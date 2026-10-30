Chtěli mámě jen pomoct na zahradě. Místo toho rozpoutají rodinnou válku. Režisér hitu Přišla v noci natáčí novou českou komedii

Režisér a scenárista
Tomáš Pavlíček právě natáčí novou českou komedii, která láká na skvělé obsazení a hořkosladký příběh o rodině, ve které se některé věci raději neříkají nahlas. Od Pavlíčka se samozřejmě očekává kvalitní počin, neboť má na kontě například dvěma Českými lvy oceněnou hororovou komedii Přišla v noci, která má na Kinoboxu hodnocení 65 %.
Kromě toho se podílel na úspěšném krimi seriálu
Metoda Markovič: Straka, jenž si na Kinoboxu vysloužil krásných 84 % a je dostupný na Oneplay. V připravované novince, která pořádně prověří sourozenecké vztahy, hrají Petr Lněnička, Michal Isteník, Lenka Termerová a Tatiana Dyková.
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Inspiraci našel Tomáš Pavlíček ve vlastní rodině.
„Základem filmu Pořezat pár větví je pozorování toho, jak se v rodině chová můj tatínek i jak se chovám já sám. Častokrát se snažíme ostatním pomoci, ale místo toho se chováme poněkud neklidně, upjatě či chaoticky. Podle toho jsem začal psát postavu, která sice na ostatní spíš vrčí, ale uvnitř je křehká, citlivá a neskutečně humorná,“ vysvětlil.
Jeho nová komedie tak bude založena na přesném komediálním a psychologickém herectví. Důležitou roli v ní bude mít také podzimní venkov, padající listí a hudba Wabiho Daňka – tedy kulisy jako stvořené pro víkend, který měl být idylkou.
Ale naše hrdiny čeká víkend plný nedorozumění, absurdních situací a stále kratších nervů. A zatímco se bratři snaží dát do pořádku zahradu, začíná být jasné, že mnohem náročnější práce je čeká ve vztahu mezi sebou.
Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm Foto: Dita Havránková / Bontonfilm O čem je česká hořkosladká komedie Pořezat pár větví?
Jedna zahrada. Jedna máma. Dva dospělí synové. Naštvaná sousedka a několik větví, které by zřejmě bylo jednodušší nechat na stromě. Bratři Pavel (
Petr Lněnička) a Milan ( Michal Isteník) vyrážejí na venkov pomoct své mámě. Plán nevypadá nijak dramaticky – posekat zahradu, trochu uklidit a samozřejmě pořezat pár větví, které sousedce lezou na pozemek. Jenže přesně u podobných plánů se obvykle ukáže, že rodina je podstatně tvrdší materiál než dřevo.
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Zatímco Pavel by se nejraději do práce vrhnul hned, Milan bere tento víkend hlavně jako setkání s rodinou po dlouhé době. Do akce se navíc zapojuje jejich matka (
Lenka Termerová) a sousedka Blanka ( Tatiana Dyková). Ale starší bratr je starší bratr, i když vám táhne na padesát.
Z nevinné víkendové brigády se tak postupně stává menší rodinná katastrofa. A čím déle jsou všichni spolu, tím je jasnější, že zanedbaná zahrada možná vůbec není to hlavní, co by potřebovalo dát do pořádku.
Hořkosladká komedie Pořezat pár větví vstoupí do kin v roce 2027.
Zdroje: Bontonfilm, Kinobox