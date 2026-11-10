Chytili ho přímo ve vykradeném autě. Muž ze Žďáru čelí hned čtyřem trestním oznámením

Chytili ho přímo ve vykradeném autě. Muž ze Žďáru čelí hned čtyřem trestním oznámenímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 10.11.2026 14:05
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