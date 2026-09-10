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Čím zalévat pokojovky? Odstátá voda je klasika, vhodné je i pivo

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Pokojové rostliny zkrášlují a zútulňují nejrůznější interiéry. Jistě jich doma máte také několik. Ať už se jedná o kvetoucí klasiku například v podobě orchidejí nebo méně náročné sukulenty, musíme jim věnovat dostatečnou péči. Základem je samozřejmě správná zálivka. Dejte si ovšem pozor, protože čerstvá voda z kohoutku není pro rostliny zrovna tím nejlepším.
Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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