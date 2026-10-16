Chtěl jsem přejít z Google Map na Waze, ale jedna skrytá funkce mě pokaždé stáhne zpět. Waze ji prostě nemá

Několikrát jsem si řekl, že Waze bude moje hlavní navigace. Nabízí personalizované časy příjezdu, trasy přizpůsobené mým předchozím jízdám a hlášení od ostatních řidičů v reálném čase. Na každodenní dojíždění se mu jen těžko něco vyrovná. Jenže pokaždé, když se rozhoduju, kam vyrazit, ať už na večeři, na výlet nebo na kávu v neznámé čtvrti, otevřu Google Maps. Důvodem je funkce, kterou spousta lidí přehlíží, protože není na první pohled vidět. Jmenuje se Explore a její součástí jsou i doporučení trendujících míst. Díky ní jsou Google Maps mnohem víc než jen navigace. Fungují také jako průvodce, který pomáhá objevovat zajímavá místa v okolí.
Co přesně je Explore a proč o něm tolik lidí neví
Tato funkce není úplnou novinkou. Už v březnu 2024 začal Google ve více než 40 městech v USA a Kanadě nabízet seznamy restaurací rozdělené do kategorií Trending, Top a Gems. Seznam podniků, jejichž popularita rostla, se přitom aktualizoval každý týden. V listopadu 2025 pak Google globálně rozšířil přepracovanou kartu Explore pro Android a iOS. Nově se v ní začala objevovat také trendující místa v okolí, a to nejen restaurace, ale i aktivity a zajímavé cíle.
Proč o této funkci tolik lidí neví? Především proto, že není na první pohled příliš nápadná. Na hlavní mapě nenajdete samostatné tlačítko Trending. Postup je jednoduchý: otevřete Google Maps, dole klepnete na Explore a vytáhnete spodní panel nahoru. Zobrazí se vám nabídka trendujících podniků, tematických seznamů a dalších doporučení, která se mohou lišit podle vaší polohy a denní doby. Ráno tak můžete narazit na kavárny, zatímco večer se vám nabídnou restaurace a další místa vhodná k návštěvě. Některé funkce a partnerské seznamy, například od společností Viator, Lonely Planet nebo OpenTable, jsou navíc dostupné jen ve vybraných městech.
Proč tohle Waze nedokáže nahradit
Waze je skvělý v tom, k čemu byl navržen. Můžete v něm vyhledávat adresy, podniky nebo místa podle kategorií, například čerpací stanice, restaurace či parkoviště, a aplikace vám naplánuje trasu. Tím ale jeho možnosti objevování zajímavých míst v podstatě končí. V oficiální nápovědě Waze nenajdeme obdobu feedu s trendujícími místy, tematickými doporučeními nebo partnerskými seznamy. Waze vám pomůže dostat se do cíle, ale s výběrem samotného cíle už tolik nepomůže.
Rozdíl je především v tom, jak obě aplikace pracují s místy. Google Maps kombinuje algoritmická doporučení, uživatelské recenze a obsah od různých vydavatelů. Podobný přístup Google rozvíjí už řadu let. Seznamy trendujících restaurací se pravidelně aktualizují na základě popularity jednotlivých podniků na Google Maps. Waze se naopak soustředí především na dopravu, aktuální provoz a hlášení od řidičů. Jeho hlavní předností je proto navigace, nikoli objevování nových podniků nebo plánování volného času.
Funguje to v Česku?
Tady je potřeba být upřímný. Google uvádí, že trendující místa a některé partnerské seznamy jsou dostupné jen ve vybraných městech, konkrétní úplný seznam lokalit ale veřejně neuvádí. V Praze je nabídka restaurací a dalších podniků poměrně široká, dostupnost jednotlivých partnerských funkcí však nelze automaticky předpokládat. U menších českých měst pak nelze zaručit, že se zobrazí všechny funkce známé ze zahraničních ukázek.
Samotná karta Explore ale nabízí užitečná doporučení i bez partnerských seznamů. V závislosti na lokalitě v ní můžete najít zajímavé podniky v okolí, uživatelské recenze, fotografie a další informace, které vám usnadní výběr. Google navíc uvádí, že pořadí organických výsledků není ovlivněno platbami od podniků. Placený obsah musí být odpovídajícím způsobem označen.
Dvě aplikace, dva účely
Nejde o to, která aplikace je lepší. Každá totiž řeší trochu jiný problém. Waze vyniká při každodenním cestování: přizpůsobuje navigaci aktuální dopravní situaci, nabízí alternativní trasy a umožňuje hlasem hlásit události na silnici. Pokud pravidelně dojíždíte do práce a chcete se vyhnout kolonám, stále má co nabídnout. Google Maps jsou naproti tomu univerzálnějším nástrojem, který spojuje navigaci s informacemi o podnicích a inspirací, kam vyrazit.
Pokud chcete v jedné aplikaci nejen plánovat cestu, ale také hledat inspiraci pro volný čas, Google Maps vám nabídnou více možností. Jestliže je pro vás nejdůležitější aktuální provoz a co nejplynulejší cesta, Waze má stále své místo. A pokud chcete využívat výhody obou aplikací, klidně si nechte v telefonu obě. Jedna vám pomůže rozhodnout, kam vyrazit, druhá vás může spolehlivě provést dopravou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík