Chytil nehrál tři měsíce kvůli zranění ramene a hned při návratu asistoval. Vancouver přesto ztratil dvoubrankové vedení

Na hodinách svítilo 17:06 první třetiny a na ledě se hrálo čtyři na čtyři. Chytil vyjel s pukem zpoza branky Floridy, všiml si volného spoluhráče před brankovištěm a poslal mu přihrávku přesně na hůl. Elias Pettersson vystřelil z první a Vancouver vedl 2:0. Kroměřížský centr, který v soutěžním zápase NHL naposledy hrál 2. února, se do sezony vrátil bodem po necelých dvaceti minutách. Dlouho to vypadalo na ideální večer. Pak přišlo posledních deset minut a s nimi Brady Tkachuk.
Přihrávka zpoza branky a role, která sedí
Trenér Manny Malhotra postavil Chytila na centr třetí formace mezi Paula Cottera a Brocka Boesera. Nešlo o šetrné rozjíždění. Chytil odehrál 18:30, třetí nejvíc ze všech útočníků Vancouveru, a zapsal se asistencí za 0+1. Druhou přihrávku u gólu si připsal právě Boeser.
Střelcem byl Elias Pettersson, mladý švédský obránce Canucks, nikoli jeho slavnější jmenovec z prvního útoku. Chytil u akce ukázal to, co Vancouver v úvodu sezony postrádal: klid s pukem ve středním pásmu útoku a přehled pod tlakem. Tým, který po osmi zápasech hledal sekundární produktivitu, ji dostal hned v prvním střídání nové sestavy.
Individuálně podle nás návrat nemohl dopadnout lépe. Bod, plná minutáž a žádná zpráva o zdravotní komplikaci po zápase. Na výsledku se to ale neprojevilo.
Deset minut, které patřily Tkachukovi
Vancouver po první třetině vedl 2:0 a druhá část gól nepřinesla. Za stav zápasu přitom Canucks vděčili hlavně brankáři Leevi Meriläinenovi. Florida střelecky drtila hosty 39:17 a tlak gradoval s každou minutou.
Průběh obratu podle oficiálního zápisu NHL:
- 51:11: Tkachuk snižuje na 1:2,
- 59:47: vyrovnání při hře bez brankáře, 13 sekund před sirénou,
- 62:23: rozhodující gól v prodloužení.
Čistý hattrick. Tkachuk navíc navázal na předchozí zápas, v němž dal tři góly Columbusu a přidal i asistenci. Podle ČTK se stal prvním hráčem NHL od Austona Matthewse, který zaznamenal hattrick ve dvou utkáních za sebou.
Malhotra po zápase mluvil o „mnohem kompletnějším výkonu, až na posledních deset minut“. Jenže právě těch deset minut rozhoduje o bodech. Florida přitom nastoupila bez Aleksandera Barkova, Brada Marchanda, Jacoba Markströma i českého obránce Radka Gudase. Oslabenému soupeři Vancouver vedení odevzdal.
Pro Panthers je Tkachukův výbuch potvrzením drahé letní investice. Podle oficiálního oznámení klubu za něj 21. června poslali do Ottawy tři volby v prvním kole draftu a jednu ve druhém. Do sezony přitom vstoupil rozpačitě, po šesti zápasech měl jediný bod. Za poslední dva večery jich nasbíral sedm.
Dlouhá cesta zpátky
Chytilova pauza nebyla otázkou několika týdnů. Mezi 2. únorem a 15. říjnem uplynulo zhruba 255 dní, tedy přes osm měsíců bez soutěžního zápasu v NHL.
Poslední komplikace přišla v přípravě. Podle přehledu NHL Status Report Chytil 24. září v utkání s Edmontonem vyrazil za pukem, ztratil rovnováhu, zavadil o brusli rozhodčího Rileyho Brace a narazil pravým ramenem do mantinelu. Generální manažer Ryan Johnson tehdy mluvil spíš o svalovém namožení s návratem v řádu týdnů, bez alarmujícího nálezu. Chytil nakonec vynechal prvních osm zápasů sezony.
Rameno je jen poslední položkou v dlouhém seznamu. V minulém ročníku odehrál pouhých dvanáct zápasů, trápily ho následky otřesu mozku a migrény, utrpěl i zlomeninu lícní kosti. Teď se vrátil do hry a první zápas zvládl bez hlášených potíží. Jak ho bude Vancouver v dalších týdnech vytěžovat, ale zůstává otázkou.
Jeden centr na krizi nestačí
Prohra po prodloužení přinesla Canucks aspoň bod, sérii ale nezlomila. Vancouver je šest zápasů v řadě bez výhry a po devíti kolech má bilanci 2-6-1 se skóre 28:41.
|Ukazatel
|Vancouver po 9 zápasech
|Body
|5
|Skóre
|28:41
|Pacifická divize
|6. místo z 8
|Série
|6 zápasů bez výhry
V Západní konferenci mají horší bodový zisk jen Los Angeles a Calgary. Ke všemu chybí zraněná brankářská jednička Thatcher Demko.
Chytilův návrat podle nás ukázal obě strany problému. Do středu útoku přinesl kvalitu, kterou tým potřebuje, a okamžitě ji přetavil v bod. Zároveň ale potvrdil, že potíže Vancouveru leží jinde: v obraně, v kontrole zápasů ve třetích třetinách a v neschopnosti dohrát náskok. Sedmnáct střel na třicet devět soupeřových žádný centr třetí formace nevyrovná.
Další šance přijde hned v sobotu 17. října v Tampě. Chytilův úkol zůstává stejný: táhnout třetí útok, přidávat body a dát týmu stabilitu mimo první formaci.
Jak se dařilo dalším Čechům
- Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 4:2 v Edmontonu, zastavil 22 z 24 střel a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
- Tomáš Hertl odehrál za Vegas 16:51 při výhře 6:2 nad Calgary, bez bodu, se třemi střelami a bilancí −1.
- Adam Jiříček za St. Louis nebodoval, za 15:43 měl jednu střelu a +1. David Špaček strávil v dresu Minnesoty na ledě 19:31, připsal si +1 a tři střely.
- Jaroslav Chmelař nastoupil při debaklu Rangers 1:7 s New Jersey a bodově se neprosadil.
- David Jiříček hrál za Philadelphii při prohře 1:2 v Detroitu, Dan Vladař kryl záda Josephu Wollovi.
- Jiří Kulich chyběl. Při ranním rozbruslení se necítil dobře, výhru Buffala v Torontu vynechal a preventivně odletěl domů. Testy vyšly negativně, trenér Lindy Ruff bude jeho stav posuzovat ze dne na den.
Chytil po osmi měsících udělal přesně to, co se od něj čekalo: zahrál přihrávku, kterou ve Vancouveru dlouho nikdo neviděl. Utkání ale nakonec rozhodl hráč na druhé straně, který se v kritických chvílích nezastavil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka