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Chtěl ukončit život skokem z Plášťového mostu. Kolem mezitím chodili turisté

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Dennívýzva
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Dramatické chvíle se odehrály na Plášťovém mostě v Českém Krumlově. Mladý muž stál na hraně a hrozil, že skočí dolů. Policisté věděli, že se k němu nesmějí přiblížit v uniformách, aby ho nevyděsili. Členové zásahovky proto přišli s neobvyklým plánem.
Chtěl ukončit život skokem z Plášťového mostu. Kolem mezitím chodili turisté

Chtěl ukončit život skokem z Plášťového mostu. Kolem mezitím chodili turisté

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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