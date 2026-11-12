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Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel

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Ve vesnici, kde místním ženám neunikne žádná novinka, by se zdánlivě nemělo nic přehlédnout. Jenže i v Babovřeskách Zdeňka Trošky najdeme detaily, které pozornosti diváků snadno utečou. Vybrali jsme tři chyby, kvůli kterým se vyplatí na chvíli přestat sledovat drby a podívat se třeba k farářovým nohám nebo nad otevřené dveře.
Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel

Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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