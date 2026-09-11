Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Chorý pálil do Šturma za inkasovaný gól, pak sám zaváhal a Lens otočil zápas v nastavení. Slavia přišla o vše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slavia vedla nad Lens ještě v 89. minutě, hrála v deseti, a přesto měla výhru na dosah. Dva góly v nastavení jí vzaly všechno.
Chorý pálil do Šturma za inkasovaný gól, pak sám zaváhal a Lens otočil zápas v nastavení. Slavia přišla o vše

Chorý pálil do Šturma za inkasovaný gól, pak sám zaváhal a Lens otočil zápas v nastavení. Slavia přišla o vše

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
Reklama
Další články z SportyŽivě
Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru
Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru
Pochettino žádá, aby Chelsea odebrali titul v Premier League. Získali ho podvodem, tvrdí bývalý trenér Spurs i Blues
Pochettino žádá, aby Chelsea odebrali titul v Premier League. Získali ho podvodem, tvrdí bývalý trenér Spurs i Blues

Chelsea přiznala desítky porušení pravidel z éry Romana Abramoviče. Její bývalý i Tottenhamův bývalý trenér...

Saúdové odmítli ženský tenis jako neatraktivní. WTA hrozí bankrot a české hvězdy mohou přijít o miliony
Saúdové odmítli ženský tenis jako neatraktivní. WTA hrozí bankrot a české hvězdy mohou přijít o miliony

WTA je pod silným finančním tlakem. Konec hostitelské dohody pro Turnaj mistryň v Rijádu, rozpad jednání s...

Hokejista Blümel a pilot Šonka dali gól ze sta metrů. Jeden hokejkou, druhý z letadla rychlostí 200 km/h
Hokejista Blümel a pilot Šonka dali gól ze sta metrů. Jeden hokejkou, druhý z letadla rychlostí 200 km/h

Dvacet osm pokusů hokejkou, čtrnáct průletů akrobatickým letadlem. Na letišti v Jindřichově Hradci padly...

Atletka Manuel zazářila v šatech na červeném koberci. V Budapešti se popere o jackpot přes tři miliony korun
Atletka Manuel zazářila v šatech na červeném koberci. V Budapešti se popere o jackpot přes tři miliony korun

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vykročila na červený koberec v Budapešti, kde ji čeká premiérový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.