Chris Noth ze Sexu ve městě oslavil 72 let. Pan Božský má prořídlé šediny, vrásky a se Sarah Jessicou Parker se nebaví

Chris Noth pobláznil televizní divačky jako tmavovlasý Pan Božský ze seriálu Sex ve městě. 13. listopadu ale oslavil 72 let a s prořídlými šedinami a vráskami ve tváři někdejšího elegána už moc nepřipomíná. Se Sarah Jessicou Parker už dokonce nejsou přátelé a brzký konec své postavy na v seriálovém pokračování vlastně označuje za štěstí.
Poslední výšlap před odjezdem na školu
Letos v srpnu vyrazil Chris Noth se svým osmnáctiletým synem Orionem na túru do přírody a z výletu zveřejnil společnou fotografii. „Poslední túra, než vyrazí na vysokou,“ připsal k obrázku. Dnes dává přednost rodině a chlubí se společnými snímky s oběma dětmi. V roce 2024 starší Orion udělal řidičák a Noth k fotce za volantem napsal: „Tohle nemůže být pravda!“
Po odjezdu staršího potomka s ním zůstává doma už jen šestiletý Keats, kterého má s manželkou Tarou Wilson. S tou se seznámil v době, kdy pracovala v jeho newyorském hudebním klubu The Cutting Room, a svatbu uspořádali v dubnu 2012 na Havaji. Mladší syn dostal jméno zřejmě po anglickém romantickém básníkovi Johnu Keatsovi.
Noth mí za sebou pestrou dráhu, která začala na prknech divadel v New Yorku. Televizní diváci si ho oblíbili v devadesátých letech jako detektiva Mikea Logana v kriminálce Zákon a pořádek. Za roli Pana Božského i za postavu vlivného Petera Florricka v seriálu Dobrá manželka získal rovnou dvě nominace na Zlatý glóbus.
Nejsme přátelé, to je jasné
„Nejsme přátelé, to je myslím dost jasné,“ řekl letos v podcastu Really Famous ohledně vztahu se Sarah Jessicou Parker. Jejich přátelství se rozpadlo v prosinci 2021. V té době na něj dopadla vážná obvinění ze sexuálního napadení, se kterými vystoupilo několik žen.
Všechna nařčení z let 2004 až 2015 rodák z Wisconsinu rezolutně odmítl, označil je za špatnou fikci a zdůraznil, že by podobnou hranici nikdy nepřekročil. Obžalován nebyl a žádný z případů nikdy neřešil soud.
Bývalé kolegyně ze seriálu se ho ale nezastaly. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon a Kristin Davis vydaly společné vyjádření, ve kterém podpořily ženy mluvící o napadení. V rozhovoru řekl, že mu měly dopřát šanci celou situaci v klidu vysvětlit, než přistoupily k veřejnému odsouzení.
„To prohlášení nebylo nic víc než řízení značky. Bylo to smutné, zklamalo mě to a překvapilo,“ zhodnotil zpětně reakci hereček ze Sexu ve městě.
Infarkt hned v prvním díle
Kvůli kauze ztratil z velké části také své místo před kamerou. V pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That… se v roce 2021 sice objevil, ale tvůrci jeho postavu zabili hned v první epizodě. Pan Božský po tréninku na domácím rotopedu dostal infarkt a zemřel.
Sám jeho představitel hodnotí rychlé vyškrtnutí ze scénáře překvapivě pozitivně. Na únorové módní přehlídce v New Yorku se ho novináři zeptali, jak se s koncem své role vyrovnal.
„Moc dobře. Měl jsem štěstí,“ odpověděl s úsměvem. Úplně všechny vazby na domovský seriál ovšem nepřetrhal. Dál se stýká s Johnem Corbettem, představitelem Aidana, který se v pokračování vrátil na scénu. „Daří se mu skvěle,“ řekl o něm.
Loni v létě navíc popřál k narozeninám Kim Cattrall, která hrála v původních řadách seriálu Samanthu. „Žije myslím v Londýně,“ utrousil na její adresu.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cosmopolitan, people, people, imdb).