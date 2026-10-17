Chudák Babiš. Jeho věrní tak usilovně kopali do Pavla, až ANO vybojovalo třináct senátních porážek

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Chudák Babiš. Jeho věrní tak usilovně kopali do Pavla, až ANO vybojovalo třináct senátních porážekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Andreje Babiše musí po senátních volbách bolet obrovská nespravedlnost.
Prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem, FOTO: Tomáš Fongus, KPR/ se souhlasem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 17.10.2026 19:33
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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