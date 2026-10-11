Čínské MPV s interiérem jako Mercedes zlevnilo o 70 tisíc. Forthing U-Tour v plné výbavě teď vyjde pod 680 tisíc

Forthing U-Tour vyrábí čínský Dongfeng. Pod kapotou má přeplňovaný benzinový motor o objemu 1,5 litru s výkonem 130 kW, tedy 177 koní, a o přenos síly se stará sedmistupňová dvouspojková převodovka. Redaktory AutoŽivě, kteří s vozem před několika měsíci jezdili, nejvíc zaskočil interiér. Podle nich by se za něj nemusel stydět ani Mercedes, přitom cenou auto konkuruje modelům Hyundai.
Mezeru po Touranu a Sharanu zaplňuje auto z Číny
Rodinné MPV dnes v nabídce Volkswagenu chybí a podobně je na tom většina evropských značek. Volkswagen menší Touran i větší Sharan z výroby vyřadil a peníze nasměroval do elektrických modelů ID.3 až ID.5. Miliardy, které vývoj těchto variant spolykal, dnes odepisuje.
AutoŽivě tvrdí, že by koncern na tom byl výrazně lépe, kdyby oba velkoprostorové modely ponechal, dal do nich moderní hybridní pohony a zachoval i dostupnou verzi Caravelle nebo Multivanu. Ověřit se to nedá. Odpisy za elektrickou řadu ID jsou ale doložené a stejně tak to, že prakticky celý evropský trh dnes sedmimístné MPV nenabízí. Dongfeng do takového prostředí přiváží vůz s benzinovým motorem a automatem, tedy přesně kategorii, kterou evropští výrobci opustili.
Proč má tohle MPV ve druhé řadě jen dvě sedadla
Sedm míst je v U-Tour rozvrženo netradičně, v uspořádání 2-2-3. Většina evropských MPV, která se kdysi vyráběla, měla ve druhé řadě trojmístnou lavici a vzadu dvě nouzová sedadla. Čínský vůz to obrací: v prvních dvou řadách nabízí čtyři samostatná křesla a trojmístná lavice zůstává až úplně vzadu.
Všechna čtyři křesla jsou potažená prodyšnou „veganskou“ kůží a každé má elektrické nastavování. Cestující ve druhé řadě dostanou navíc vyklápěcí stolečky. Pro posádku do čtyř lidí je takové rozložení rozumnější volba, protože každý sedí v plnohodnotném stavitelném křesle a lavice čeká v záloze na cesty, kdy jede víc lidí.
S vyjmutou lavicí vozí kufry, s posunutými křesly kolo
Uspořádání se hodí i pro podnikání. Jako hotelový shuttle na letiště veze vůz většinou jednoho nebo dva hosty, kteří mají každý své křeslo. Když přibude zavazadel, zadní lavice jde celá vyjmout a z MPV se stane malá dodávka.
S kolem pomůže druhá řada. Obě prostřední křesla se dají přisunout ke stranám a kolo se vejde do mezery mezi nimi. Pro rodinu, která jezdí na výlety, to znamená kolo uvnitř auta bez nosiče.
Od pohonu nečekejte dravost hot hatche, U-Tour je spíš malý autobus. Motor podle AutoŽivě stačí na svižný přesun a sedmistupňový automat řadí hladce a přesně.
Plná výbava po odečtení slevy vyjde na 679 000 korun
Ceník začíná u nejvyšší výbavy na 749 000 korunách. Dovozce k tomu aktuálně přidává slevu 70 000 korun, což je víc než devět procent ceny. Sleva se tedy týká nejlépe vybavené verze, ne základu s ořezanou výbavou.
Některé údaje zůstávají otevřené. Spotřebu, objem zavazadlového prostoru ani délku záruky dostupné informace neuvádějí, a stejně tak chybí datum, do kdy akce platí. Po odečtení slevy zaplatí zákazník za sedmimístný Forthing U-Tour v plné výbavě 679 000 korun.