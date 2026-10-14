Chytré sklo ušetřilo třetinu energie za chlazení. Když se ale příliš ztmavilo, lidé rozsvítili a úspora zmizela

Byt ve výškovém domě v Kantonu, venku vlhké horko a klimatizace běží od rána. Právě takové prostředí si vybrali výzkumníci z Univerzity v Kantonu a Čínské univerzity v Hongkongu, když posuzovali, co s energetickou bilancí udělá chytré zasklení. Výsledek působí přesvědčivě. Okna, která podle slunce mění propustnost, umí výrazně ořezat solární zisky, a tedy i účet za chlazení. V dalším kroku ale vyšla najevo podmínka, kterou prodejci rádi přecházejí. Celou úsporu může smazat jediné špatné rozhodnutí řídicí elektroniky.
Jak chytré sklo krotí slunce: termochromní, nebo elektrochromní?
Chytré sklo mění, kolik světla a slunečního tepla propustí dovnitř. Na trhu i v laboratořích se objevují dvě hlavní větve.
Termochromní sklo (TC) reaguje samo na teplotu povrchu nebo okolí. Nepotřebuje kabely ani elektroniku, zato je méně přesné a reaguje se zpožděním. Elektrochromní sklo (EC) mění odstín po elektrickém impulsu. Lze ho řídit podle času, intenzity slunce, osvětlení v místnosti nebo venkovní teploty.
Vlastní spotřeba elektrochromní vrstvy je zanedbatelná. Jedno přepnutí stojí podle kantonské studie zhruba 0,05 až 0,1 Wh na metr čtvereční a za rok to dělá nanejvýš kolem jednoho procenta energie, kterou spolknou klimatizace a osvětlení. Slabinou zůstává napájení a kabeláž. Tým Nicholase Davyho z Princetonu proto už v roce 2017 předvedl prototyp, který si energii na změnu barvy bral z průhledných solárních článků zachytávajících blízké ultrafialové záření. Podle tiskové zprávy Princetonské univerzity takové okno v tmavém stavu blokovalo přes 80 % světla.
Pro výsledný účet ale rozhoduje hlavně to, kdo a podle čeho sklo zatemňuje.
Kanton, 300 luxů a algoritmus, který rozhoduje o úspoře
Studie publikovaná 3. února 2026 v časopise Journal of Asian Architecture and Building Engineering propojila naměřené chování skutečných domácností s modelem bytu a simulacemi v programu EnergyPlus. Autoři porovnali termochromní variantu se třemi způsoby řízení elektrochromního skla:
Strategie Podle čeho sklo ztmavne Jak dopadla EC1 podle času hůř reagovala na skutečné slunce EC2 podle dopadajícího slunečního záření nejlepší celková volba ve většině období EC3 podle osvětlenosti v místnosti (hranice 300 luxů) dobrá rovnováha tepla a světla
Časový režim působí na papíře rozumně, protože odpoledne slunce praží. Jenže mraky se hodinami neřídí. Sklo pak tmavne i ve chvíli, kdy venku zešedne, a místnost přichází o užitečné denní světlo. Senzorové strategie EC2 a EC3 dokázaly lépe vyvážit tepelné a světelné potřeby. Hranice 300 luxů přitom odpovídá místní normě pro osvětlenost, takže EC3 zatemňuje jen tehdy, když je uvnitř světla nazbyt.
Druhou proměnnou jsou samotní obyvatelé. Domácnosti, které trávily doma víc času, vykázaly vyšší potenciál úspor než ty, které byt často opouštěly. Logika je prostá: když se v obýváku přes den chladí, každý zablokovaný watt slunečního tepla šetří peníze. V prázdném bytě s vypnutou klimatizací sklo sice sníží teplotu, na účtu se to ovšem projeví mnohem méně. Autoři proto upozorňují, že jednotné nastavení jen obtížně pokryje rozdílné návyky jednotlivých rodin.
Když okno zhasne den: proč světla a zima požírají úsporu
Kantonská studie vyčíslila hlavně přínos. Odvrácenou stranu ukazuje práce Erica Oheneho, Michaela McGeheeho a Moncefa Krartiho, která vyšla v roce 2026 v časopise Energy and Buildings. Autoři simulovali komerční budovy v několika amerických městech a dospěli k ostrému závěru. Bez stmívatelného řízení umělého osvětlení podle denního světla může chytré zasklení zvýšit roční spotřebu až o 20 %. S takovým řízením naopak v mírném klimatu snížilo celkovou spotřebu o 5 až 7 %.
Rozdíly mezi lokalitami jsou výmluvné. V Boulderu a San Francisku komerční chytrá skla pomáhala, v Chicagu a Phoenixu stejná skla roční spotřebu navyšovala. Podle autorů chytré okno bez integrace denního osvětlení jen zřídka skončí v energetickém plusu.
Mechanismus má dvě podoby. Ta první je letní: sklo ztmavne příliš, kancelář nebo obývák potemní a rozsvítí se stropní svítidla. Peníze ušetřené na klimatizaci se přelijí do osvětlení. Druhá podoba je zimní a pro střední Evropu podstatnější. Sklo nastavené na boj s horkem blokuje i prosincové slunce, které by jinak zdarma přitápělo. Kotel nebo tepelné čerpadlo pak musí odvést víc práce.
Podle nás z toho plyne jasné poučení. Chytré okno funguje jako součást soustavy „sklo + čidla + osvětlení + klimatizace“. Samotná zatemňovací vrstva bez napojení na světla dokáže úsporu pouze přestěhovat z jednoho elektroměru na druhý. Ohene a kolegové doporučují jako nejspolehlivější řídicí veličinu venkovní teplotu, která v jejich modelech obecně předčila řízení pouze podle slunečního záření.
Chytré sklo v českém klimatu: kde dává smysl a kde vyhrává zateplení
V Česku převažuje vytápění nad chlazením. Americké ministerstvo energetiky v přehledu typů oken připomíná, že parametry zasklení se musí volit podle klimatu a v chladných oblastech hraje hlavní roli nízký součinitel prostupu tepla a vhodně nastavený solární faktor. Mezinárodní energetická agentura uvádí, že v chladných zemích připadá na vytápění a chlazení až polovina energie budov, v obytném sektoru dokonce přes 60 %. Rozhodující slovo přitom má obálka budovy, tedy stěny, střecha, podlahy, okna i dveře.
Pro typický český rodinný dům proto dává chytré okno smysl až po zateplení, kvalitním trojskle a venkovních žaluziích. Jinak jde o drahý doplněk, který řeší menší část problému. Jiná situace panuje v bytech a novostavbách s rozměrnými prosklenými stěnami orientovanými na jih nebo na západ. Tam letní přehřívání patří k nejpalčivějším potížím a chytré sklo míří přesně na jeho příčinu.
Klíčem je sezonní režim. Od května do září bránit přehřátí, od října do března sklo nechat co nejprůzračnější a slunce pouštět dovnitř. Elektrochromní řešení s čidly takovou logiku zvládne. Termochromní sklo reaguje jen na teplotu a v přechodných obdobích, kdy jarní slunce opře do okna a přitom venku mrzne, se může zachovat nevhodně.
Ceny, návratnost a záruky: kolik stojí krocení slunce
Na českém trhu se pod názvem „chytré sklo“ nejčastěji nabízejí PDLC fólie. Ty mění průhlednost na mléčnou matnost a slouží hlavně k zajištění soukromí nebo jako projekční plocha. Energii navíc odebírají v průhledném stavu. Podle orientačního ceníku PDLC fólií vychází instalace na 12 500 Kč za metr čtvereční u ploch do 1 m², 10 500 Kč do 10 m² a 9 000 Kč nad 10 m², a to včetně montáže a základního příslušenství. Elektrochromní fasádní skla s energetickým řízením se běžným domácnostem obvykle naceňují individuálně podle konkrétního projektu.
Kantonská studie počítala diskontovanou návratnost s horizontem 30 let. Do deseti let se zaplatila jen část strategií a scénářů, do třiceti let už většina kombinací, nejlépe v teplejších výhledech budoucího klimatu. Dá se čekat, že v Česku, kde klimatizace běží kratší dobu, se doba návratnosti ještě prodlouží. U bytu, který je přes den prázdný, může přesáhnout životnost samotné elektroniky. Výsledek navíc ovlivní konkrétní tarif. Aktuální přehled nabídek elektřiny zveřejňuje Energetický regulační úřad.
Svou roli hraje i záruka. Americký výrobce SageGlass dává na izolační skleněnou jednotku záruku až deset let podle typu použití, na elektroniku, elektrochromní funkci a povlaky pět let. Záruka sice neurčuje skutečnou životnost, přesto stojí za porovnání s oknem, od něhož se čeká služba na desítky let.
Firma Miru Smart Technologies, kterou vede chemik Curtis Berlinguette, uvádí příklady z praxe: kancelář v Seattlu měla ušetřit 18 % roční energie, nákupní centrum v Coloradu dokonce 73 %. Jde o firemní údaje, nikoli o nezávislé měření. Obě čísla navíc vznikla kombinací chytrých oken s řízeným osvětlením a úpravou obálky budovy.
Před nákupem se vyplatí prověřit:
zda systém reaguje na osvětlenost v místnosti a venkovní teplotu, propojení se stmívatelnými LED svítidly, možnost ručního zásahu a samostatný zimní režim, světelnou propustnost v čirém i tmavém stavu a solární faktor, orientaci a velikost okna, dostupnost servisu a délku záruky na elektroniku.
Představte si prosklený obývák v pražské novostavbě v červenci ve tři odpoledne. Sklo potemní právě natolik, aby teploměr zůstal na 24 °C, a lampy zůstanou zhasnuté. Teprve tehdy chytré okno vydělává.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková