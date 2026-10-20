Chorý vztyčil prostředníček na rozhodčího a ve Slavii si podtrhl větev. Podle Šmicera je to ztráta času se vyjadřovat

Fortuna Arena, sobota 17. října, druhý poločas utkání s Hradcem Králové. Chorý se dožaduje odpískání faulu, rozhodčí Jan Všetečka nereaguje podle jeho představ a útočník Slavie mu podle televizních záběrů ukáže zdvižený prostředníček. Následuje přímá červená. Tím ale příběh neskončil. Během dvou dnů se z disciplinárního přešlapu stal konec hráče v kabině, která ho po předchozích excesech ještě držela. Trenér Jindřich Trpišovský v pondělí v Istanbulu řekl větu, kterou si Chorý napsal sám: „Tomáš už za nás nenastoupí.“
Sobota, 55. minuta: gesto, které nešlo přehlédnout
Zápas 11. kola Chance Ligy se Slavii do té doby nevyvíjel podle představ. První poločas byl podle kapitána Tomáše Holeše špatný a domácí se k výsledku, jaký se od favorita čekal, nepropracovali. Podle souhrnu ČT sport přišel incident na konci 55. minuty. Chorý protestoval proti nepískanému faulu, pak zvedl prostředníček směrem ke Všetečkovi a sudí ho okamžitě vyloučil.
Část hřiště zpočátku ani nechápala, co se stalo. Hradecký brankář Adam Zadražil i trenér David Horejš po zápase přiznali, že hádku nepostřehli. Rozhodčí ji postřehl. A kamery také.
Paradoxem utkání je, že oslabení Slavii probudilo. V deseti začala soupeře tlačit, šance si vytvářeli už jen Pražané, Hradec ale tlak ustál a zápas skončil 0:0. Slavia zůstala v čele tabulky bez porážky, ztracené dva body ovšem budou to nejmenší, co si z víkendu odnese.
Od „nechci ho ani vidět“ po „už za nás nenastoupí“
Rychlost, s jakou se situace vyhrotila, říká o Chorého postavení v klubu víc než samotná karta. Časová osa je nemilosrdná:
|Datum
|Co se stalo
|17. října
|Vyloučení v 55. minutě, remíza 0:0 s Hradcem
|18. října
|Reakce Vladimíra Šmicera, ohlasy kabiny a trenéra
|19. října
|Trpišovský v Istanbulu: Chorý už za Slavii nenastoupí
|20. října
|Slavia na hřišti Fenerbahçe v Lize mistrů, Chorý necestoval
|22. října
|Rozhodnutí disciplinární komise
|24. října
|Ligový zápas s Mladou Boleslaví
Trpišovský už po zápase nevolil diplomatická slova. S Chorým podle svých slov nemluvil a „nechce ho ani vidět“. Gesto označil za „stupidní věc“ a „absolutně nepochopitelné“. Ještě výmluvnější byl Holeš. Kapitán přiznal, že starší hráči si s Chorým před sezonou několikrát promluvili a opakovaně mu vysvětlovali, že se podobné věci už nesmějí stát. Pokud se gesto potvrdí jako další zkrat, je podle Holeše neomluvitelné.
Kabina tedy varovala předem. Tentokrát už nemlčela ani poté.
Do debaty se zapojil také bývalý reprezentant a slávistická legenda Vladimír Šmicer. Podle Deníku, jehož článek převzal Seznam, reagoval slovy „Ztráta času se vyjadřovat“ a Chorého jednání shrnul jako „obrovskou stupiditu“. Plný kontext výroku zatím k dispozici není. Z dostupného znění ale nevyvozujeme, že by šlo o obranu hráče. Podle nás jde spíš o rezignaci: když je čin takto zřejmý, každé další slovo by ho jen zbytečně rozmělňovalo.
Definitivní tečku udělal Trpišovský v pondělí na tiskové konferenci před duelem s Fenerbahçe. Chorý do Turecka neodletěl a podle trenéra už za Slavii nenastoupí. O jeho další budoucnosti má rozhodnout vedení klubu po návratu do Prahy. Samostatné stanovisko majitele ani předsedy představenstva zatím nezaznělo.
Jeden detail z Istanbulu stojí za pozornost. Trenér prozradil, že Chorý v předběžných plánech na Fenerbahçe byl, ale do základní sestavy by nenaskočil. Jeho sportovní role tedy mohla slábnout už před sobotou. Gesto proti Hradci pak jen urychlilo pád, který se možná rýsoval i bez něj.
Čtvrtá červená za čtrnáct měsíců
Kdyby šlo o první prohřešek, mluvilo by se o zkratu, pokutě a omluvě. Jenže podle iROZHLASu šlo o Chorého čtvrtou červenou kartu za 14 měsíců. V minulé sezoně byl vyloučen za úder pěstí do rozkroku soupeře, za plivnutí a za zásah loktem do obličeje. Kvůli trestům tehdy vynechal dohromady 13 zápasů.
Třináct zápasů je téměř třetina ligové sezony. Pro klub, který bojuje o titul a hraje Ligu mistrů, je to luxus, který si nemůže opakovaně dovolit.
Právě v tom je jádro celé věci. Slavia Chorého po předchozích incidentech nepustila. Trenér ho obhajoval, kabina ho vychovávala a starší spoluhráči s ním vedli rozhovory. Poslední gesto proto nebylo jen urážkou rozhodčího. Bylo to i porušení slibu lidem, kteří za něj ručili. Proto se z další červené karty stala ztráta důvěry, kterou už žádný trest neopraví.
Co mu hrozí od disciplinárky
Klubový verdikt přišel rychleji než ten svazový. Disciplinární komise má o případu rozhodnout ve čtvrtek 22. října. Podle rozboru iROZHLASu spadá gesto pod paragraf 45 disciplinárního řádu, který postihuje hanlivé, urážlivé nebo ponižující posunky vůči delegovaným osobám. Komise může sáhnout po těchto trestech:
- zákaz činnosti na 2 až 6 týdnů,
- fotbalově prospěšná činnost,
- peněžitá pokuta až do 100 tisíc Kč.
Přísnější odstavec pro „zvlášť hrubý způsob“ by znamenal tvrdší sazbu. iROZHLAS ale dovozuje, že se Chorého případ spíš vejde do mírnějšího rámce, protože se gesto pokusil skrýt. Recidiva přesto může komisi vést k horní hranici rozpětí.
Pro srovnání stojí za připomenutí rok 2016, kdy prostředníček v utkání s Plzní ukázal sparťan Costa. Komise tehdy uvěřila, že gesto nemířilo na rozhodčího, a vyměřila mu pokutu 50 tisíc Kč a vedení tří tréninků mládeže. U Chorého taková obhajoba nepřipadá v úvahu. Gesto podle dostupných zdrojů směřovalo přímo ke Všetečkovi a vedlo k okamžitému vyloučení.
Ligový trest se navíc nepřenáší do evropských pohárů. Pro start v Lize mistrů by tedy Chorý formálně k dispozici byl. Vyřadilo ho až rozhodnutí klubu.
Góly, které už nestačí
Nejtěžší na celém případě je, že Chorý není útočník bez formy. Podle oficiálních statistik Chance Ligy odehrál v aktuálním ročníku 8 zápasů a 487 minut, dal 4 góly a jeho očekávané góly (xG) činí 4,13. Proměňuje tedy zhruba tolik, kolik by měl.
|Hráč (liga 2026/27)
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|Červené
|Tomáš Chorý
|8
|487
|4
|0
|1
|Mojmír Chytil
|8
|432
|4
|0
|0
|Danijel Šturm
|7
|458
|1
|2
|0
Srovnání s Chytilem je výmluvné. Stejný počet zápasů, stejný počet gólů, méně minut a čistý disciplinární rejstřík. Slavia má na hrotu alternativu, která přináší stejnou produkci bez rizika, že tým zůstane v deseti.
Ještě ostřejší je pohled do minulosti. V Plzni dal Chorý v sezoně 2022/23 celkem 13 gólů ve 34 zápasech, o rok později 12 gólů ve 30 utkáních a v ligových statistikách nemá jedinou červenou kartu. Ve Slavii v ročníku 2025/26 nastřílel 17 gólů ve 24 zápasech, tedy svou nejlepší ligovou bilanci. K ní ale přidal tři vyloučení. Produktivita zůstala, sebekontrola zmizela.
Podle nás si právě tady klub udělal rozhodující účty. Gólový přínos útočníka přestal vyvažovat náklady: vynechané zápasy, oslabení v klíčových chvílích a reputační škody. Trpišovský obvykle hráče veřejně kryje. Když na tiskové konferenci místo krytí oznámí konec, je to signál, že trpělivost došla i těm nejtrpělivějším.
Jak bude odchod vypadat, zatím nikdo neřekl. Hostování, prodej v zimním přestupovém období i dohoda o ukončení smlouvy jsou otevřené možnosti, žádná z nich ale potvrzená není. Jisté je jen to, že incident otevřel otázku odchodu a vedení ji bude muset zodpovědět.
Chorý si do Slavie přivezl pověst gólového útočníka z Plzně a tu si v Edenu potvrdil. Odchází s jinou nálepkou. V sobotu ve Fortuna Areně nezvedl ruku jen proti rozhodčímu, ale proti spoluhráčům, kteří mu před sezonou říkali, že tohle už se nesmí stát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle