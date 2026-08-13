ChRocktikal vyrážejí na své první evropské turné. V Praze předvedou nespoutaný rock, silné kytary a energické vystoupení

Když se
řekne jihokorejská hudba, většina lidí si okamžitě vybaví K-pop. Barevné videoklipy, propracované choreografie a světové hvězdy jako BTS, Blackpink nebo Stray Kids, které změnily pohled na asijskou populární hudbu a přivedly k ní miliony fanoušků po celém světě. Jenže korejská hudební scéna je mnohem pestřejší. Vedle idolových skupin vznikají projekty, které dokazují, že Korea má co nabídnout také milovníkům rockového žánru.
Právě mezi takové projekty patří ChRocktikal (CRTK). Přestože na scéně působí teprve krátce, už nyní budí pozornost nejen v Asii, ale i mezi evropskými
fanoušky korejské hudby. A právě nyní přichází chvíle, na kterou mnozí čekali, protože ChRocktikal vyráží na své první evropské turné, jehož součástí bude také jejich první koncert v Praze. Kdo jsou ChRocktikal?
ChRocktikal vznikli pod společností Dreamcatcher Company s ambicí představit světu moderní podobu
korejského rocku. Od samotného začátku bylo cílem vytvořit kapelu, která nebude oslovovat pouze domácí publikum, ale dokáže zaujmout i fanoušky po celém světě. Místo propracovaných tanečních choreografií a typických prvků idolových skupin staví ChRocktikal především na tom, co je pro rockovou hudbu nejdůležitější – hraní na nástroje, autentickém projevu a energii koncertních vystoupení.
ChRocktikal tvoří čtyři členové, z nichž každý do projektu přináší vlastní zkušenosti i osobitý hudební styl. Hlavní vokalistkou je Lee Siyeon, kterou fanoušci znají jako členku populární
jihokorejské skupiny Dreamcatcher. O charakteristický kytarový zvuk se stará Lee Wonseok, jenž se zároveň podílí na hudební produkci kapely. Rytmickou oporu zajišťuje baskytarista Lee Junyoung a sestavu uzavírá bubeník Je Gwanwoo, jehož energická hra dodává skladbám potřebnou dynamiku a sílu.
https://www.youtube.com/watch?v=lT7DAm9raUE&list=RDlT7DAm9raUE&start_radio=1
Meč, kov a rocková energie
Název ChRocktikal stejně jako jejich
hudba v sobě spojuje několik významů. Vznikl spojením slov Chrome, Rock a korejského slova „kal“ (칼), které znamená meč. Chrome symbolizuje sílu, odolnost a moderní vzhled, rock odkazuje na hudební styl, jenž tvoří samotnou podstatu kapely, a meč představuje odvahu, energii a odhodlání razit si vlastní cestu. Dohromady tak název vystihuje identitu kapely, která chce být ostrá, výrazná a nezaměnitelná. Stejně, jako meč dokáže prorazit cestu vpřed, i ChRocktikal se snaží posouvat hranice současné korejské rockové scény a přinášet posluchačům silný hudební zážitek plný emocí a energie.
https://www.youtube.com/watch?v=n6-fFYrT4uQ&list=RDn6-fFYrT4uQ&start_radio=1
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Debutové album We Break, You Awake představilo kapelu jako svěží přírůstek na
korejské rockové scéně. Hudba ChRocktikal kombinuje silné melodie, výrazné kytarové riffy a moderní produkci. Nejde o extrémně tvrdý rock ani o klasický pop. Kapela se pohybuje na pomezí alternativního rocku, moderního hard rocku a melodického pop-rocku, díky čemuž dokáže oslovit velmi široké publikum. Právě tato kombinace emocí, energie a současného zvuku je jedním z důvodů, proč si kapela během krátké doby získala pozornost fanoušků na sociálních sítích i hudebních platformách.
Po debutovém albu přišel nejnovější singl NAVI, který pokračuje v jejich charakteristickém směru a potvrzuje, že ChRocktikal chtějí dál rozvíjet svůj vlastní styl. Přestože zatím nemají rozsáhlou diskografii, jejich dosavadní tvorba ukazuje jasnou
hudební identitu a potenciál, na kterém mohou v budoucnu stavět.
https://www.youtube.com/watch?v=oTh3icTtJ64&list=RDoTh3icTtJ64&start_radio=1
Jaká je kapela, když zrovna nedrží nástroje v rukou?
Chcete zjistit, jací jsou členové ChRocktikal mimo pódium? Pak si určitě
pusťte jejich Interview Film, který kapela zveřejnila na svém oficiálním YouTube kanálu. V rozhovoru nahlédnete pod pokličku jejich vzájemných vztahů, dozvíte se, jaké byly jejich první dojmy při setkání a co si o sobě navzájem pomysleli úplně na začátku. A že nepůjde jen o klasické promo interview, dokazují i některé zábavné momenty, při kterých zjistíte, kdo si vysloužil přezdívku „Ale" člověk, kdo svým vzhledem ostatním připomíná gazelu ze Zootropolis a kdo přiznal, že Siyeon před vznikem kapely vůbec neznal.
https://www.youtube.com/watch?v=WBKhmsb1alM&t=246s
Pokud patříte mezi
fanoušky K-rocku, alternativní hudby nebo rádi objevujete nové interprety ještě předtím, než se stanou globálními hvězdami, tuto událost byste si rozhodně neměli nechat ujít.
ChRocktikal dorazí do Prahy už 21. září 2026, kdy vystoupí v klubu Roxy. Přijďte si užít večer plný energie, živé hudby a autentického rockového stylu kapely, která právě začíná psát svou kapitolu.
Zdroje: Genius, chrocktikal_official, KpopWiki, Kprofiles, Envolprod, ChRocktikal (크록티칼), Spotify