Chorý pálil do Šturma za inkasovaný gól, pak sám zaváhal a Lens otočil zápas v nastavení. Slavia přišla o vše

Čtvrtek 10. září 2026, Eden, 1. kolo ligové fáze Ligy mistrů. Danijel Šturm právě podruhé překonal obranu Lens a poslal Slavii do vedení 2:1. Stadion řval, přestože domácí hráli od 49. minuty bez vyloučeného Konečného. Zbývalo pět minut základní hrací doby a šest minut nastavení. Stačilo vydržet. Nevydrželi.
Dvě minuty, dva góly, konec nadějí
V 90+1 zakroužil Meslub centr na zadní tyč, kde se uvolnil Florian Thauvin. Hlavičkou srovnal na 2:2. O sto dvacet vteřin později, v 90+3, dorazil odražený míč na hranici šestnáctky Ruben Aguilar, střela o tyč, 3:2 pro Lens. Z vedení, které Slavia držela přes čtyřicet minut hry v oslabení, zbylo během dvou minut nastavení jen prázdno.
Trenér Jindřich Trpišovský to po zápase označil za „asi nejkrutější porážku v kariéře týmu“. Odmítl ukazovat prstem na jednotlivce. Připustil jediné: tým nikdy nechce inkasovat po ztrátě míče u vlastního vápna. Víc říct nechtěl.
Šturm: hrdina bez odměny
Příběh Danijela Šturmu je na tomhle zápase to nejabsurdnější. Ofenzivní hráč, který nastoupil do utkání jako žolík, dal oba slávistické góly a odehrál výkon, který Trpišovský označil za „unikátní a komplexní“. Přesto odcházel jako poražený. „Dva góly nic neznamenají, když jsme prohráli,“ řekl po zápase na klubovém webu.
Důležitá korekce: Šturm nebyl brankář. V brance stál celý zápas Jakub Markovič. Šturm hrál v útoku a byl jednoznačně nejlepším mužem Slavie na hřišti. Trpišovský ale zároveň přiznal, že na konci byl Šturm fyzicky vyčerpaný a nedokázal ubránit mladého protihráče při akci, která vedla k vyrovnání Thauvina. Vyčerpání po šedesáti minutách hry v deseti není individuální selhání, to je daň za okolnosti.
Chorý, třetí gól a otázky bez odpovědí
Tomáš Chorý proti Lens nezačal v základní sestavě. Nastoupil jako střídající hráč a jeho jméno se po zápase spojovalo především s akcí před rozhodujícím třetím gólem Lens. Novinář se Trpišovského přímo zeptal na situaci u třetí branky. Trenér odmítl Chorému cokoli veřejně vytknout, jen zopakoval, že gól padl po ztrátě v nebezpečné zóně u vápna.
Zda mezi Chorým a Šturmem došlo přímo na hřišti k ostřejší výměně názorů, primární zdroje (oficiální online přenos, zápasový report ani pozápasové rozhovory) nezachycují. Pokud k něčemu došlo, odehrálo se to mimo záběr kamer nebo mimo veřejně dostupné záznamy. Trpišovský každopádně žádný vnitřní konflikt nepotvrdil a rámoval porážku jako společné selhání v krutém závěru.
Ne konec Evropy, ale promarněný start
Zásadní věc: Slavia z Evropy nevypadla. Ligová fáze Ligy mistrů má osm kol a tohle bylo teprve první. Před Slavií je ještě sedm zápasů, nejbližší 13. října na hřišti ázerbájdžánského Sabahu. V domácí soutěži ji čekají Teplice venku, Varnsdorf v MOL Cupu a derby s Plzní.
Finanční dopad porážky není existenční. Slavia má podle distribučního modelu UEFA zajištěný rovný podíl za samotnou účast v ligové fázi. Co jí uniklo, jsou výkonové bonusy navázané na výsledky a tabulkové umístění. Tři body za výhru by v osmizápasovém formátu mohly na konci rozhodovat o tom, jestli klub skončí v zóně pro play-off, nebo pod ní.
Kontext je přitom tvrdý. Slavia je bez výhry v posledních patnácti evropských zápasech. V Lize mistrů nezvítězila devatenáct utkání v řadě. Minulou sezonu skončila v ligové fázi poslední, čtyřiatřicátá, bez jediného vítězství. Výkon proti Lens (dvakrát vedení v deseti, dva góly Šturma, dominantní obrana až do 89. minuty) byl paradoxně jedním z nejpřesvědčivějších evropských vystoupení Slavie za poslední roky. A přesto nula bodů.
Proč tahle porážka bolí víc než jiné
Slavia v Evropě prohrává často. Ale málokdy takhle. Většina těch patnácti zápasů bez výhry měla jasného favorita na druhé straně a Slavia v nich odcházela bez pocitu, že mohla vyhrát. Proti Lens ten pocit měla. Vedla. Bránila se. Držela.
Škoda není formální, žádné vyřazení, žádný konec sezony. Škoda je psychologická. Vstoupit do osmizápasové ligové fáze výhrou nad francouzským týmem, v deseti, před vlastními fanoušky, to je příběh, který mění sebevědomí na měsíce dopředu. Místo toho Slavia vstoupila s nulou a s pocitem, že i když udělá všechno správně, nestačí to. Sedm zápasů na opravu zbývá. Otázka je, jestli tým věří, že opravu zvládne, nebo jestli si z Edenu odnesl jen další potvrzení, že v Lize mistrů to prostě nejde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner