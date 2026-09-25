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„Chránění soukromí se pro mnohé stalo jen dalším filtrem,” varuje před vývojem na sociálních sítích psycholožka Kristina Sarisová

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Krásný byt, dokonalý vztah, vysněná dovolená, úspěšná kariéra a tělo, které vypadá skvěle z každého úhlu. Nebo alespoň na fotkách. Jenže čím déle žijeme pod dohledem algoritmů, tím více zjišťujeme, že fotogenický život nemusí znamenat šťastný život. Co říká psycholožka Kristina Sarisová o únavě z ne
„Chránění soukromí se pro mnohé stalo jen dalším filtrem,” varuje před vývojem na sociálních sítích psycholožka Kristina Sarisová

„Chránění soukromí se pro mnohé stalo jen dalším filtrem,” varuje před vývojem na sociálních sítích psycholožka Kristina Sarisová

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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