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Chřipková sezona si loni vyžádala přes 3500 životů, lékaři volají po vyšší proočkovanosti

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Dennívýzva
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V nemocnicích skončilo během uplynulé chřipkové sezony, která trvala od loňského září do letošního dubna, zhruba 35 000 lidí s respiračními infekcemi. Více než…
chripka_ockovani

chripka_ockovani

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:27

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