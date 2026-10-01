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Chřipku a nachlazení mohou pomoci zvládnout také přírodní prostředky. Řada z nich se ukrývá mezi běžnými potravinami

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Co nejúčinněji podpoří imunitu a zlikviduje veškeré viry? Není třeba chodit do lékárny pro drahé a marketingově propagované přípravky. Raději zajděte do spíže, česnek, cibule a křen jsou totiž nejlepšími přírodní léky a máte je vždy doma.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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