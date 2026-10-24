Chris Norman ze Smokie slaví 76 let a dál koncertuje. Současnou sestavu neuznává, na její koncert by nikdy nešel

Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Chris Norman, FOTO: Crossover2015, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Britský hudebník a bývalý frontman skupiny Smokie Chris Norman v neděli 25. října oslaví šestasedmdesáté narozeniny. Zpěvák i nadále vydává nová alba a aktivně koncertuje se svou doprovodnou kapelou. Ke skupině, která pod jménem Smokie vystupuje v současnosti, se však staví zády. Vedle hudby se věnuje své početné rodině, se kterou překonal tragickou ztrátu dospělého syna. Odpor k současným hudebníkům pod značkou Smokie
Chris Norman opustil kapelu Smokie v dobrém v roce 1986. Původní sestavu postupně opustili i bubeník Pete Spencer a kytarista Alan Silson. Posledním zakládajícím členem formace zůstal baskytarista Terry Uttley. Po jeho smrti v prosinci 2021 v kapele nezbyl nikdo z původních hudebníků. Skupina přesto loni vyrazila na světové turné k padesátému výročí založení.
„Takovou kapelu vůbec nepodporuji,“ řekl Norman loni pro německou tiskovou agenturu DPA. „Dnes se bohužel často stává, že kapely jedou turné pod známým jménem, i když v nich nezbyl jediný člen původní sestavy.“
upozornil na to, že většina současných hudebníků ze Smokie před padesáti lety ještě nebyla na světě nebo chodila do školy. Dodal, že nemá nic proti cover kapelám, které se nesnaží předstírat, že jsou originální formací. Zpěvák
„Nemám s kapelou, která si dnes říká Smokie, žádný kontakt,“ dodal. „Nechápu, jak se na to někdo může jako divák dívat. Na takovou kapelu bych nikdy nešel.“ Rodinná tragédie a album coververzí
Letos vydal Norman nové studiové album s názvem Lifelines. Deska obsahuje coververze písní od různých interpretů. Zpěvák na ni zařadil mimo jiné skladbu Fix You od kapely Coldplay a Everybody Hurts od skupiny R.E.M. Výběr těchto emotivních písní spojil se svou osobní zkušeností.
V roce 2001 zemřel při nehodě na motocyklu jeho třiatřicetiletý syn Brian. Hudebník se k této ztrátě vrátil v rozhovoru pro letošní květnové vydání periodika Magazine+.
„Moje žena tu písničku nedokáže ani poslouchat, hned ji rozpláče,“ popsal Norman vztah své manželky ke skladbě Everybody Hurts. Uvedl, že dobré písně by měly posluchače zasáhnout, rozesmutnit nebo roztančit. Každodenní běh a život s jednou ženou
Norman žije celý život s jednou ženou, se kterou má pět dětí. Sám o sobě tvrdí, že typickou rockovou hvězdu nedefinuje počet manželství.
„Osobní a profesní život je třeba rozlišovat. Věřím, že i člověk s milující rodinou může být řádná rocková hvězda,“ řekl v roce 2018 v rozhovoru pro web iReport.cz.
Aby zvládl dvouhodinové koncerty, udržuje se fyzicky v kondici. Každý den zařazuje do svého programu cvičení a čtyřicetiminutový běh. V rozhovoru pro Magazine+ vysvětlil, že si běhání nijak neužívá, ale dělá to, protože to považuje za nezbytné pro svou výdrž na pódiu.
Vzpomínky na předrevoluční Prahu
V tehdejším Československu vystoupil Norman se Smokie už v roce 1983, kdy kapela absolvovala turné po východní Evropě. Krátce před sametovou revolucí v roce 1989 pak v Praze natáčel videoklip ke své sólové písni Break the Ice.
„Lidé mluvili o tom, co by se mělo stát a co se stane, byli zjitření. Úplně to bylo cítit ve vzduchu a byl to velmi intenzivní pocit, že se něco změní,“ zavzpomínal na tehdejší pražskou atmosféru.
Sólové dráze se věnuje více než třicet let. Podle svých slov nelituje, že u Smokie nezůstal, protože mu sólové vystupování dává svobodu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( bluewin.ch, novinky, ireport, denik).