Čína s rýží po česku: Jednoduché jídlo s velkou chutí, které má blíž k pohodě než k exotice

s Kuřecí čína jasmínovou rýží je přesně ten typ jídla, po kterém člověk sáhne ve všední den, kdy se nechce stát hodinu u plotny. Hlad už se hlásí, ale končit u rohlíku se sýrem by byla škoda. Dobře rozpálená pánev tu udělá většinu práce. Přitom se kolem domácí číny někdy zbytečně vytváří dojem, že jde o složité vaření. Většinou nejde. Spíš o rychlost, přípravu surovin dopředu a trochu kázně u sporáku.
V řadě domácích receptů se kuřecí maso nechává aspoň
1 hodinu odležet ve směsi se sójovou omáčkou, olejem a kořením. Má to svůj důvod, není to jen krok navíc pro lepší pocit. Marináda pomůže i obyčejným , aby po opečení nepůsobila suše a mdle. Kdo někdy dojížděl z talíře zbytek omáčky kouskem chleba, i když vedle byla rýže, ten asi tuší. Nejčastěji se k masu připravuje kuřecím prsům . Časově to vychází docela šikovně, zhruba souběžně s doděláním pánve. jasmínová rýže
Na jedné věci záleží víc, než se zdá: pánev musí být opravdu horká. Kuřecí nudličky potřebují rychlé a prudké restování, ne pomalé pouštění šťávy a dušení ve vlastní vodě. Jakmile se maso začne spíš vařit, chuť i struktura jdou dolů. Vyplatí se proto mít všechno nakrájené předem a položené někde po ruce. Ve chvíli, kdy je maso na pánvi, už není ideální hledat v lednici mrkev nebo teprve loupat česnek. Recept na rychlou čínu s jasmínovou rýží
Doba přípravy: 45 minut + marinování nejméně 1 hodina Co potřebujeme
Maso a marináda: 500 g kuřecích prsou 4 lžíce sójové omáčky 1 lžíce oleje 2 stroužky česneku nakrájeného na plátky 1 lžička kari 1 lžička koření na čínu 1 lžíce rybí omáčky 2 lžíce arašídů
Zeleninová směs: 1 cibule 2 mrkve 1 červená paprika 200 g bílého zelí 150 ml vývaru 2 lžíce sójové omáčky 2 lžíce švestkového vína 1 lžíce kukuřičného škrobu 3 lžíce vody
Příloha: 250 g jasmínové rýže 500 ml vody Postup přípravy české číny s rýží
1.
Kuřecí prsa nakrájejte na nudličky nebo menší kousky, podle toho, co se vám lépe opéká. V míse je promíchejte se sójovou omáčkou, olejem, česnekem, kari, kořením na čínu, rybí omáčkou a arašídy. Mísu dejte do chladu a maso nechte odležet alespoň 1 hodinu.
2. Během marinování nebo krátce před opékáním uvařte
jasmínovou rýži podle návodu na obalu. Obvykle sedí poměr přibližně 1 : 2. Po dovaření ji nechte ještě pár minut pod pokličkou, rýže se tím zklidní a nebude tak mokrá. Foto: Cooky.cz, Čína s rýží po česku: Jednoduché jídlo s velkou chutí, které má blíž k pohodě než k exotice
3. Pánev nebo wok nechte pořádně rozpálit. Naložené
maso na něm zprudka opečte ze všech stran. Když je téměř hotové, přisypte cibuli, mrkev, papriku a zelí.
4. Restujte na vyšší teplotě asi
4 až 5 minut. Zelenina má povolit, ale ne se rozpadnout. Lehká křupavost sem patří; rozměklá paprika dokáže pokazit i jinak povedenou směs.
5. Do pánve přilijte
vývar, sójovou omáčku a švestkové víno. Kukuřičný škrob rozmíchejte ve vodě, přidejte ke směsi a krátce povařte, zhruba 1 až 2 minuty, až omáčka jemně zhoustne.
6. Podávejte hned, ideálně s horkou
jasmínovou rýží. Pokud máte doma jarní cibulku nebo sezam, klidně je nasypte navrch.
TIP: Zelí v receptu být nemusí. Když zrovna není po ruce, dá se nahradit cuketou nebo mraženou zeleninovou směsí. Tu ale přidejte až ke konci, jinak z ní na pánvi snadno vznikne měkká směs bez tvaru.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline