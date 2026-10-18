Chyběly díly, inženýři tak vyrabovali telefonní ústředny. Zrodila se absolutní počítačová legenda

Nezaměnitelné pískání nahrávaných kazet, záře zeleného monitoru a první řádky kódu v jazyce BASIC. Školní počítač z Piešťan otevřel celým generacím žáků dveře do digitálního světa.
Československý elektrotechnický průmysl v osmdesátých letech minulého století stál před náročným úkolem vyrovnat se prudkému rozvoji západní mikroelektroniky v podmínkách přísného embarga. Vývoj domácí výpočetní techniky a technické exponáty prvních počítačů uchovává
Národní technické muzeum v Praze (NTM), zatímco zapojení prvních počítačových učeben do výuky a didaktické materiály odborně zkoumá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK). Registraci průmyslových vzorů a ochranné známky národního podniku Tesla eviduje Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), statistické přehledy o zavádění elektroniky do školství shrnuje Český statistický úřad a magazín Statistika&My a právní rámec vynálezectví vymezovala tehdejší Sbírka zákonů a Zákon číslo 84 lomeno 1972 Sbírky o objevech a vynálezech.
Ruský vlk chytající vejce byl pouhou kopií Nintenda. Sověti ukradli čip a přidali známou pohádku Geniální improvizace v Piešťanech: Jak Roman Kišš sestrojil legendu
Na počátku osmdesátých let panoval v československých školách absolutní hlad po moderní výpočetní technice. Západní osobní počítače byly pro státní rozpočet kvůli nedostatku deviz nedostupné, a tak se řešení chopil vývojový tým v národním podniku Tesla Piešťany pod vedením talentovaného inženýra Romana Kišše. V roce 1982 vznikl první funkční prototyp osobního počítače, který dostal název Piešťanský mikropočítač displejový, známý pod zkratkou PMD 85.
Kišš musel řešit dramatický nedostatek specializovaných součástek. Jako centrální procesor použil tuzemský osmibitový obvod Tesla MHB 8080A, což byl klon známého amerického procesoru Intel. Největší kuriozitou první výrobní série se stala klávesnice. Protože v republice neexistoval výrobce počítačových tlačítek, konstruktéři použili mechanické kontakty z telefonních ústředen. Klávesy měly tuhý chod a hranatý profil, avšak stroj fungoval spolehlivě. Podobně jako kapesní
digitální hra Jen počkej zajíci dokazoval nový počítač schopnost československých techniků vykouzlit moderní zařízení i s minimem zdrojů. Vylepšená školní verze počítače Tesla PMD 85 typ dvě s rozšířenou pamětí vystavená na přehlídce historické výpočetní techniky. Pískání magnetofonu a zelený fosfor: Každodenní boj s nahráváním
Sériová výroba se naplno rozběhla v roce 1985. Počítač byl určen především pro základní a střední školy, zájmové kroužky Svazarmu a domy pionýrů. Základní sestava zahrnovala samotné plastové tělo počítače, robustní napájecí zdroj velikosti cihly, černobílý televizor nebo speciální zelený fosforový monitor Tesla PMD 51 a běžný kazetový magnetofon Tesla K10 či SP 210, který sloužil jako datové úložiště.
Nahrávání programů z magnetofonových pásků bylo pro tehdejší studenty zkouškou trpělivosti. Zvukový signál pískal do reproduktoru a celá třída napjatě sledovala kontrolní proužky na obrazovce, zda nahrávání neselže kvůli vytahanému pásku nebo zašpiněné magnetofonové hlavě. Přístroj se navíc silně zahříval, a proto žáci podkládali zadní část počítače gumami a pravítky, aby zajistili lepší proudění vzduchu. Byla to éra ryzího technického nadšení, která o dekádu později vyústila v nástup moderních strojů vybavených prvky jako bylo
tlačítko Turbo na starých počítačích pro zrychlení taktu procesoru. Pohled na specifické klávesy počítače PMD 85 vybavené mechanickými mikrospínači z telefonních relé. Robot Karel i hra Flappy: První československé herní hity
Školy využívaly PMD 85 zejména k výuce základů algoritmizace a programování. Nejrozšířenějším jazykem byl vestavěný BASIC G, v němž žáci tvořili své první jednoduché programy a geometrické obrazce. Fenoménem se stal výukový program Robot Karel, kde žáci pomocí jednoduchých příkazů jako krok, vlevo v bok a polož ovládali panáčka stavějícího zdi v pravoúhlém bludišti.
Vedle výuky však v Československu okamžitě vyrostla komunita nadšených amatérských vývojářů, kteří pro PMD 85 psali neuvěřitelné hry. Legendou se stala logická hra Flappy z roku 1987, v níž žlutá postavička tlačila kameny na spící příšery, dobrodružná textová hra Hlípa nebo vynikající konverze britské plošinovky Manic Miner. Hry se šířily na magnetofonových kazetách z ruky do ruky a položily základy budoucího českého videoherního průmyslu dávno předtím, než digitální svět proměnil
zvuk Windows 95 a nástup moderních systémů.
Tlačítko Turbo už VX97 nezrychlilo. ASUS mu nabízel práci při uspávání počítače Přehled vývojových verzí počítače PMD 85
Verze počítače Rok zahájení výroby Velikost paměti RAM Hlavní konstrukční vylepšení Tesla PMD 85 typ jedna 1985 48 KB RAM První sériová verze, tuhá telefonní klávesnice, vysoké zahřívání Tesla PMD 85 typ dvě 1986 48 KB RAM Vylepšená membránová klávesnice, nová znaková sada, vyšší spolehlivost Tesla PMD 85 typ dvě A 1987 64 KB RAM Přepracovaný napájecí modul, nižší tepelné ztráty, větší stabilita Bratislavský PMD 85 typ tři 1988 64 KB RAM Moderní plastové šasi, barevný výstup na televizor, inovovaný monitor Didaktik Alfa 1986 48 KB RAM Skalický klon počítače PMD 85 s kvalitnější klávesnicí z tiskáren
Zvuk Windows 95 vznikl na Macu. Brian Eno to prozradil v rozhlase Často kladené otázky o počítači PMD 85
Co přesně znamenala zkratka PMD v názvu počítače? Zkratka PMD znamenala Piešťanský mikropočítač displejový. Název odkazoval na místo vzniku v národním podniku Tesla Piešťany a skutečnost, že šlo o kompaktní počítač navržený přímo pro spolupráci s televizním či monitorovým zobrazovačem.
Jaká byla spolehlivost nahrávání dat z magnetofonových kazet? Spolehlivost nahrávání byla proměnlivá a závisela na kvalitě kazety i seřízení hlavy magnetofonu. Data se přenášela rychlostí dvanáct set baudů, což znamenalo, že nahrání větší hry trvalo několik minut a sebemenší kolísání rychlosti pásku způsobilo chybu čtení. Jaké byly nejpopulárnější hry pro československý počítač PMD 85? Mezi absolutně nejhranější tituly patřila logická hra Flappy od programátora Miroslava Fídlera, plošinovka Manic Miner a textové hry jako Hlípa. Tyto hry dokázaly z jednoduché černobílé grafiky vytěžit maximum a bavily tisíce školáků po celé republice. Zdroje fotografií Osobní počítač Tesla PMD 85 typ 1: Zdeněk Starý / Wikimedia CC 1.0 Školní mikropočítač Tesla PMD 85 typ 2A: Lommes / Wikimedia CC 4.0 Klávesnice počítače Tesla PMD 85: Wolfgang Stief / Wikimedia CC 1.0