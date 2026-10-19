Chůva k pohledání oblékla Fran Drescher do 900 modelů. Charles Shaughnessy naproti tomu nosil stále stejnou bundu

Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
V americkém sitcomu Chůva z 90. let radili televizní diváci rodilému Londýňanovi, aby se ve správném britském přízvuku zdokonalil u svého amerického kolegy. Stížnosti na údajně falešnou výslovnost seriálového producenta tehdy filmový štáb upřímně pobavily. Během šestiletého natáčení se však před kameru dostala i řada dalších paradoxů. Podomní prodej kosmetiky zachránil zkrachovalou prodavačku
Prodavačka Fran Fine, kterou hraje Fran Drescher, pracuje ve svatebním salonu svého snoubence Dannyho. Ten se s ní rozejde, propustí ji z práce a ona začne obcházet domy s kosmetikou. Náhodou zazvoní u newyorského bytu ovdovělého broadwayského producenta Maxwella Sheffielda v podání Charlese Shaughnessyho. Ten právě nutně potřebuje hlídání pro své tři děti, kterými jsou Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) a malá Grace (Madeline Zima). Fran místo získá a do upjaté domácnosti s britským sluhou Nilesem (Daniel Davis) vnese zcela odlišný styl výchovy.
Snoubenec Danny hlavní hrdinku ze salonu vyhodil kvůli jiné ženě. V pozdějších dílech tvůrci odhalili, že touto ženou byla Heather Biblow, kterou ztvárnila Pamela Anderson.
Těhotenství hereček před kamerou neskrývali
Herečky Lauren Lane v roli upjaté C.C. Babcock a Rachel Chagall jako kamarádka Val otěhotněly během natáčení hned dvakrát. Producenti se nesnažili rostoucí břicho Lauren Lane za každou cenu schovávat za rekvizity. V jedné epizodě postava pouze zmínila konkurenční seriál Show Jerryho Seinfelda, kde herečka své těhotenství maskovala, a na okamžik se z legrace sama schovala za nábytek. Když musela Lauren Lane kvůli porodu natáčení opustit, scenáristé její postavu dočasně poslali do sanatoria.
Diváci kritizovali přízvuk rodilého Londýňana
Když se sitcom vysílal ve Velké Británii, do televize chodily stížnosti na herce Charlese Shaughnessyho. Divákům vadil jeho špatný anglický přízvuk a doporučovali mu, aby se správné výslovnosti učil od Daniela Davise v roli sluhy Nilese. Filmový štáb tato kritika pobavila, protože Shaughnessy se v Londýně přímo narodil. Davis naopak pocházel z amerického státu Arkansas.
Sluha Niles navíc v celém příběhu nikdy nedostal příjmení a jeho plné jméno před kamerou nezaznělo. Kolegyně C.C. Babcock naopak své jméno tajila a v závěru vyšlo najevo, že zkratka znamená Chastity Claire.
Skuteční rodiče na place a pes z vlastního obýváku
Hlavní představitelka prosadila do scénáře spoustu prvků z vlastního soukromí. Její seriáloví rodiče Sylvia a Morty dostali jména po jejích skutečných rodičích. Mort a Sylvia Drescher si dokonce v epizodních rolích sami zahráli strýčka Stanleyho a tetičku Rose. Pes Vořech, kterého v ději vlastní C.C. Babcock, byl ve skutečnosti domácí mazlíček samotné Fran Drescher.
Tvůrci se inspirovali i v další rodině, když herečka Rachel Chagall porodila dvojčata Evu a Jonaha. Scenáristé stejná jména následně použili pro seriálová dvojčata Fran a Maxwella.
Devět set kostýmů pro chůvu a jedna bunda pro producenta
Postava chůvy se vyznačovala extravagantním stylem oblékání a její představitelka před kamerou vystřídala zhruba devět set různých modelů. Mezi oděvy bylo mimo jiné přes dvě stě kostýmů, třiašedesát sukní a šestačtyřicet kabátů. Její herecký kolega Charles Shaughnessy tvořil naprostý vizuální protiklad. Ve většině epizod oblékal do alespoň jedné scény naprosto stejnou volnočasovou bundu olivově zelené barvy.
Americký sitcom Chůva k pohledání mohou diváci aktuálně sledovat na stanici Nova Fun.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).