Čím zalévat pokojovky? Odstátá voda je klasika, vhodné je i pivo

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Čím zalévat pokojovky? Odstátá voda je klasika, vhodné je i pivoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokojové rostliny zkrášlují a zútulňují nejrůznější interiéry. Jistě jich doma máte také několik. Ať už se jedná o kvetoucí klasiku například v podobě orchidejí nebo méně náročné sukulenty, musíme jim věnovat dostatečnou péči. Základem je samozřejmě správná zálivka. Dejte si ovšem pozor, protože čerstvá voda z kohoutku není pro rostliny zrovna tím nejlepším.
Pokojové rostliny
Zdroj: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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