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Čína s rýží po česku: Jednoduché jídlo s velkou chutí, které má blíž k pohodě než k exotice

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Kuřecí čína s rýží je přesně to jídlo, které člověk vytáhne ve chvíli, kdy nechce stát hodinu u plotny a přesto nechce jíst nudu. Za mě funguje hlavně proto, že se dá obměňovat podle lednice, ale jedno pravidlo má: pánev musí být opravdu rozpálená, jinak budete maso dusit místo restování.
Fotografie k číně s rýží

Fotografie k číně s rýží

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Čína s rýží po česku: Jednoduché jídlo s velkou chutí, které má blíž k pohodě než k exotice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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