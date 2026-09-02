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„Chudí a zaostalí.“ Trump arogantně vnucuje lidem AI datacentra a vlastní voliči ho už posílají k šípku

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Prezident Donald Trump se v předvolebním období pouští do další riskantní hry, tentokrát přímo se svými nejvěrnějšími příznivci. V honbě za nadvládou v oblasti umělé inteligence se bezvýhradně postavil za masivní výstavbu kontroverzních datových center napříč Spojenými státy. Místním komunitám, které proti těmto ekologicky i energeticky devastujícím projektům protestují, nevybíravě vzkázal, že bez nich skončí jako zaostalé a chudé.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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