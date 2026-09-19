Christian Eckerlin spojil MMA s Frankfurtem a stal se jednou z tváří německé expanze OKTAGONu

Popularita Christiana Eckerlina nikdy nestála jen na výsledcích v kleci. V Německu kolem sebe vybudoval publikum, které s ním spojilo MMA s Frankfurtem, fotbalovou kulturou a prostředím velkých sportovních akcí. Pro OKTAGON se tím stal bojovníkem, kolem kterého bylo možné postavit mnohem víc než jeden hlavní zápas.
Frankfurt je jeho značka
Eckerlin pochází z Erbachu nedaleko Frankfurtu a jeho první velký sport nebylo MMA, ale fotbal. Dostával se až do prvního týmu SV Darmstadt 98 a v sezoně 2006/07 nastoupil také v Regionallize, tehdejší třetí nejvyšší německé soutěži. Ve 21 letech fotbal opustil a postupně se přesunul k MMA. Také OKTAGON při představení jeho frankfurtského zápasu připomínal, že jeho kariéra je dlouhodobě spojená s frankfurtským prostředím.
Silná vazba na region později výrazně pomohla i jeho popularitě. Eckerlin je dlouholetým fanouškem Eintrachtu Frankfurt a vystoupení na stadionu svého oblíbeného klubu pro něj mělo jiný význam než běžný hlavní zápas. Místní publikum ho nevnímalo jen jako bojovníka OKTAGONu, ale jako jednu ze sportovních tváří Frankfurtu.
Od haly ke stadionu
Do OKTAGONu vstoupil Christian Eckerlin v prosinci 2021 a hned při debutu porazil Ioannise Palaiologose na submisi. Postupně dostával stále větší prostor a v květnu 2024 porazil ve frankfurtské Festhalle Miroslava Brože na TKO. Frankfurt už v té době patřil mezi nejsilnější německé bašty organizace.
Zlom přišel 12. října 2024. Souboj Eckerlina s Christianem Jungwirthem postavil OKTAGON na rivalitě Frankfurtu se Stuttgartem a přenesl MMA do Deutsche Bank Parku. Turnaj sledovalo 59 148 diváků. Šlo o číslo, které překonalo předchozí evropské maximum KSW i návštěvnostní rekord UFC.
Eckerlin navíc hlavní zápas zvládl. Jungwirtha po pěti kolech porazil na body a večer, který měl potvrdit jeho pozici domácí hvězdy, skončil sportovním výsledkem v jeho prospěch.
Jeho význam pro německý trh přitom nezmizel ani ve chvíli, kdy začal prohrávat. V roce 2025 ho zastavili Robert Pukač a Ivica Trušček. Duel s Truščekem přesto vedl vyprodaný turnaj v kolínské Lanxess Areně. Eckerlin tak zůstal jedním z bojovníků, kolem kterých OKTAGON dokázal stavět své největší německé akce.
V březnu 2026 se v Hamburku vrátil vítězstvím nad Matoušem Kohoutem na jednomyslné rozhodnutí.
Eckerlinův význam pro OKTAGON proto nelze měřit jen bilancí. Organizace na jeho popularitě ukázala, jak důležitá může být domácí hvězda se silnou vazbou na konkrétní město a jeho fanoušky. Ve Frankfurtu pomohl posunout OKTAGON z vyprodané haly na téměř šedesátitisícový stadion.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková