zatáčky na hranici přilnavosti pneumatik. Pohon všech kol T5 EVO nemá. AutoŽivě k tomu uvádí, že na kvalitních zimních pneumatikách auto zvládne zimy podobné těm minulým.
Forthing T5 EVO se svezl i po závodním okruhu v Sosnové, kde ho řídil David Kubrt. I on byl z podvozku nadšený, podobně jako testující redaktor.
Dva 10,25palcové displeje reagují na dotyk rychleji, než bývá zvykem
Design s označením Dragon Edition staví na mohutných liniích karoserie a výrazných světlech. Někdo v nich vidí náznak Porsche, jiný Jaguaru. Výrobce zjevně chtěl, aby auto vypadalo dráž, než skutečně stojí, a podle AutoŽivě nepůsobí jako levná záležitost.
V kabině jsou sedadla z veganské kůže, která je podle redakce na dotek příjemná, a dva displeje s úhlopříčkou 10,25 palce včetně navigace. Redaktor čekal pomalou odezvu dotykové obrazovky, jakou podle něj levnější asijská auta obvykle mívají. Výraznější zádrhel ale nenašel.
Zavazadlový prostor má objem 480 litrů. Po sklopení zadních sedadel naroste na 1480 litrů, tedy přesně o kubík.