Chorý má na stole novou smlouvu od Slavie, ale Plzeň ho láká zpět. O jeho budoucnosti se rozhodne v nejbližších týdnech

Nastavení, penalta, Eden. V 9. kole Chance Ligy si Tomáš Chorý postavil míč na značku proti Plzni a za stavu 1:1 rozhodl. Podle Eurofotbalu proměnil svou dvacátou ligovou penaltu z dvaceti pokusů. Hráč, kterého chce Viktorie zpátky, tak porazil právě Viktorii. O pár dní později přinesl Deník Sport/iSport zprávu, která dává té scéně ironický rozměr: Slavia mu nabízí prodloužení o tři roky, zatímco Plzeň má na stole vlastní konkrétní nabídku. Podle iSportu je postavená „na podobném půdorysu“. Slavia přitom ví, že čas pracuje proti ní. A přesto se rozhodla, že svého útočníka v zimě neprodá.
Tři roky na stole, zbytek za zavřenými dveřmi
Veřejně známá je z nabídky Slavie jen délka nového úpisu, tedy tři sezony. Mzda, podpisový bonus ani případná výstupní klauzule zatím venku nejsou. Totéž platí pro Plzeň. Víme jen, že nabídka existuje, že je konkrétní a že se tvarem podobá slávistické. Podle nás to znamená, že Viktorie nepracuje s krátkodobým řešením, ale s víceletým projektem postaveným kolem silového hrotu.
Přesné datum rozhodnutí neznáme. Kalendář má ale jeden bod, který nikdo nepřehlédne. Chorému končí smlouva 30. června 2027 a podle článku 18 odst. 3 pravidel FIFA o statusu a přestupech hráčů smí profesionál uzavřít smlouvu s jiným klubem, jakmile mu stávající kontrakt vyprší do šesti měsíců. Od 1. ledna 2027 tak může Chorý podepsat v Plzni smlouvu platnou od léta. Hrát by za ni do té doby nemohl, ale jeho budoucnost by byla zpečetěná. Pokud by Plzeň jednala dřív, musela by o tom Slavii informovat.
Pro Slavii proto podzim není jen sportovní část sezony. Je to i lhůta, do které chce mít jasno.
Proč ho Slavia v zimě nepustí
Účetní logika by byla jednoduchá: když hráč neprodlouží, prodej ho v zimě, dokud za něj někdo zaplatí. Slavia podle iSportu tuhle cestu odmítá. Jde za titulovým hattrickem, po devíti kolech vede ligu s bilancí sedmi výher, dvou remíz a žádné porážky, skóre má 25:6 a nejlepší útok soutěže. K tomu hraje Ligu mistrů a MOL Cup. Program ve třech soutěžích se bez kvalitního hrotu zvládnout nedá.
Čísla Chorého ten postoj podepírají:
|Ukazatel
|Sezona 2026/27
|Sezona 2025/26
|Zápasy
|6
|24
|Minuty
|342
|1 897
|Góly
|4
|17
|Asistence
|0
|4
|Očekávané góly (xG)
|3,81
|13,18
Čtyři góly za 342 minut znamenají zhruba 1,05 branky na devadesát minut. Ze čtrnácti střel mířilo na bránu šest. V tabulce střelců je podle oficiálního profilu na webu Chance Ligy třetí. Čtyři góly má i Mojmír Chytil, před nimi je jen Wiktor Nowak s pěti. Loňských sedmnáct ligových gólů přitom ukazuje, že nejde o krátkodobý výkyv formy, ale o produktivitu, kterou Chorý drží už druhou sezonu.
Slavia tak volí cestu, kterou velkokluby volí, když jde o trofej. Případná nula v kolonce odstupného je podle ní menší škoda než oslabený útok v době, kdy se rozhoduje o titulu a o evropském jaře. Podle nás je to správná sázka. Prodej za pár milionů v lednu by mohl stát mistrovský titul v květnu, a ten má pro klub i sponzory jinou hodnotu.
Léto, které mohlo všechno ukončit dřív
Říjnová nabídka nového kontraktu by ještě před pár měsíci zněla nepravděpodobně. Po květnovém derby 2026 byl Chorý dočasně vyřazen z týmu a Jaroslav Tvrdík na červencové tiskové konferenci řekl, že si prodloužení smlouvy v tu chvíli nedokáže představit. Situace vypadala na rozchod.
Zlom přišel shora. Zasáhl majitel Pavel Tykač a Chorý se vrátil do A-týmu. Na začátku září pro ČTK popsal, že schůzka s Tykačem vše „rozsekla“. Přiznal také, že poslední týdny až měsíce pro něj byly těžké, protože nevěděl, kde bude hrát. Pomohla mu podle něj podpora kabiny, realizačního týmu a rodiny. Lukáš Provod už v létě veřejně říkal, že Chorého má rád a věří, že na podzim ukáže svou nejlepší tvář.
Ukázal ji. Po návratu skóroval proti Brnu i Plzni a nejistota se na jeho výkonech zatím nepodepsala. Otevřený konflikt s vedením dnes nikdo nepotvrzuje. Letní epizoda ale vysvětluje, proč Plzeň vůbec cítí šanci.
Viktorie zná svého muže
Plzeň nekupuje zajíce v pytli. Chorý do ní přišel ze Sigmy Olomouc na začátku roku 2018 a vyrostl tam v klíčového hráče. V létě 2024 odešel do Slavie a při podpisu na oficiálním webu Slavie mluvil o kariérním posunu, gólech, bodech a Lize mistrů. O penězích tehdy nepadlo slovo. Ani dnes nic nenasvědčuje tomu, že by šlo hlavně o ně, protože finanční podmínky žádné z nabídek nejsou známé.
Mezi Slavií a Plzní už proběhlo pár citlivých přesunů. Nejbolestivější byla kauza Pavla Buchy z roku 2018: záložník vypověděl smlouvu ve Slavii, odešel zdarma do Plzně a spor skončil na půdě FAČR jako precedens českého fotbalu. V roce 2023 zamířil z Edenu do Plzně Ibrahim Traoré, šlo ale o dohodu klubů a o roční kontrakt pro veterána. Chorý by v tomhle srovnání vážil nejvíc. Je to aktuální útočník číslo jedna mistrovského týmu a reprezentant.
Případný přesun by zasáhl obě strany. Plzeň má po devíti kolech sedmnáct vstřelených i obdržených gólů a hrotový útočník, který vyhraje hlavičkový souboj a podrží míč, se v lize shání těžko. Slavia by naopak přišla o hráče v roli, kterou nahrazuje nejhůř. Rozložení sil v sezoně 2027/28 by se tak podle nás posunulo víc, než napoví jediné jméno na soupisce.
Kdo by převzal hrot
Interní alternativy Slavia má. Jindřich Trpišovský v srpnu označil Chytila za „extrémně důležitého“ a přiznal, že tým je na jeho pohybu a práci ve vápně hodně závislý. Na soupisce pro Ligu mistrů jsou vedle Chorého a Chytila také Adonija Ouanda a mladí hráči z listiny B. V úvahu připadá i Danijel Šturm. Chytil je ale jiný typ útočníka a skutečně podobný hrot v kádru chybí.
Reprezentace je zatím vedlejší linka. Chorý má podle UEFA v kvalifikační evidenci devět zápasů, 430 minut, gól a tři asistence. V září byl v nominaci, ale kvůli zranění ho nahradil Václav Sejk. Změna klubu by jeho místo v národním týmu sama neohrozila. Rozhodovat bude zdraví, vytížení a forma.
Na podzim se dá čekat, že bude nastupovat v základní sestavě, s rotací podle programu. Další zkouška přijde po reprezentační pauze proti Zlínu. Chorý si tak dál buduje vyjednávací pozici tam, kde ji buduje nejlépe: ve vápně.
Slavia teď drží v ruce tříletou nabídku a muže, který proměnil dvacet penalt z dvaceti. Jednadvacátou možná kopne v jarním boji o titul. Zda ji bude slavit v červenobílém, nebo už s podpisem v Plzni v kapse, se rozhodne v kanceláři ještě před Silvestrem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle