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Chris Noth ze Sexu ve městě oslavil 72 let. Pan Božský má prořídlé šediny, vrásky a se Sarah Jessicou Parker se nebaví

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Herec Chris Noth oslavil 72 let. Někdejší představitel Pana Božského ze seriálu Sex ve městě se vizuálně změnil a se Sarah Jessicou Parker už prý nejsou přátelé.
Sarah Jessica Parker a Chris Noth (1999).

Sarah Jessica Parker a Chris Noth (1999).

Zdroj: FOTO:photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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