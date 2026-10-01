Chřipku a nachlazení mohou pomoci zvládnout také přírodní prostředky. Řada z nich se ukrývá mezi běžnými potravinami

Co nejúčinněji podpoří imunitu a zlikviduje veškeré viry? Není třeba chodit do lékárny pro drahé a marketingově propagované přípravky. Raději zajděte do spíže, česnek, cibule a křen jsou totiž nejlepšími přírodní léky a máte je vždy doma.
Silná trojka ze špajzky zdolá bacily i úporné viry, posílí imunitu a pomůže při samotné léčbě, protože všechny tři potraviny jsou přírodními antibiotiky a antivirotiky. Jak využít maximálně jejich léčebný potenciál?
Česnek – přírodní antibiotikum
Česnek je doslova přírodní zázrak. Je účinným antibiotikem, ale posiluje také obranyschopnost těla a neskonale pomáhá při zdolávání infekce nebo virové nákazy. Dospělý by měl konzumovat jeden nebo dva čerstvé stroužky česneku denně, v době chřipkových epidemií a respiračních onemocnění tři až čtyři. Vhodné je konzumovat spolu s mlékem, medem, petrželkou nebo olejem.
Česnekové mléko proti chřipce
Proti chřipce je dobré také česnekové mléko. Na jeho přípravu si přichystejte:
500 ml mléka, 10 stroužků česneku, 2 nebo 3 lžičky hnědého cukru (příp. medu), 250 ml vody.
Smíchejte vodu s mlékem a nalijte do hrnce, přidejte česnek a vařte na mírném ohni. Nechte dosáhnout varu a po celou dobu míchejte. Po odpaření poloviny objemu odstavte a oslaďte. Pijte ještě teplé, ideálně 2krát denně.
Česnekový elixír k posílení imunity
V době chřipek, ale také momentálně šířícího se koronaviru je však dobré také imunitu posílit. Připravte si proto elixír z:
8 stroužků česneku, 4-5 cm zázvoru, 5 litrů vody, 2 bio citronů. Fotografie: Pixabay
Oloupaný zázvor a česnek nakrájejte najemno, rozčtvrťte omyté citrony, vše smíchejte v mixéru. Nalijte do hrnce vodu, dejte vařit a přidejte rozmixovanou směs. Po vychladnutí přeceďte, nalijte do skleněné nádoby. Vypijte sklenku elixíru vždy ráno asi 2 hodiny před snídaní.
Cibulí na kašel
Dalším skvělým pomocníkem při nachlazení je cibule. Účinně působí při kašli a uvolňuje hlen, pomáhá dokonce při zánětu vedlejších nosních dutin. Vhodné je konzumovat syrovou cibuli. Pro odhlenění je dobré oloupanou cibuli dát do každé místnosti, protože likviduje bakterie ve vzduchu.
Cibulový čaj
Při zánětlivých onemocněních a rýmě si připravte čaj z cibule nakrájené na plátky zalité vroucí vodou. Nechte odstát 20 minut, oslaďte medem a pijte 3krát denně.
Fotografie: Freepik
Rýmy se zbavíte, když vatový tamponek namočíte do cibulového čaje a vložíte do nosních dírek a necháte působit. Cibulové tamponky měňte každé dvě hodiny.
Křen proti nachlazení
Jak se zbavit probíhající infekce v těle? Pomocí křenu! Má dezinfekční účinky a napomáhá vykašlávání hlenu. Připravte si proto křenový čaj. Budete potřebovat:
250 g křenu, 200 g medu, šťávu z 1 citronu, 3 cm zázvoru.
Oloupejte křen a zázvor, nastrouhejte a dejte do sklenice. Zalijte vařenou, ale ne vařící vodou. Promíchejte a nechte odstát 30 minut. Přeceďte, přidejte med a citronovou šťávu. Pravidelně pijte.
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