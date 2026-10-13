Chyba v tiskárně před 97 lety vytvořila známku za 4 miliony korun. Na světě jich existuje jen 17 a jednu můžete mít doma

Mezi archy nominálů 150 haléřů, případně 20 haléřů, se nedopatřením ocitl i jeden stokusový arch hodnoty 50 haléřů. Všechny tři nominály sdílely červenou barvu, a tak si nikdo nesrovnalosti nevšiml. Arch dostal diagonální nápis DOPLATIT a novou nominální hodnotu, opět 50 haléřů. Vznikl přetisk 50 na 50, absurdní duplicita, která neměla žádný poštovní smysl. A právě tahle absurdita dala světu jednu z nejvýznamnějších prvorepublikových rarit.
Jak jeden přehlédnutý arch zrodil legendu za miliony
Doplatní emise Osvobozená republika vstoupila do oběhu 10. ledna 1927. Chybný arch zamířil na poštu Praha 14 v Holešovicích, kde ho úředníci v lednu 1928 zcela spotřebovali v běžném provozu, lepili známky na nedostatečně vyplacené zásilky, aniž tušili, že drží v rukou filatelistický poklad. První zprávy o podivném přetisku se rozšířily ještě téhož roku. Sběratelé se vrhli do hledání, ale do roku 1931 se podařilo zdokumentovat pouhých deset exemplářů. Další kusy přibývaly už jen po kapkách. Dnes odborný konsenzus uznává sedmnáct dochovaných kusů z původní stovky.
Právě průnik tří okolností dělá z 50/50 DOPLATIT raritu mimořádného kalibru. Zaprvé šlo o jednorázový výrobní omyl, vše nasvědčuje jedinému chybnému archu. Zadruhé známky prošly skutečným poštovním provozem, takže nesou autentická razítka pošty Praha 14. A zatřetí: osmdesát tři kusů ze sta zmizelo beze stopy, pravděpodobně zničeno spolu s obálkami, na nichž plnily svou doplatní funkci.
Aukční síně a tvrdá čísla: kolik stojí prvorepubliková rarita
V září 2024 se na Sálové aukci 76 aukčního domu Burda Auction objevil exemplář číslo 6 v odborném censu. Vyvolávací cena činila dva miliony korun. Dražba vyhnala kladívkovou cenu na 3,35 milionu Kč, a po připočtení aukční provize dosáhla finální částka 4,05 milionu korun. Šlo o rekord pro tuto konkrétní raritu.
O půl roku později, v březnu 2025, nabídla tatáž aukční síň exemplář číslo 5 v censu. Tentokrát kladívko padlo na 2,05 milionu Kč. Rozdíl téměř dvou milionů mezi dvěma kusy téže známky ukazuje, jak zásadní roli hraje stav exempláře, jeho provenance i momentální dynamika sálu.
Pro zasazení do kontextu: absolutní cenový rekord československé filatelie drží čtyřkoruna na žilkovaném papíru s převráceným přetiskem Pošta československá 1919, prodaná u Burdy za 9,3 milionu Kč včetně provize. Padesátka na padesátce se pohybuje zhruba v polovině tohoto stropu, a přesto patří do nejužší špičky domácího sběratelského trhu.
Zajímavou epizodu představuje i prodej exempláře prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde startovní cena činila 1,3 milionu Kč. Rarita se tak dostala na trh i mimo tradiční filatelistické aukce, což dokládá její přitažlivost daleko za hranicemi oborové komunity.
Proč padělatele láká červený přetisk a jak rozpoznat originál
Sedmnáct kusů a milionové ceny vytvářejí ideální živnou půdu pro padělky. Znalec František Beneš na svém webu podrobně rozebírá klíčové znaky pravého exempláře. Základem musí být skutečná padesátihaléřová známka Osvobozená republika, nikoli stopadesátihaléřová s maskovanou jedničkou, což bývá nejčastější trik falzifikátorů. Razítko pošty Praha 14 musí ležet přes přetisk, protože známka byla nejprve přetištěna a teprve poté použita na přepážce. Obrácený vztah razítka a přetisku okamžitě prozrazuje podvrh.
Aukční dům Burda Auction dlouhodobě spolupracuje se znalcem Markem Vrbou při odhalování falz ve sbírkách. U obou veřejně dražených kusů jsou doloženy atesty a znalecké značky. Bez odborného posudku zůstává jakýkoli údajný nález pouhou hypotézou.
Pozoruhodný je příběh zatím posledního objeveného exempláře z roku 2016. Zkušený sběratel ho léta uchovával v přesvědčení, že jde o bezcenný padělek. Teprve na naléhání přítele nechal známku přezkoumat, a renomovaný expert potvrdil pravost. Kdo tedy doma narazí na podezřelý červený přetisk, měl by se obrátit na Komisi znalců Svazu českých filatelistů, kde figurují specialisté na období ČSR I. včetně Josefa Chudoby, Václava Káni či Jiřího Škalouda.
Pražská výstava 2026 a budoucnost nejslavnějšího chybotisku
Veřejnost měla šanci spatřit raritu na vlastní oči na výstavě Poklady světové filatelie III v pražském Obecním domě, konané od 29. srpna do 6. září 2026. Vstupné 250 Kč otevíralo přístup k exponátům, které běžně odpočívají v trezorech soukromých sbírek. Pro 50/50 DOPLATIT představovala výstava vzácnou příležitost vystoupit z aukčních katalogů do prostoru, kde ji mohli obdivovat i lidé, kteří by za ni nikdy nedali miliony.
Poptávka po prvorepublikových raritách v posledních dvou letech zřetelně sílí. Dva veřejné prodeje v rozmezí šesti měsíců, státní aukce přes ÚZSVM a prestižní výstavní prezentace, to vše naznačuje, že zájem o československé filatelistické klenoty přesahuje úzký kruh specialistů. Podle nás právě kombinace příběhu, extrémní vzácnosti a hmatatelné vazby na reálný poštovní provoz činí z padesátky na padesátce investiční artefakt, který oslovuje i sběratele mimo filatelii.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková