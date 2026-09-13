Cibule vám sama řekne, kdy ji sklidit. Stačí sledovat tři signály a ve spíži vydrží klidně celou zimu

Zahradničení je složitý tanec mezi setím, péčí a sklízením plodů vaší práce. Při pěstování cibule kuchyňské (
Allium cepa) je velmi důležité především správné načasování sklizně. To má totiž přímý vliv na kvalitu a dlouhou životnost vaší úrody. Tajemství spočívá v rozpoznání důležitých signálů, které signalizují ideální okamžik pro sklizeň. Umění včasné sklizně cibule
Umění sklízet cibuli je náročné na přesnost a postřeh. Načasování sklizně může rozhodnout o tom, zda si cibule vytvoří ochrannou slupku, odolá chorobám a
zachová si svou chuť po delší dobu. Příliš časná nebo naopak příliš pozdní sklizeň může ohrozit kvalitu úrody, proto je nejdůležitější věnovat pozornost vizuálním a hmatovým signálům, které vám cibule dává. Vizuální vodítka pro optimální sklizeň
A na co se zaměřit? Důležité signály jsou hned tři a ideální je ke sklizni přistoupit tehdy, když u většiny rostliny objevíte všechny najednou.
Žloutnoucí stonky: Jak rostliny cibule dozrávají, jejich kdysi zářivě zelené stonky postupně blednou do světle žlutého odstínu. Tato změna barvy znamená, že se cibule blíží k vrcholu své zralosti. Uvadající nať: Všimněte si vrcholků listů cibule. Když se začnou ohýbat a vadnout, je to jasný ukazatel, že cibule dosáhla plného vzrůstu a je připravena ke sklizni. Zkontrolujte vnější slupku cibule: Ta by měla mít zlatavý nebo papírový vzhled, což znamená, že je dostatečně vysušená a vyzrálá. Příprava na sklizeň cibule
Přibližně 10 dní před plánovaným termínem sklizně přestaňte cibulové záhony přihnojovat (
předtím byste však správné hnojivo naopak používat měli) a zalévat. Tímto krokem podpoříte cibuli, aby svou energii věnovala závěrečným fázím zrání. A pokud jste ve dnech předcházejících sklizni zažili deštivé počasí, zajistěte, aby půda kolem vašich cibulí zůstala kyprá a provzdušněná. Nakypření motyčkou zabrání tvorbě tvrdé krusty a umožní rostlinám volně dýchat. Zdroj fotografie: Pixabay
Pro samotnou sklizeň vyberte suché a slunečné ráno. Tyto podmínky umožňují cibuli účinně vyschnout a minimalizují riziko vzniku plísní nebo chorob.
Vykopávejte ji opatrně a dbejte na to, abyste nenarušili okolní půdu. Vyvarujte se tahání za zelené části cibule, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Po sklizni cibule rozložte v jedné vrstvě na slunném, dobře větraném místě. Tento krok zajistí důkladné usušení před jejím uskladněním. Jak na dlouhodobé skladování
Cibule sklízená ve správný okamžik, kdy listy zežloutnou a vnější šupiny zezlátnou, má nejlepší šanci udržet si svou kvalitu po celé zimní měsíce. Stačí ji jen uložit na vzdušné a dobře větrané místo, kde se teploty nikdy nedostanou pod bod mrazu. A nikdy ji neskladujte společně s
brambory – to jí totiž vůbec neprospívá.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři