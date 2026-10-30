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Chtěli mámě jen pomoct na zahradě. Místo toho rozpoutají rodinnou válku. Režisér hitu Přišla v noci natáčí novou českou komedii

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Posekat zahradu, trochu poklidit a ještě pořezat pár větví. To je práce na jeden klidný víkend. Tedy pokud se do ní nepustí dva bratři, z nichž každý má úplně jinou představu o tom, co znamená pomoct mámě. Režisér a scenárista Tomáš Pavlíček začal natáčet novou hořkosladkou komedii Pořezat pár větví
Chtěli mámě jen pomoct na zahradě. Místo toho rozpoutají rodinnou válku. Režisér hitu Přišla v noci natáčí novou českou komedii

Chtěli mámě jen pomoct na zahradě. Místo toho rozpoutají rodinnou válku. Režisér hitu Přišla v noci natáčí novou českou komedii

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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