Chtěli spolu dítě, plánovali rodinu. Krejčík oznámil rozvod, Vymětal po měsících ticha odpověděl jedním příspěvkem

2. června 2026 se na Krejčíkově Instagramu objevil text, který nikdo z jeho sledujících nečekal. Herec, jenž ještě na podzim v rozhovorech popisoval společné plány na rodičovství, psal o vztahu, který „nebyl tím bezpečným místem“,
za jaké ho považoval. O den později reagoval Vymětal, ne na Instagramu, ale na Facebooku, delším a tónově zcela jiným textem. Odmítl schéma viníka a oběti, napsal, že zklamaní zůstali oba, každý jinak, a dodal, že od listopadu nachází barvy života „v očích svého syna“. Dva muži, jeden rozpad, dvě verze příběhu, a mezi nimi ticho, které veřejně nikdo nevyplnil. Od březnového představení po srpnovou svatbu
Časová osa vztahu je až neuvěřitelně strmá. V březnu 2025 Krejčík poprvé veřejně přiznal nový vztah. Pět měsíců nato, 30. srpna 2025, už měli za sebou
druhou, církevní svatbu. Intenzita byla od začátku součástí veřejného obrazu páru, a zpětně právě ona dodává rozpadu tak ostrý kontrast.
Na podzim 2025 přišla další vrstva. V rozhovorech pro
iDNES.cz i Primu Krejčík otevřeně mluvil o tom, že s Vymětalem zjišťují možnosti rodičovství. Popisoval finanční, právní i adopční komplikace, ale zároveň říkal, že jsou „pevně rozhodnuti rodiči být“. Vymětal tehdy veřejně vystupoval po jeho boku. Obraz páru budujícího rodinu byl konzistentní a opakovaný. Dva příspěvky, dva jazyky
Pak přišel červen 2026. Krejčíkův instagramový text z 2. června je v jazyce osobní a tvrdý. Klíčové formulace stojí za to postavit vedle sebe:
Krejčík: Vztah „není tím bezpečným místem“, za které ho považoval. To, co v něm za poslední měsíc zažil, bylo „daleko za hranicí“ toho, co si pod láskou představuje. Vlastní hranice začal brát vážně až ve chvíli, kdy byly dávno překročené. Vymětal: Nemá rád „černobílý svět“. Váží si lásky, kterou prožil. Nepotřebuje hledat „viníka ani oběť“. Některé věci si zaslouží zůstat mezi lidmi, kteří je skutečně prožili. Zdroj fotografie: Nextfoto
Krejčík mluví o nebezpečí. Vymětal o nuancích. Krejčík pojmenovává překročení hranic,
aniž by specifikoval, co se stalo. Vymětal neříká, že se nic nestalo, říká, že odmítá černobílé čtení. Přímé popření Krejčíkových slov v jeho textu není. Ale ani souhlas. Co přesně se mezi nimi odehrálo, veřejně doložené není. Krejčík konkrétní okolnosti záměrně neuvedl a žádal o respekt k soukromí. Vymětal je rovněž nerozepisuje. Kdo je Jiří Vymětal mimo titulky
Bulvární rámec ho zúžil na „manžela herce“. Jenže Vymětal má vlastní veřejný profil, který vysvětluje i jeho uměřenější komunikační styl. Je ředitelem ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci, v roce 2019 získal ocenění
Ředitel roku. Na rozdíl od Krejčíka, který se pohybuje v mediálním prostoru denně, Vymětal komunikuje z pozice člověka, jehož primární publikum jsou rodiče žáků, ne sledující na sociálních sítích. Volba Facebooku místo Instagramu tomu odpovídá: delší text, civilnější platforma, jiný okruh čtenářů.
V květnu 2026, tedy jen pár týdnů před rozvodovým oznámením, ještě vystupoval
v rozhovoru pro Český rozhlas Olomouc v roli ředitele školy. Profesní život běžel dál, i když osobní se rozpadal. Co zůstává nezodpovězené
Vymětalova zmínka o synovi, v jehož očích od listopadu nachází „barvy života“, otevřela řadu spekulací. Na začátku června 2026 se objevila fotografie ze křtin, na níž je Vymětal s dítětem a knězem Zbigniewem Czendlikem.
Identita matky dítěte ani vztah syna ke Krejčíkovi ale v otevřených zdrojích potvrzeny nejsou. Stejně tak zůstává nezodpovězené, proč Vymětal reagoval až den po Krejčíkovi; důvod veřejně nevysvětlil.
Největší dírou v celém příběhu zůstávají samotné „překročené hranice“. Krejčík je pojmenoval
dost ostře na to, aby vyvolaly vlnu interpretací, ale dost vágně na to, aby se nedaly ověřit. Vymětal je nekomentoval, jen rámoval jinak. Prostor mezi oběma verzemi zaplnila média spekulacemi, ale fakty ho zatím nezaplnil nikdo.
Příběh Krejčíka a Vymětala není zajímavý rychlostí rozpadu, takových je v českém showbyznysu dost. Zajímavý je tím, jak prudce se otočil veřejný obraz, a tím, že obě strany nechaly prostor mezi svými verzemi záměrně prázdný.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová