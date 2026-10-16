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Chytil nehrál tři měsíce kvůli zranění ramene a hned při návratu asistoval. Vancouver přesto ztratil dvoubrankové vedení

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Filip Chytil nastoupil v NHL poprvé od února a v první třetině přihrál na gól. Vancouver pak v Sunrise ztratil vedení 2:0 a prohrál po prodloužení.
Chytil nehrál tři měsíce kvůli zranění ramene a hned při návratu asistoval. Vancouver přesto ztratil dvoubrankové vedení

Chytil nehrál tři měsíce kvůli zranění ramene a hned při návratu asistoval. Vancouver přesto ztratil dvoubrankové vedení

Zdroj: New York Rangers
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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